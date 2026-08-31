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Despărțirea de Nae Ungureanu a lăsat în urmă o durere greu de pus în cuvinte în Bănie. Legenda „Craiovei Maxima” a fost condusă duminică pe ultimul drum, iar familia fostului mare fundaș a transmis la scurt timp un mesaj emoționant pentru toți cei care au fost alături în ultimele zile. A fost un mesaj în care se regăsesc recunoștința, durerea, amintirile și, mai presus de toate, dragostea pentru omul care a însemnat atât de mult pentru Universitatea Craiova.

Familia lui Nae Ungureanu, mesaj emoționant după despărțirea de legenda Craiovei

După zilele în care , familia fostului internațional român a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost alături de ei. Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, Primăria Craiova, foștii coechipieri, prietenii, dar mai ales suporterii care au venit să-l conducă pe ultimul drum sunt oamenii cărora familia Ungureanu le-a transmis recunoștința.

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Mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Nae Ungureanu este unul care vorbește nu doar despre fotbalistul care a scris istorie în tricoul alb-albastru, ci despre omul care a rămas în inimile celor care l-au cunoscut. Familia a vorbit despre florile, lumânările, mesajele, lacrimile și scandările suporterilor, dar și despre ceea ce înseamnă pentru un fost fotbalist să vadă, chiar și după plecarea sa, că generații întregi îi rostesc numele cu dragoste.

„Nae a plecat dintre noi, dar va rămâne pentru totdeauna în istoria Craiovei Maxima”

„Un ultim și profund „Vă mulțumim!” În aceste zile atât de grele, în care cuvintele par prea puține pentru durerea pe care o purtăm în suflet, am simțit însă ceva care ne-a dat putere: nu am fost singuri. Noi, familia lui Nicolae „Nae” Ungureanu dorim să mulțumim din tot sufletul tuturor celor care ne-au fost alături în aceste clipe de despărțire. Mulțumim Universității Craiova, oamenilor de la club și, în mod deosebit, domnului Mihai Rotaru, pentru respectul, sprijinul și omenia de care au dat dovadă. Pentru noi a însemnat enorm să vedem că Nae nu a fost uitat și că familia Craiovei Maxima i-a rămas aproape și în cele mai grele momente. Mulțumim Primăriei Municipiului Craiova și doamnei primar Lia-Olguța Vasilescu pentru implicare și pentru sprijin.

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Le mulțumim foștilor săi colegi de echipă, celor alături de care a scris pagini de neuitat în istoria fotbalului craiovean și românesc. Legăturile create pe teren, prin bucurii, sacrificii și victorii, nu se sting niciodată. Mulțumim prietenilor apropiați, celor care i-au fost alături nu doar în momentele frumoase, ci și în viața de zi cu zi, celor care l-au cunoscut cu adevărat și l-au iubit pentru omul care a fost. Și, mai presus de toate, mulțumim suporterilor Universității Craiova,pentru pasiunea și respectul cu care l-au însoțit pe ultimul drum, oamenilor care au venit să-și ia rămas-bun, celor care au plâns, au aplaudat, au scandat numele lui și celor care au făcut din despărțirea lui Nae un moment pe care familia nu îl va putea uita niciodată. Pentru un fotbalist, nu există poate o recunoaștere mai mare decât să vezi că generații de suporteri îți rostesc numele cu dragoste chiar și după ce ai plecat“, se arată în postarea familiei Ungureanu.

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Familia, recunoștință totală pentru cei care nu l-au uitat pe Nae Ungureanu

Pentru familia lui Nae Ungureanu, cele mai importante au fost însă gesturile oamenilor care au simțit nevoia să fie aproape în aceste zile. De la cei care l-au cunoscut și au împărțit cu el vestiarul până la suporterii care l-au privit ca pe , mesajele și prezența lor au însemnat enorm. În rândurile transmise după înmormântare, familia a vorbit despre iubirea pe care Bănia i-a purtat-o lui Nae și despre amintirea care nu se va stinge odată cu plecarea sa.

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„Mulțumim tuturor oamenilor, din Craiova și de pretutindeni, care poate nu l-au cunoscut personal, dar l-au apreciat, l-au respectat și l-au iubit pentru ceea ce a reprezentat. Ați demonstrat tuturor că Nae Ungureanu nu a fost doar un mare fotbalist. A fost un OM care a rămas în inimile oamenilor. În aceste zile am înțeles încă o dată că un om nu pleacă niciodată cu adevărat atunci când lasă în urma lui atât de multă iubire. Nae a plecat dintre noi, dar va rămâne pentru totdeauna în istoria Craiovei Maxima, în memoria Universității Craiova și, mai ales, în inimile celor care l-au cunoscut, l-au apreciat și l-au iubit.

Vă mulțumim pentru fiecare floare, fiecare lumânare, fiecare mesaj, fiecare îmbrățișare, fiecare lacrimă și fiecare gând bun. Iar vouă, tuturor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și că i-ați adus un ultim omagiu cu respect, recunoștință și dragoste. Acum, când pașii lui s-au oprit pentru totdeauna, ne rugăm ca Dumnezeu să-l primească în Împărăția Sa, să-i așeze sufletul în lumină și să-i dăruiască odihna veșnică pe care o merită. Drum lin către lumină, Năică al nostru… Familia Ungureanu“, s-a încheiat postarea familiei Ungureanu.