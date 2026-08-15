Născut și crescut în Israel, Lisav Eissat explică de ce a ales să reprezinte România: „M-au rănit!”

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Lisav Eissat a declarat că nu s-a simțit suficient de apreciat în fotbalul israelian, iar interesul naționalei României a venit într-un moment în care avea nevoie de o provocare internațională în cariera sa.

Lisav Eissat a vorbit la superlativ despre România

Chiar dacă s-a născut și a făcut primii pași în fotbal la Haifa, Lisav Eissat a acceptat să joace pentru România datorită modului în care șefii de la Casa Fotbalului au pus problema. I-au prezentat un proiect important din care ar urma să facă parte, iar fundașul a acceptat imediat propunerea, chiar dacă avea mici temeri.

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Debutul lui Lisav Eissat s-a produs pe 9 octombrie 2025, sub comanda lui Mircea Lucescu, într-un amical câștigat în compania Moldovei, scor 2-1. Atunci, Lisav Eissat a bifat toate cele 90 de minute.

De atunci, fundașul stânga a mai bifat alte trei confruntări internaționale: 90 de minute în victoria cu San Marino din preliminariile „Mondialului” din 2026, scor 7-1, și câte o repriză în amicalele cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), primele din noul mandat al lui Gică Hagi.

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„Pur și simplu nu eram mulțumit de felul în care stăteau lucrurile și anumite persoane m-au făcut să mă simt nedorit. Nu-mi place să dau nume. Oameni care m-au rănit și m-au făcut să mă simt nedorit. În momentul în care echipa națională a României m-a contactat și mi-a spus: «Avem un parcurs foarte special pentru tine și, dacă îl urmezi, vei ajunge unde trebuie», am început să mă gândesc serios. Am crescut în Haifa și nu fusesem niciodată în România. Mi-a fost teamă, dar m-am gândit că, dacă vreau să-mi duc cariera mai departe, aceasta este alegerea corectă”, a declarat Lisav Eissat în .

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Lisav Eissat a cerut respect. România i l-a oferit

Lissav Eissat s-a arătat extrem de mulțumit de faptul că a ales România. A primit un gest de încredere din partea „tricolorilor” și nu are de gând să-i dezamăgească. Fotbalistul a primit o nouă motivație în cariera sa, iar acest lucru s-a văzut în evoluțiile sale ulterioare.

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, formație din al doilea eșalon fotbalistic al Angliei, considerat unul dintre cele mai puternice campionate din lume. în schimbul internaționalului român.

„Pentru mine, respectul și relația personală sunt foarte importante, înainte de orice altceva. Vreau să pot avea încredere într-un om cu ochii închiși, iar asta nu s-a întâmplat. Nu mi-au dat sentimentul că aparțin acelui loc, că am cheia către primul 11. Eu muncesc mereu din greu, nu spun că mi se cuvine totul. În acea perioadă, când nu eram cineva, a fost puțin mai greu. Știu că fotbalul este competitiv, dar este un sentiment pe care nu pot să-l explic. În România simt că mi se întinde covorul roșu peste tot pe unde merg. Am ajuns acolo drept cel mai tânăr jucător într-o echipă care are fotbaliști foarte maturi”, a completat Lisav Eissat.