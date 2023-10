Napoli – AC Milan, 0-1, în etapa 10 din Serie A. Giroud deschide scorul la Napoli!

Meciul Napoli – AC Milan are loc duminică, 29 octombrie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul . Este o partidă între două echipe care au ca obiectiv câștigarea campionatului, pentru care mai se bat și actualul lider Inter precum și Juventus. Napoli vine după victoria de la Verona în timp ce rossonerii au zbârcit-o acasă, 0-1 cu Juventus.

Unde se joacă meciul Napoli – AC Milan

Întâlnirea Napoli – AC Milan se dispută duminică, 29 octombrie, de la ora 21:45 pe stadionul Diego Armando Maradona din localitatea situată la poalele Vezuviului, în etapa a 10-a din Serie A. Cum era de așteptat este un interes uriaș în jurul acestei partide, care se va disputa cu casa închisă, biletele fiind epuizate nu de acum ci de aproape o lună. De la Milano vor sosi în jur de 5000 de suporteri.

Această prezență masivă de fani ai Diavolului milanez face din Napoli un oraș în stare de alertă duminică, 29 octombrie, pentru că va fi împânzit de forțele de ordine, serios suplimentate și cu trupe speciale antitero la solicitarea primarului din Napoli, pentru că relațiile dintre suporteri nu sunt cele mai amicale și au mai existat incidente între tifoserii.

Cine transmite la TV partida Napoli – AC Milan

se joacă duminică, 29 octombrie, de la ora 21:45, pe stadionul Diego Armando Maradona din capitala regiunii Campana, în etapa a 10-a din Serie A și va fi transmisă în direct la televizor pe canalele Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Napoli, duminică, 29 octombrie, nu va fi excesiv de cald, deși vorbim despre o regiune spre sud a Italiei. Cerul va fi senin majoritatea zilei dar de plouat nu se pune problema, deci nici gazonul și nici publicul nu vor avea probleme. Maxima zilei la amiază va ajunge la 23 de grade și este clar că la ora meciului, 21:45, în aer vor mai fi doar 16-17 grade. La centru va fi unul dintre cei mai cunoscuși arbitri italieni, Daniel Orsato.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Napoli – AC Milan

Rudi Garcia a recuperat un om important la mijloc, pe cameunezul Anguissa, dar acesta va începe din postura de rezervă. Marea pierdere pentru Napoli este însă golgeterul Victor Osimhen, puternicul atacant nigerian accidentându-se și urmând a lipsi o lună. În locul lui va fi folosit internaționalul Giaccomo Raspadori.

AC Milan are mai multe absențe la acest meci. Dar în afara fundașului central Thiaw, care este suspendat, nici un alt jucător indisponibil nu este dată recentă. Caldara, Loftus-Cheek, Bennacer sunt absenți de mai multă vreme și mai rămân în afara gazonului între una și două luni.

Cote la pariuri la jocul Napoli – AC Milan

Pentru casele de pariuri Napoli pare a fi capabilă să rezolve acest meci destul de dificil pentru că echipa locală are cota de 2,20 la victorie iar cea milaneză ajunge la 3,40. Șansă dublă 1X are cotă de 1,35 iar șansă dublă X2 înseamnă 1,70. Deși la total goluri over 1,5 cota e de 1,35 pentru goluri marcate Napoli a primit 1,25 pentru a da gol și Milan are 1,40.

Din 2008 până acum au avut loc 35 de meciuri directe, dintre care 17 la Napoli. Napoli a câștigat de 13 ori, Milan a făcut-o de zece ori iar 12 jocuri s-au terminat la egalitate. Din 2018 nu au mai reușit gazdele să se impună, atunci făcând-o cu scorul de 3-2. Ultima partidă a fost un egal iar penultima pe stadionul alb-albșatrilor a fost un zguduitor 4-0 pentru Milan în 4 februarie 2023.