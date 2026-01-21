Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție

ADVERTISEMENT

Lăudată pentru stilul vestimentar de la Australian Open, Naomi Osaka se lovește și de răutăți. A fost criticată dur pentru intrarea spectaculoasă din primul tur al competiției care se desfășoară perioada aceasta la Melbourne.

Naomi Osaka, pusă la zid de un fost jucător de tenis

Naomi Osaka este pasionată de modă, declarând în repetate rânduri că adoră să fie în pas cu ultimele noutăți. cu care s-a prezentat pe Rod Laver Arena.

Tenismena din Japonia a purtat la Australian Open haine de la brandul Nike. Obiectele vestimentare extrem de sofisticate, turcoz și alb, au făcut furori, dar au atras și comentarii nefericite. Jucătoarea de 28 de ani a fost spulberată de Boris Becker.

Celebrul jucător de tenis de origine germană, în prezent expert pentru canalul britanic TNT Sports, nu a ezitat să spună ce crede. Ajuns la vârsta de 58 de ani, fostul sportiv nu a avut deloc cuvinte de laudă pentru Naomi Osaka.

„Acestea sunt, desigur, imagini pentru presă. Modul în care a intrat pe teren este deja emblematic. Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit să poarte o astfel de ţinută”, a spus fostul lider mondial, Boris Becker, relatează .

Naomi Osaka, o sportivă în totală contradicție

„Dar există şi o contradicţie: pe de o parte nu vrea să fie sub atâta presiune, nu vrea să fie atât de mult în atenţia publicului şi în mass-media – şi apoi intră pe terenul central într-o astfel de vestimentaţie.

Desigur, asta o aduce din nou în atenţia publicului. Aş sublinia că a avut nevoie şi de o pauză mentală acum câţiva ani. Pentru mine este în general important ca accentul să fie pus pe acest sport”, a completat Boris Becker, pentru aceeași sursă.

În anul 2021 Naomi Osaka a fost din nou în lumina reflectoarelor. Aflată la Roland Garros jucătoarea de tenis a stârnit o mare controversă. A decis să nu susțină nicio conferință de presă înainte de celebrul turneu.

Apoi, sportiva japoneză s-a retras din Grand Slam-ul pe zgură imediat după primul tur. Ulterior, a luat decizia să joace la numai trei turnee în acel an, subliniind că a făcut acest pas pentru a se concentra pe sănătatea mintală.

Doi ani mai târziu Naomi Osaka a vorbit deschis despre situația sa. A conștientizat ce se întâmplă cu ea la nivel psihic, după ce întreaga viață s-a focusat pe cariera profesionistă în tenis. S-a dedicat total, dar a lăsat deoparte partea medicală.

Din păcate, acest lucru și-a făcut simțită prezența și în planul personal. La începutul anului 2026 a anunțat că cu care avea o relație sentimentală de aproximativ 5 ani. Cei doi au împreună o fetiță.