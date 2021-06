Narcisa Birjaru, dezvăluiri despre Chefi la Cuțite: “Se va întoarce împotriva ta”

Narcisa Birjaru este prima femeie care a câștigat Chefi la Cuțite și marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Femeia în vârstă de 24 de ani le-a mulțumit celor care au susținut-o pe parcursul emisiunii, dar a avut un mesaj și pentru cei care au criticat-o.

După terminarea show-ului culinar de la Antena 1 au fost multe voci care au susținut că Narcisa Birjaru nu a meritat marele premiu.

Narcisa Birjaru, dezvăluiri despre Chefi la Cuțite

Câștigătoarea sezonului 9 al emisiunii Chefi la cuțite a impresionat încă de la început. Și-a câștigat locul în bootcamp după ce a gătit un burger cu cartofi prăjiți. Apoi, a reușit să treacă de fiecare probă și a fost luată de Cătălin Scărlătescu în echipa mov.

La început puțini au fost cei care i-au dat vreo șansă tinerei de 24 de ani. A ținut însă pasul cu ceilalți, chiar dacă printre aceștia erau și bucătari experimentați.

Adevărata surpriză a fost atunci când Narcisa a ajuns în finala competiției, unde s-a luptat cu Elena Matei și Cătălin Amarandei. Ajutată de colegii săi, tânăra a reușit să facă cele mai bune farfurii și a devenit prima femeie care a câștigat marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Imediat au apărut și primele reacții în mediul online. Au fost mulți cei care au spus că Narcisa

Ce mesaj a avut Narcisa Birjaru pentru cei care au atacat-o

“Le mulțumesc pentru susținerea lor și că au văzut în mine ceva bun și le mulțumesc din tot sufletul. Pentru cei care m-au judecat le transmit să nu mai judece omul după copertă.

Până la urmă, toți avem drepturi egale, suntem egali și nu trebuie să desconsideri pe nimeni fiindcă nu știi cum se va întoarce treaba asta împotriva ta”, a declarat Narcisa, pentru Antena 1.

a mai spus că aceasta a fost cea mai frumoasă experiență din viața ei.

“Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la chef este aceea că ar trebui să am mai multă încredere în mine. Eu sunt o persoană care nu prea are încredere în ea și ar trebui să am încredere mai multă în mine și în gustul meu.

Primul lucru pe care l-am făcut când am câștigat a fost să mă bucur și să urlu cât am putut de tare, să mă bucur de moment și de tot ce mi se întâmplă”, a mai declarat câștigătoarea marelui premiu.