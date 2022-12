Născută de Ziua Națională, Bella Santiago împlinește 33 de ani! Cum a cunoscut România: “Mi-a fost frică”

Frumoasa și cunoscuta cântăreață filipineză Bella Santiago împlinește astăzi, 1 decembrie, 33 de ani. Deși născută departe de România, dar de Ziua Națională a țării care a adoptat-o, ea face dezvăluiri în premieră despre perioada tinereții, despre relația cu soțul ei și despre sentimentul de gelozie de care a reușit să scape.

Bella Santiago, născută de Ziua Națională a României! Artista a împlinit 33 de ani

Bella Santiago, frumoasa cântăreață filipineză stabilită în România împlinește astăzi, chiar de Ziua Națională a României, 33 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK aflăm totul despre copilăria Bellei din Dasmarinas și cât de importantă a fost pentru ea bunica alături de care a crescut.

Cunoscuta cântăreață ne dezvăluie care este cel mai important vis al ei, să devină cântăreață internațională, și își amintește perioda liceului când unii o plăceau și alții o urau. Bella Santiago povestește cum și-a cunoscut soțul și cum a decis să se mute în România, țară care parcă era predestinată pentru ea – născută fiind chiar de 1 Decembrie – cât de grea a fost perioada când a fost despărțită de fiica ei și recunoaște că gelozia este ca o otravă într-o relație.

“Muncesc foarte mult să-mi îndeplinesc un vis”

La mulți ani, împlinești 33 de ani. Cum te simți, realizezi când au trecut anii?

– Încă mă simt ca și cum aș avea 28 de ani, nu știu de ce am rămas tocmai la vârsta aia. Pur și simplu anii trec atât de repede. Parcă ieri eram mică și visam să mă fac mare, iar acum, că sunt mare, vreau să fiu copil din nou.

Care a fost cea mai mare realizare a ta de până acum?

– Am avut multe dar cel mai important, ca să-mi văd un vis împlinit, este să muncesc foarte mult pentru el.

Bella Santiago, despre trecut: “Tot ce s-a întâmplat în viața mea a fost ca să mă întărească”

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Cred că aș lăsa totul la fel. Simt că tot ce s-a întâmplat în viața mea a fost ca să mă întărească, să învăț lucruri și să trăiesc mai bine. Fără toate experiențele mele nu eram cea de azi.

Ai vreun vis neîmplinit încă?

– Da, vreau să devin un artist internațional, să am un hit la radio, pe youtube, peste tot. Acesta este visul meu la care tot muncesc.

Cum a fost copilăria ta în Dasmarinas? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

– Copilăria mea nu a fost așa de simplă. Când eram mică am învățat multe de la bunica mea. De la 6 ani știu să gătesc, să spăl haine de mână, să fac curat, o ajutam pe bunica la magazinul pe care îl avea. Nu am avut timp să mă joc afară cu copiii, dar asta m-a ajutat mult în viață.

Amintiri din copilărie: “Bunica a fost mai strictă, bunicul era un om mai cald”

Știu că ai fost crescută de bunica ta. Ce amintiri ai cu cea? Cum te alinta, ce-ți gătea?

– Bunica este un om special și o iubesc mult. A fost mereu un om mai strict, a avut grijă de mine să nu beau apă rece, să nu beau sucuri acidulate, îmi dădea apă călduță și ceai de ghimbir. Bunicul meu însă este un om mai cald, de el îmi plăcea mai mult. Ne uitam la televizor împreună, mâncam micul dejul cu el, mă lua de la școală. Îi iubesc foarte mult.

“Unii mă plăceau, alții mă urau”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau șefa găștii?

– Eu am fost timidă mereu, niciodată nu am reușit să fiu șefă. Singurul meu atu era că făceam deja muzică în școală, toți mă cunoșteau, unii mă plăceau și alții mă urau. Asta e viața reală, nu poți să mulțumești pe toată lumea.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– Nu am copiat niciodată pentru că sunt foarte competitivă și vreau să fiu prima mereu. Și când aveam examene învățam foarte mult ca să am note bune.

