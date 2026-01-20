Viitoarea adversară a Soranei Cîrstea a șocat internetul! Cum a apărut îmbrăcată pe teren la Australian Open și ce legătură are fiica sa. Foto

ADVERTISEMENT

Fostul lider mondial Naomi Osaka a debutat la ediția 2026 a Australian Open cu un duel contra Antoniei Ruzic, iar sportiva din Japonia a surprins prin modul în care a ales să își facă apariția pe teren înainte de startul întâlnirii.

Cum a apărut Naomi Osaka pe teren înainte de meciul de la Australian Open

Naomi Osaka a intrat pe teren înainte de partida cu Antonia Ruzic (65 WTA) cu o ținută cu totul și cu totul specială, prin care i-a șocat pe fanii tenisului. Sportiva a dezvăluit că ideea a pornit de la o carte pe care o citea fiicei sale, Shai. „Era o imagine cu o meduză și când i-am arătat-o, a devenit foarte entuziasmată.

Naomi Osaka makes a statement as she walks on court at the 2026 Australian Open. One of the boldest fashion choices in tennis history. WOW. — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)

S-a tradus frumos în mișcarea și fluiditatea straturilor transparente de pe rochie și jachetă. Când am văzut-o în timpul probelor, îmi amintesc că m-am gândit ‘e superbă’, dar am simțit și că povestea nu era încă complet încheiată”, a dezvăluit Naomi Osaka pentru . Persoana care a ajutat-o pe sportivă să își finalizeze ținuta a fost designerul Robert Wun, care a lucrat în trecut cu artiste precum Beyonce sau Ariana Grande.

Naomi Osaka s-a calificat în turul 2 la Australian Open 2026, după victoria dificilă obținută împotriva croatei Antonia Ruzic (65 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-4. În manșa secundă, nipona o va întâlni pe .

Naomi Osaka, campioană în două rânduri la Australian Open

Naomi Osaka a cucerit de două ori trofeul la Australian Open, în 2019, după un succes cu 7-6, 5-7, 6-4 contra Petrei Kvitova, și în 2021, când a învins-o pe Jennifer Brady cu 6-4, 6-3. Sportiva din Japonia, care a ocupat locul 1 în clasamentul WTA timp de 25 de săptămâni, a mai cucerit alte două trofee de Grand Slam, ambele la US Open, în 2018 și 2020.

În 2023, sportiva din Japonia nu a participat la niciun turneu, deoarece a rămas însărcinată. Fiica sa, Shai, s-a născut în iulie 2023, iar după un an și jumătate, . Fostul lider mondial a revenit pe teren în ianuarie 2024, iar în acest moment ocupă locul 17 în clasamentul WTA. , unde a cedat cu 7-6, 6-7, 3-6 contra Amandei Anisimova.