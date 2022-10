NASA a surprins o imagine cu soarele “zâmbind”. Explicația fenomenului și ce ar putea provoca pe Pământ

Un satelit NASA a surprins o imagine inedită cu soarele “zâmbind”, iar internauții s-au amuzat în mediul online. Agenția spațială din SUA a explicat de ce s-a petrecut acest fenomen.

Săptămâna aceasta, o imagine a ceea ce pare a fi un model de față fericită pe soare a fost capturată de un satelit NASA. a spus că soarele a fost văzut “zâmbind”.

Imaginea a fost publicată pe Twitter miercuri, iar NASA a oferit o explicație pentru acest fenomen interesant.

“Astăzi, Solar Dynamics Observatory al Nasa a surprins soarele ‘zâmbind’.

Văzute în lumină ultravioletă, aceste pete întunecate de pe soare sunt cunoscute sub numele de găuri coronale și sunt regiuni în care vântul solar rapid se revarsă în spațiu.”, se arată în descrierea imaginii postate pe pagina agenției spațiale din SUA.

a stârnit numeroase reacții în mediul online. Mii de utilizatori s-au amuzat pe seama modului în care a fost fotografiat soarele.

Internauții cu comparat soarele cu un dovleac sculptat de Halloween, dar și cu un leu. Imaginea a fost comparată și cu soarele prezentat în emisiunea pentru copii Teletubbies.

Un alt utilizator a spus despre soare că seamănă cu o marcă de biscuiți cu ciocolată cu fețe zâmbitoare.

Say cheese! 📸

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun “smiling.” Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space.

— NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun)