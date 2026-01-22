Sport

Naomi Osaka, adevărul despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la Australian Open: ”Sunt sinceră”

Naomi Osaka a dat cărțile pe față legat de disputa cu Sorana Cîstea, în turul 2 de la Australian Open. Ce a dezvăluit jucătoarea de tenis din Japonia
Alexa Serdan
22.01.2026 | 23:15
Naomi Osaka adevarul despre conflictul cu Sorana Cirstea de la Australian Open Sunt sincera
ULTIMA ORĂ
Naomi Osaka și Sorana Cîrstea au avut un schimb de replici la Australian Open. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

După un meci greu care a durat 2 ore, Naomi Osaka a spus adevărul despre conflictul cu tenismena Sorana Cîrstea. Dubla campioană de la Melbourne a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la Australian Open.

Naomi Osaka, despre disputa cu Sorana Cîrstea

Naomi Osaka a învins-o pe românca Sorana Cîrstea, în turul 2 de la Australian Open. După ce a fost criticată dur pentru intrarea spectaculoasă a fost, din nou, în centrul atenției. De această dată cu o dispută cu tenismena din România.

ADVERTISEMENT

Jucătoarea de tenis a dat lovitura înaintea meciului care a stors-o de putere. La finalul acestuia a avut un schimb de replici cu adversara sa, care a venit cu o reacție. Inițial, a spus că salutul rece i s-a părut „interesant”.

Ulterior, la conferința de presă a vorbit pe larg despre conflictul cu iubita lui Alexandru Țiriac. A realizat că sportiva s-a enervat atunci când a vorbit cu oamenii din loja sa între servicii. De asemenea, pe serviciul româncei a strigat un „come on”.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

Și-a prezentat scuzele pentru comportamentul din teren. Naomi Osaka a subliniat că nu a intenționat să fie lipsită de respect la adresa Soranei Cîrstea. În plus, a mai transmis că a strigat intenționat pentru a se bucura de un avantaj psihologic.

ADVERTISEMENT
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Digisport.ro
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”

„Nimeni nu s-a plâns despre asta, înainte, iar arbitrul nu mi-a spus că greșesc. Mi-a spus că sunt în regulă. Am crezut că am depășit momentul. Nu sunt genul de persoană care acceptă să fie tratată cu lipsă de respect într-un mod relaxat.

Am strigat de câteva ori, în acel game, ca să mă încurajez, dar m-am stors de puteri. Sunt obosită acum”, a spus Naomi Osaka, după meciul cu Sorana Cîrstea, la conferința de presă de la Australian Open, scrie BBC.

ADVERTISEMENT

Naomi Osaka: ”O fac doar pentru mine”

„Dacă sunt sinceră, nu am mai fost implicată într-o astfel de situație până acum. Nu știu dacă, după ce ieșim de pe teren, ne salutăm și ne întrebăm dacă suntem bine. Sunt puțin confuză.

Înțeleg că emoțiile au fost mari, în cazul ei. Vreau să îmi cer scuze, cred că primele lucruri pe care le-am spus pe teren au fost lipsite de respect. Nu îmi place să îi tratez pe oameni cu lipsă de respect, nu asta fac eu, de obicei.

Dacă vrea să vorbim, sunt de acord, dar când mă încurajez, nu mă gândesc că îmi voi distrage adversara. O fac doar pentru mine”, a completat Naomi Osaka. Pe de altă parte, Sorana Cîrstea a ținut să adauge că este decisă să se retragă la finalul anului.

Momentan, nu știe ce va face după ieșirea din circuit, însă cu siguranță se va concentra pe propria persoană. Ia în calcul să se odihnească și să petreacă cât mai mult timp în compania familiei și a prietenilor.

După o carieră de 20 de ani este hotărâtă să se focuseze pe o direcție nouă, dar nu știe care va fi aceasta. Sorana Cîrstea a jucat mult până la vârsta de 35 de ani. A debutat la Australian Open în 2008. Primul meci a fost cu prietena sa, Ana Ivanovic.

Dezastru în apărarea FCSB: două goluri în 11 minute la Zagreb. Dawa și...
Fanatik
Dezastru în apărarea FCSB: două goluri în 11 minute la Zagreb. Dawa și Ngezana, depășiți. Video
Daniel Bîrligea, OUT pentru FCSB – Fenerbahce în UEFA Europa League! Gest de...
Fanatik
Daniel Bîrligea, OUT pentru FCSB – Fenerbahce în UEFA Europa League! Gest de neînțeles al atacantului, care s-a revanșat imediat cu un gol superb! Video
Mihai Stoica, surprins de ce a găsit în Croația la Dinamo Zagreb –...
Fanatik
Mihai Stoica, surprins de ce a găsit în Croația la Dinamo Zagreb – FCSB: „Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva!” Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
iamsport.ro
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!