Naomi Osaka, strălucitoare la Roland Garros. Ținuta sportivei a împărțit lumea în două tabere

Roland Garros a fost confundat cu podiumul de modă de către Naomi Osaka. Jucătoarea de tenis originară din Japonia a demonstrat încă o dată că nu duce lipsă de idei când vine vorba de articolele vestimentare pe care le poartă.

O nouă vestimentație sclipitoare pentru Naomi Osaka

Tenisul nu este doar un sport atractiv, ci și un loc unde jucătoarele își etalează hainele și accesoriile de lux. În ultima perioadă Naomi Osaka este una dintre tenismenele care reușește să atragă toate privirile asupra sa datorită hainelor pe care le poartă. La Roland Garros a șocat din nou cu alegerile sale vestimentare.

La primul meci feminin nocturn din ultimii 3 ani, împotriva Arynei Sabalenka, a captivat pe toată lumea. Nipona a fost protagonista unui echipament ieșit din comun. Aceasta și-a făcut intrarea grandioasă ca la o adevărată prezentare de modă. , oamenii având păreri total contradictorii.

Îmbrăcată cu o jachetă cu paiete aurii și cu o fustă din tul asortată perfect sportiva a strălucit la propriu. Ținuta purtată se pare că nu a incomodat-o deloc. Dimpotrivă, Naomi Osaka le-a făcut pe adversarele sale să comenteze. Adversara sa din primul tur, Laura Siegemund, a avut un cuvânt de spus despre stilul acesteia.

„Am venit aici să joc tenis, nu să organizez o prezentare de modă. Și dacă alții vor să organizeze o prezentare de modă, atunci… Ar trebui să meargă mai departe și să o facă. Asta e perfect în regulă pentru mine”, a declarat jucătoarea de tenis pentru TNT Sports, relatează .

„Prea în serios. Relaxează-te, e doar o ținută. Cred că e bine că face lucruri diferite, că se exprimă prin modă. Fie că e bine sau rău, e altceva, e modă”, a completat Donna Vekic. „Îmi place să țin oamenii în alertă. Cred că este foarte distractiv”, a subliniat Naomi Osaka, scrie .

Naomi Osaka, în competiție cu Aryna Sabalenka?

„Strălucitoare, ca întotdeauna”, a postat contul oficial de la Roland Garros pe X, alături de o înregistrare video cu Naomi Osaka intrând pe teren. Imaginile cu vestimentația sclipitoare au fost distribuite ulterior și de tenismenă pe propriile sale pagini de socializare. „Bun venit săptămâna 2”, a notat aceasta în dreptul pozelor.

În altă ordine de idei, vestimentația aleasă cu mare grijă de este de la Nike. Sursa menționată mai arată faptul că nipona are un contract avantajos cu acest brand, vehiculându-se suma de 7,5 milioane de lire sterline pe an datorită parteneriatului cu această marcă de renume.

Pe de altă parte, numărul 1 mondial a eptat cu mai multe bijuterii la fel de prețioase. Aryna Sabalenka a purtat două coliere confecționate din diamante și granat și cercei asortați, în valoare de 75.000 de lire sterline. Astfel, se poate spune că cele jucătoare de tenis au concurat și la capitolul vestimentar, nu doar pe teren.