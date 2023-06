Narendra Modi, primit de Joe Biden pe covorul roșu. SUA și India strâng rândurile în fața Chinei

Narendra Modi, premierul Indiei, efectuează o vizită de stat strategică în Statele Unite, prima de acest fel de la venirea la putere în 2014. Sunt așteptate numeroase acorduri tehnologice, în special în sectorul apărării. Dar și discuții pe subiecte sensibile: relația Moscovei cu New Delhi și respectarea drepturilor omului în, acum, cea mai populată țară din lume.

Narendra Modi și India: o contrapunere strategică față de China

Obiectivul lui Nadendra Modi la Washington este de a consolida legăturile dintre cele două țări. India și SUA împărtășesc preocupări comune cu privire la preponderența crescândă a Chinei pe scena internațională. Statele Unite doresc ca India să acționeze ca o contrapondere strategică față de China, în timp ce New Delhi urmărește să își sporească influența pe scena internațională. Vizita de stat a prim-ministrului indian Narendra Modi și întâlnirea de joi, cu președintele american Joe Biden sunt descrise ca o oportunitate pentru o apropiere între Delhi și Washington. Dar pentru unii analiști perspectiva unei alianțe este iluzorie.

Oricum va fi, a întins covorul roșu pentru vizita de stat a premierului indian Narendra Modi. Modi și-a început miercuri seara vizita oficială de stat la Washington cu o cină cu liderul de la Casa Albă. Acesta din urmă, nerăbdător să strângă rândurile cu India în fața Chinei, a planificat un program fastuos pentru joi, chiar dacă acest lucru înseamnă să abordeze cu prudență (sau deloc) dosare precum drepturile omului și a relațiile dintre India și Rusia.

La cina de miercuri seara – care s-a doritt relaxată – însoțită de paste și înghețată și cu participarea Primei Doamne, Jill Biden, au participat consilierii de securitate națională ai celor două țări – ca preludiu la programul fastuos de joi, cu onoruri militare, un discurs în fața Congresului american și un dineu de gală cu un meniu mai sofisticat, în esență vegetarian, ca Narendra Modi. „Această relație bilaterală, despre care credem că va fi una dintre cele mai importante pentru viitorul lumii, are un potențial enorm”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al executivului american, John Kirby.

Acrobații de protocol

Pentru Casa Albă, se pare că vizita lui Narendra Modi merită unele acrobații de protocol. În teorie, doar șefii de stat, nu șefii de guvern, au dreptul la fastul unei „vizite de stat”. Joe Biden a organizat una pentru președintele Franței, Emmanuel Macron, și pentru președintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol. În cazul lui Narendra Modi, primul ministrul al celei mai populate țări din lume, Casa Albă o numește „vizită oficială de stat”, un titlu nou.

John Kirby a promis o listă „substanțială” de anunțuri, enumerând o serie de domenii de cooperare, de la tehnologie la tranziția energetică și semiconductori. Se așteaptă ca cei doi lideri să se concentreze asupra apărării, într-un moment în care Statele Unite fac manevre pentru a limita China, în timp ce India este îngrijorată de ambițiile marelui său vecin.

Dependența militară a Indiei de Rusia

Potrivit diplomaților, Joe Biden și Narendra Modi ar urma să anunțe că firma americană General Electric va furniza motoarele pentru primele avioane de luptă care vor fi fabricate de India, un contract fără precedent. Acest lucru este în concordanță cu dorința premierului indian de a dezvolta industria țării și cu dorința lui Joe Biden de a întări legăturile cu o țară care s-a aprovizionat mult timp cu arme din Rusia.

De partea Indiei, războiul din Ucraina a sensibilizat opinia publică cu privire la problema dependenței Indiei de armamentul rusesc. Fiind cel mai mare importator de armament din lume, India este dependentă în proporție de 45% de Moscova pentru armamentul său și se teme că complexul militar-industrial rus nu va mai fi capabil să îi satisfacă nevoile.