Întâlnirea cu România: “Primele luni mi-a fost frică, nu știam nici limba”

Cum a fost când ai ajuns din Dasmarinas la București? Au fost greutăți, ți-a fost teamă?

– Primele luni mi-a fost frică, nu știam nici limba. Înainte să ajung în România am mai stat și am muncit și prin alte țări așa că m-am descurcat destul de repede.

Îți mai aduci aminte o întâmplare de neuitat de pe scenă?

– Da, îmi aduc aminte și azi, eram pe scenă și cântam ‘Bring me to life’ și când am ajuns la refren am făcut o săritură și am intrat sub scenă.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

– La 11 ani am câștigat primii bani la un concurs de cântat. A fost primul concurs și prima victorie. Mama și tata au fost foarte mândri de mine.

Și pe ce i-ai cheltuit?

– I-am dat mamei să cumpere de mâncare.

Ai simțit vreodată că celebritatea și se ‘urcă’ la cap?

– Nu în cazul meu, niciodată. Nu vreau să mă simt vedetă sau mai specială decât restul lumii. Prefer să fiu normală și să mă simt la fel cu toată lumea. Este importat să vorbim și să tratăm oamenii așa cum vrem să ni se vorbească și să fim tratați.

“Încerc să nu fiu doar mamă, ci și prietena ei cea mai bună”

Cum este mama Bella? Ce tabieturi ai cu fetița ta, ce îi place să facă doar cu mami?

– Fetei mele îi place să stea cu mine mai ales când gătesc sau când învăț o piesă nouă. Îi mai place să mergem la mall împreună sau să vedem un film. Încerc să nu fiu doar mamă, ci și prietena ei cea mai bună.

Cât de greu a fost să stai departe de copilul tău? Cum ai reușit să n-o iei razna?

– A fost foarte greu, dar sunt o femeie puternică, m-am gândit mereu că tot ce fac este pentru ea, să aibă tot ce-și dorește. Și nu am luat-o razna pentru că vorbeam cu ea în fiecare zi.

A moștenit de la tine simțul artistic?

– Eu cred că da pentru că ascultă muzică toată ziua, fredonează mereu în mașină, cântă și la pian.

“Când m-am îndrăgostit de el m-am mutat în România”

Îți mai aduci aminte de prima întâlnire cu soțul tău? Ce i-ai spus, ce ai simțit?

– Prima întâlnire cu el a fost foarte prietenească, am avut o conversație normală și m-am simțit super relaxată. și am simțit asta.

Cum te-a convins să te muți in Romania?

– Când m-am îndrăgostit de el am decis să mă mut aici.

Bella Santiago spune adevărul: “Gelozia într-o relație este ca o otravă”

Pe vremuri erai geloasă. Mai ai acest sentiment? Crezi ca e util intr-o relație?

– Dacă nu am niciun motiv să fiu geloasă, nu sunt. Dar dacă există un motiv, normal că sunt. Acum nu mai este cazul să fiu geloasă, am mare încredere în sotul meu și el la fel în mine, avem o relație foarte frumoasă și mă simt în siguranță alături de el. Gelozia într-o relație este ca o otravă, dacă ești geloasă înseamnă că nu ești în relația care trebuie.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

– Cel mai greu a fost . Timp de doi ani nu am stat, fizic, cu ea. Dar Dumnezeu m-a ajutat să fiu puternică, să cunosc un bărbat potrivit și acum suntem o familie completă.

Te-ai mai întoarce vreodată să locuiești în Filipine?

– Acolo m-aș întoarce doar în vacanțe, să locuiesc niciodată.

Ce planuri și proiecte ai în viitorul apropiat?

– Vreau să fiu artistă internațională și lucrez intens la asta.