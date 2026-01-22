Naomi Osaka, adevărul despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la Australian Open: ”Sunt sinceră”

ADVERTISEMENT

După un meci greu care a durat 2 ore, Naomi Osaka a spus adevărul despre conflictul cu tenismena Sorana Cîrstea. Dubla campioană de la Melbourne a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la Australian Open.

Naomi Osaka, despre disputa cu Sorana Cîrstea

Naomi Osaka a învins-o pe românca Sorana Cîrstea, în turul 2 de la Australian Open. După ce a fost a fost, din nou, în centrul atenției. De această dată cu o dispută cu tenismena din România.

Jucătoarea de tenis . La finalul acestuia a avut un schimb de replici cu adversara sa, care a venit cu o reacție. Inițial, a spus că salutul rece i s-a părut „interesant”.

Ulterior, la conferința de presă a vorbit pe larg despre conflictul cu iubita lui Alexandru Țiriac. A realizat că sportiva s-a enervat atunci când a vorbit cu oamenii din loja sa între servicii. De asemenea, pe serviciul româncei a strigat un „come on”.

Și-a prezentat scuzele pentru comportamentul din teren. Naomi Osaka a subliniat că nu a intenționat să fie lipsită de respect la adresa Soranei Cîrstea. În plus, a mai transmis că a strigat intenționat pentru a se bucura de un avantaj psihologic.

„Nimeni nu s-a plâns despre asta, înainte, iar arbitrul nu mi-a spus că greșesc. Mi-a spus că sunt în regulă. Am crezut că am depășit momentul. Nu sunt genul de persoană care acceptă să fie tratată cu lipsă de respect într-un mod relaxat.

Am strigat de câteva ori, în acel game, ca să mă încurajez, dar m-am stors de puteri. Sunt obosită acum”, a spus Naomi Osaka, după meciul cu Sorana Cîrstea, la conferința de presă de la Australian Open, scrie .

Naomi Osaka: ”O fac doar pentru mine”

„Dacă sunt sinceră, nu am mai fost implicată într-o astfel de situație până acum. Nu știu dacă, după ce ieșim de pe teren, ne salutăm și ne întrebăm dacă suntem bine. Sunt puțin confuză.

Înțeleg că emoțiile au fost mari, în cazul ei. Vreau să îmi cer scuze, cred că primele lucruri pe care le-am spus pe teren au fost lipsite de respect. Nu îmi place să îi tratez pe oameni cu lipsă de respect, nu asta fac eu, de obicei.

Dacă vrea să vorbim, sunt de acord, dar când mă încurajez, nu mă gândesc că îmi voi distrage adversara. O fac doar pentru mine”, a completat Naomi Osaka. Pe de altă parte, Sorana Cîrstea a ținut să adauge că este decisă să se retragă la finalul anului.

Momentan, nu știe ce va face după ieșirea din circuit, însă cu siguranță se va concentra pe propria persoană. Ia în calcul să se odihnească și să petreacă cât mai mult timp în compania familiei și a prietenilor.

După o carieră de 20 de ani este hotărâtă să se focuseze pe o direcție nouă, dar nu știe care va fi aceasta. Sorana Cîrstea a jucat mult până la vârsta de 35 de ani. A debutat la Australian Open în 2008. Primul meci a fost cu prietena sa, Ana Ivanovic.