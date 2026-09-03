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Toată lumea vrea să știe pe cine copiază Naomi Osaka în materie de modă. Sportiva din Japonia a venit cu un răspuns inedit când un reporter a întrebat-o fără ocolișuri cine se îmbracă mai bine: ea sau mama sa.

Naomi Osaka, despre sursa sa de inspirație în materie de fashion

La debutul la US Open 2026, Naomi Osaka (28 ani) cu care s-a prezentat pe teren. Nipona i-a adus un tribut legendarului jucător de baschet Allen Iverson. Astfel, jucătoarea de tenis a demonstrat că este o persoană care epatează din toate punctele de vedere atunci când joacă, dar și în timpul liber.

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E pasionată de modă încă din copilărie, dovadă că în urmă cu câteva luni. Tensimena a dezvăluit de-a lungul vremii că adoră să fie în pas cu moda. „Cine este mai stilată: tu sau mama sa”, a fost întrebarea inedită a unui reporter, la o conferință de presă, care a amuzat-o pe sportivă.

Celebra jucătoare de tenis nu a stat prea mult pe gânduri și a dat un răspuns neașteptat. A recunoscut că atunci când era mică obișnuia să încalțe pantofii cu toc ai figurii materne, dar a renunțat la acest obicei destul de devreme. Din păcate, piciorul i-a crescut repede și nu a mai putut să facă parada modei prin casă.

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„Scuze, asta este nebunesc. I-ai văzut outfitul de azi și de asta întrebi? Cred că fiecare fetiță se joacă cu hainele mamei sale. Îmi amintesc că atunci când eram mică obișnuiam să mă încalț în pantofii ei cu toc înalt. Am avut un picior cu adevărat mare și am putut să fac asta până la 6 ani sau pe acolo.

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De fapt, chiar îmi place mai mult să mă ocup de chestii legate de modă împreună cu sora mea. O văd pe sora mea ca pe o sursă de inspirație pentru că m-a făcut să simt că nu este nicio limită în ceea ce aș putea purta, realiza sau crea”, a mărturisit Naomi Osaka, pentru

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Ținutele speciale purtate de Naomi Osaka

Naomi Osaka s-a prezentat în ultima perioadă ca o mare iubitoare de fashion. A făcut furori cu ținutele sale speciale și a lansat controverse, care au împărțit lumea în două. Cu toate acestea, nu a renunțat la marea sa pasiune. A devenit deja un obicei pentru ea să îmbrace creații exclusiviste sau extravagante pe terenul de tenis.

La fiecare turneu este în centrul atenției din punct de vedere vestimentar. Fostul lider mondial și-a exprimat stilul prin haine la US Open 2026, unde i-a adus un omagiu unui jucător de baschet. Concret, a apărut într-un costum inspirat de fostul mare sportiv Allen Iverson. De asemenea, anterior, la Ronald Garros, a purtat o rochie spectaculoasă și plină de strălucire.

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Ținuta a fost creată în colaborare cu designerul Kevin Germanier și Nike. La Australian Open, a îmbrăcat o ținută albastră, inspirată din meduzele ce populează Strâmtoarea Bass, care separă Tasmania de sudul Australiei. Printre accesorii s-a numărat o umbrelă pe care se afla un fluture, în amintirea celui care „a vizitat-o” la Australian Open 2021, când a cucerit titlul.