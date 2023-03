NASA anunţă că un asteroid descoperit recent poate ameninţa Pământul. Acesta s-ar putea ciocni direct de planeta noastră

Un asteroid nou descoperit s-ar putea apropia periculos de Pământ în aproximativ 20 de ani, iar șansele sunt de 1 la 600 ​​ca acesta să se ciocnească direct de planeta noastră, au anunțat oficialii de la Biroul de Coordonare a Apărării Planetare al NASA.

Deși acest nivel de risc este mai mare decât media pentru asteroizii din apropierea Pământului, este totuişi o “șansă foarte mică” de impact, a scris NASA, care se așteaptă ca acest nivel de risc să scadă pe măsură ce devin disponibile observații mai clare ale asteroizilor.

Descoperit pentru prima dată pe 27 februarie, asteroidul poartă numele de 2023 DW și . Este de așteptat ca asteroidul să se apropie foarte mult de Pământ pe 14 februarie 2046.

Estimările Centrului pentru Coordonarea Obiectelor Pământului, din data de 8 martie, prevăd o șansă de 1 din 625 de lovire directă, deși aceste șanse sunt recalculate zilnic. „Adesea, atunci când noi obiecte sunt descoperite pentru prima dată, sunt necesare câteva săptămâni de date pentru a reduce incertitudinile și pentru a prezice în mod adecvat orbitele lor în anii următori”, a scris NASA pe Twitter.

We’ve been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2)

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch)