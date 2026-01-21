Sport

Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție

Naomi Osaka este pusă la zid pentru ținuta ieșită din comun cu care s-a prezentat la Australian Open. Jucătoarea de tenis a fost spulberată pentru alegerea sa.
Alexa Serdan
21.01.2026 | 17:15
Naomi Osaka criticata dur pentru intrarea spectaculoasa de la Australian Open Cine o ataca pentru aparitie
Cine o critică aspru pe Naomi Osaka. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Lăudată pentru stilul vestimentar de la Australian Open, Naomi Osaka se lovește și de răutăți. A fost criticată dur pentru intrarea spectaculoasă din primul tur al competiției care se desfășoară perioada aceasta la Melbourne.

Naomi Osaka, pusă la zid de un fost jucător de tenis

Naomi Osaka este pasionată de modă, declarând în repetate rânduri că adoră să fie în pas cu ultimele noutăți. Viitoarea adversară a Soranei Cîrstea a șocat internetul cu ținuta ieșită din comun cu care s-a prezentat pe Rod Laver Arena.

ADVERTISEMENT

Tenismena din Japonia a purtat la Australian Open haine de la brandul Nike. Obiectele vestimentare extrem de sofisticate, turcoz și alb, au făcut furori, dar au atras și comentarii nefericite. Jucătoarea de 28 de ani a fost spulberată de Boris Becker.

Celebrul jucător de tenis de origine germană, în prezent expert pentru canalul britanic TNT Sports, nu a ezitat să spună ce crede. Ajuns la vârsta de 58 de ani, fostul sportiv nu a avut deloc cuvinte de laudă pentru Naomi Osaka.

ADVERTISEMENT
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Digi24.ro
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el

„Acestea sunt, desigur, imagini pentru presă. Modul în care a intrat pe teren este deja emblematic. Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit să poarte o astfel de ţinută”, a spus fostul lider mondial, Boris Becker, relatează The Independent.

ADVERTISEMENT
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”....
Digisport.ro
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”

Naomi Osaka, o sportivă în totală contradicție

„Dar există şi o contradicţie: pe de o parte nu vrea să fie sub atâta presiune, nu vrea să fie atât de mult în atenţia publicului şi în mass-media – şi apoi intră pe terenul central într-o astfel de vestimentaţie.

Desigur, asta o aduce din nou în atenţia publicului. Aş sublinia că a avut nevoie şi de o pauză mentală acum câţiva ani. Pentru mine este în general important ca accentul să fie pus pe acest sport”, a completat Boris Becker, pentru aceeași sursă.

ADVERTISEMENT

În anul 2021 Naomi Osaka a fost din nou în lumina reflectoarelor. Aflată la Roland Garros jucătoarea de tenis a stârnit o mare controversă. A decis să nu susțină nicio conferință de presă înainte de celebrul turneu.

Apoi, sportiva japoneză s-a retras din Grand Slam-ul pe zgură imediat după primul tur. Ulterior, a luat decizia să joace la numai trei turnee în acel an, subliniind că a făcut acest pas pentru a se concentra pe sănătatea mintală.

Doi ani mai târziu Naomi Osaka a vorbit deschis despre situația sa. A conștientizat ce se întâmplă cu ea la nivel psihic, după ce întreaga viață s-a focusat pe cariera profesionistă în tenis. S-a dedicat total, dar a lăsat deoparte partea medicală.

Din păcate, acest lucru și-a făcut simțită prezența și în planul personal. La începutul anului 2026 a anunțat că s-a despărțit de rapperul Cordae cu care avea o relație sentimentală de aproximativ 5 ani. Cei doi au împreună o fetiță.

Champions League, etapa 7. Arne Slot, glume pe seama înlocuirii sale de la...
Fanatik
Champions League, etapa 7. Arne Slot, glume pe seama înlocuirii sale de la Liverpool: ”Xabi Alonso m-a sunat și m-a întrebat cum e aici”
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele...
Fanatik
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius Șumudică. Exclusiv
Se încinge lupta în Liga Florilor! Rapid a transferat două campioane mondiale
Fanatik
Se încinge lupta în Liga Florilor! Rapid a transferat două campioane mondiale
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să...
iamsport.ro
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să cumpere fosta firmă a membrului Generației de Aur!
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte...
viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR...
Jurnalul.ro
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și...
adevarul.ro
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și îngropat de alți doi minori, în curtea unuia dintre ei
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena...
unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş...
Observatornews.ro
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe...
as.ro
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui...
Libertatea.ro
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2%...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2% cu PSD, 13...
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber....
RTV.NET
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber. Vestea a venit ca un șoc: A fost foarte greu când am aflat. Mă simțeam așa de bine aici. Au fost lacrimi multe
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!