„Suntem prea dependenți de importuri”, spune Pravin Sawhney, unul dintre redactorii-șefi ai revistei specializate Force. „Una dintre lecțiile războiului din Ucraina este că o țară nu poate câștiga un război fără un complex militar-industrial puternic. Suntem în urma Chinei în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea. Decalajul dintre armata indiană și cea chineză este acum gigantic”.

Schimbare în diplomația SUA din cauza Chinei

Acest decalaj explică dorința Indiei de a achiziționa tehnologii de ultimă oră de la partenerii săi occidentali. Pică bine: Statele Unite par acum pregătite să îi ofere unele dintre ele. În materie de cooperare tehnologică, „Sky is the limit”, a explicat Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională, într-un interviu acordat Hindustan Times, subliniind că această apropiere indo-americană va avea un „impact profund”, potrivit .

Până acum, SUA au fost foarte reticente din cauza transferurilor tehnologice majore implicate în parteneriate cu India. Dar tensiunile crescute din au determinat Washingtonul să își schimbe strategia și să strângă rândurile cu aliații săi din regiune. Diplomația americană însăși își asumă o „schimbare de paradigmă”. „India s-a prezentat întotdeauna ca o țară nealiniată”, refuzând să se alăture alianțelor militare de tip NATO, subliniază Richard Rossow, analist la Center for Strategic and International Studies (CSIS). Dar, confruntat cu China, New Delhi este gata „să se angajeze într-un nivel mult mai profund de cooperare în domeniul apărării (cu SUA)” , afirmă expertul, citat de .

Drepturile omului și relația cu Kremlinul

„Nu este vorba de a trimite un mesaj Chinei (cu această vizită de stat)”, a dat asigurări John Kirby, potrivit căruia Washingtonul intenționează să încurajeze dorința Indiei de a juca un rol mai important pe plan internațional. Narendra Modi „a promis că va face ca India să fie respectată pe scena internațională și ar trebui cu siguranță să pună în evidență această vizită la Washington în campania sa (înaintea alegerilor prevăzute pentru 2024)”, subliniază Tanvi Madan, expert la Brookings Research Centre.

Ca în orice vizită de stat, scopul lui Joe Biden va fi acela de a șterge cu guma, în public, divergențele dintre cele două țări, preferând toasturi călduroase și a unor fotografii măgulitoare. În același timp, el va fi discret în ceea ce privește preocupările sale pe două subiecte: drepturile omului și relația dintre India și Rusia. Asociațiile pentru drepturile omului au criticat recepția fastuoasă oferită prim-ministrului naționalist hindus, despre care afirmă că este responsabil de persecutarea musulmanilor din Kashmir și de presiunile asupra opoziției politice și a presei.

„Preocupările” New Delhi în legătură cu războiul din Ucraina

Președintele american „are obiceiul de a ridica probleme care ne preocupă” cu oaspeții săi, iar „drepturile omului reprezintă o problemă care ne preocupă”, a declarat John Kirby. În ceea ce privește Rusia, purtătorul de cuvânt a repetat de mai multe ori că India este o națiune „suverană”. El a dat asigurări că americanii sunt „recunoscători” pentru ajutorul umanitar acordat de India Ucrainei, că au „luat notă” de preocuparea exprimată de Narendra Modi în legătură cu conflictul și că „speră” că India va continua să respecte un preț limită stabilit de Occident pentru achizițiile sale de petrol rusesc.

În privința Rusiei, India și Statele Unite „au decis să accepte sau să tolereze divergențele lor”, analizează Tanvi Madan. Cei doi lideri sunt așteptați să discute despre Moscova și Kiev, la inițiativa lui Joe Biden, într-un moment în care Washingtonul este frustrat de faptul că New Delhi a păstrat anumite legături economice și de apărare cu Moscova, în ciuda războiului. Vorbind sub rezerva anonimatului, un oficial american de rang înalt a declarat că a existat o „schimbare subtilă” în abordarea Indiei față de Rusia, de când Narendra Modi i-a spus președintelui rus Vladimir Putin, în septembrie anul trecut, că epoca actuală „nu este o epocă de război”.