Născut la Istanbul, Ianis Hagi este gata să facă meciul vieții cu Turcia și să ducă România la Mondial: „Ne aflăm în fața istoriei!”. Video

Ianis Hagi a prefațat meciul Turcia – România de pe 26 martie, semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială. Partida se va disputa chiar la Istanbul, orașul în care internaționalul român în vârstă de 27 de ani s-a născut pe vremea când tatăl său scria istorie în tricoul celor de la Galatasaray, însă pe stadionul marii rivale Beșiktaș.

Ianis Hagi, extrem de motivat înaintea meciului Turcia – România de la Istanbul

În plus, mijlocașul ofensiv evoluează în prezent chiar în această țară, la Alanyaspor. Așadar, se poate spune că pentru el acest meci este unul cu totul special, și nu doar prin prisma mizei sportive uriașe puse în joc. Fiul lui Gică Hagi a transmis în primul rând că el și coechipierii lui de la națională sunt pe deplin conștienți că au acum ocazia de a intra în istoria fotbalului românesc în eventualitatea unei calificări la Mondial.

„Faptul că ne-am reunit după atâta timp, perioada de iarnă trece destul de greu, din noiembrie până în martie e o pauză destul de mare între meciuri și suntem bucuroși că ne-am revăzut. Acum, începem munca. Are o semnificație aparte meciul cu Turcia, și nu din motivul acesta (n.r. că el este născut la Istanbul). Are pentru că ne aflăm în fața istoriei și vrem să calificăm din nou România la un Campionat Mondial. Știm așteptările, știm dorința fiecărui român. Sperăm să fim la puteri maxime când începe meciul și cu toată energia să mergem la Istanbul să câștigăm meciul. Apoi să pregătim meciul decisiv cu Slovacia sau Kosovo.

Au fost discuții la Alanyaspor despre acest meci. Mai ales atunci la început când s-a tras la sorți. Tachinări normale, însă după aceea concentrarea a fost pe club, pe ce avem de făcut acolo. Tachinările au reînceput în ultimele zile, înainte să plec din Turcia. Vedem. Sper să fiu eu cel care este fericit la final de acțiune. Testul de maturitate probabil este de fiecare dată când reprezentăm țara. A fost o perioadă unde trebuia să confirmăm rezultatele de la tineret și la echipa mare. Am reușit asta prin calificarea la Campionatul European. Am spus-o atunci, o spun și acum, sunt mult mai multe chestii pe care ne dorim să le îndeplinim ca și obiective. Important este să fim sănătoși, ocrotiți, să putem fi toți în perioade bune ale carierei încât să reușim să reprezentăm România la nivel înalt pe o durată cât mai lungă.

Asta o faci prin rezultate, prin succesele pe care le ai și individual, și colectiv la echipa națională. Clar este un test important, însă eu zic că această confirmare a venit cu acea calificare la Campionatul Eurpean. Acum este important să reușim asta și la un Campionat Mondial. Din păcate, ultimele generații nu au putut și sperăm ca noi să fim acea generație. Să ajungem din nou acolo pentru că ne dorim foarte mult, muncim enorm zi de zi. Chiar cred că suntem pregătiți”, a spus pentru FRF TV.

Cum vede Ianis Hagi faptul că Turcia are parte de avantajul terenului propriu

Fotbalistul de la Alanyaspor a admis că turcii au un avantaj din această perspectivă, dar în egală măsură a punctat și că nu se pune problema de teamă în rândul jucătorilor de la echipa națională înaintea acestui meci: „Au un avantaj, cum și noi aveam un avantaj dacă jucam acasă. Clar au acest avantaj de a juca acasă. Totul se decide pe teren apoi. Nu ne simțim inferiori față de nimeni și avem încrederea că avem resursele potrivite pentru a câștiga acel meci. Sperăm să jucăm finala barajului pentru a merge în America.

Încerc să analizez cât mai mult ce am eu de făcut. Comunicarea este foarte importantă între colegi, între cei din staff. Să ne ajutăm cât mai mult, să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Meciul este meci. Nu este ceva ce nu am mai făcut sau participat. Am mai avut o asemenea presiune. Cred că avem resursele potrivite. Eu și colegii, grupul, le avem. Important este acum să iasă cum ne dorim. (n.r. Despre motivația apărută din faptul că de curând a devenit tată) Am simțit pe propria piele cum este să crești într-o familie. Tatăl meu a avut atâta succes la echipa națională și știu ce înseamnă să trăiești această emoție.

Îmi doresc, sper să fiu sănătos, să am cât mai multe calificări la Mondiale și Europene. Să-mi fac familia mândră și pe cel mic, pe Giorgios (n.r. copilul lui Ianis). Un atu pentru fotbaliștii români din Turcia este că trăiești în cultura lor. Clar, la națională, nu este un antrenor turc, este unul italian. Tactica poate să fie diferită. Fiind acolo zi de zi, știind cultura lor și cum sunt, poate să ajute. Până într-un anumit punct. La acest nivel, intră chestiile mai mult tehnico-tactice”.

Ce a spus Ianis Hagi despre lotul naționalei Turciei

Fiul lui nu a ascuns faptul că fotbaliștii turci sunt în prezent mult mai bine cotați decât cei ai lui . În schimb, și-a manifestat cu această ocazie încrederea că el și colegii lui au capacitatea necesară pentru a se ridica la înălțimea unui astfel de duel.

„Au un lot valoros. Jucători individuali de cea mai înaltă calitate. Clar este o echipă bună, periculoasă, însă și noi cred avem jucători individuali foarte buni, care pot să facă diferența în aceste meciuri și în momente de presiune. Important este colectiv să jucăm bine, să fim bine mental pe durata partidei. Avem șanse foarte bune să facem ceea ce toată lumea își dorește. (n.r. Starea lotului României într-un cuvânt) Ambiție. Nu va fi deloc ușor pe stadionul lor. Am jucat acolo, am jucat cu 75% din capacitate și tot îmi era foarte greu să comunic și să mă aud cu colegii. Vom găsi momente să comunicăm, dar va fi important și ceea ce simțim între noi și chimia pe care o avem deja de ceva timp. Sunt încrezător că momentele cheie le vom gestiona așa cum trebuie.

Îmi pare foarte rău pentru fiecare în parte dintre cei care lipsesc. Știu cât și-au dorit să fie aici, cât s-au pregătit să fie în cea mai bună formă, să ne ajute. Chiar și Denis Drăguș, care știa că nu va juca primul meci, era foarte montat și pregătit să vină pentru al doilea meci. Îmi pare rău foarte mult față de ei, dar cu siguranță vor fi alături de noi mental. Vom avea nevoie și de energia lor pozitivă, gândurile lor. O să o rezolvăm într-un fel, le-am transmis și lor. Să mergem împreună la Mondial în America în această vară. Simt o responsabilitate foarte mare și le spun românilor că suntem pregătiți”, a mai spus Ianis Hagi pentru sursa citată anterior.