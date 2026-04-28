Născuți într-un oraș cât Slobozia de mare, au ajuns să se înfrunte în semifinalele Champions League: „Ne vom apăra echipele”. Francezul care i-a pus gând rău lui PSG

Multă lume spune despre dubla manșă dintre PSG și Bayern Munchen că va fi finala din semifinale, întrucât oricare dintre cele două echipe stelare ar ajunge în actul final ar avea șanse foarte mari să ridice trofeul la finalul stagiunii. Dayot Upamecano (27 de ani), unul dintre francezii din lotul bavarezilor, le-a pus gând rău conaționalilor săi și vrea o dublă victorie. El va fi nevoit să se apere chiar împotriva bunului său prieten.

Dayot Upamecano și Ousmane Dembele s-au născut într-un oraș de 50.000 de locuitori

Mai sunt doar câteva ore până la meciul tur dintre cei doi granzi, care au prestat un fotbal fabulos în acest sezon. Bayern a spulberat tot în calea sa, atât în campionat, cât și pe plan extern, în timp ce PSG a continuat să încânte cu jocul armonios impus de Luis Enrique, cu ajutorul căruia a devenit „Regina Europei”.

Această partidă îi va aduce față-n față, ca adversari direcți, pe Dayot Upamecano și Ousmane Dembele, doi fotbaliști de naționalitate franceză. Stoperul lui Bayern Munchen unul puțin mai mare decât Slobozia: „Provenim dintr-un oraș cu 50.000 de locuitori, Evreux, și este pur și simplu incredibil că am ajuns să ne întâlnim în semifinalele Ligii Campionilor, ca adversari. Sunt foarte nerăbdător să-l revăd. Vom fi pregătiți să dăm totul pentru echipele noastre.

(n.r. – Despre Olise) Trebuie să mă apăr bine împotriva lui la antrenamente, este foarte dificil. Poate face practic orice. Muncește mult, suntem vecini. Deseori dădeam peste el și îl întrebam «Ce faci?». «Mă duc să mă mai antrenez puțin», îmi răspundea. Vrea să se perfecționeze din ce în ce mai mult. (n.r. – revenind la Dembele) Pe lângă că este câștigătorul Balonului de Aur, PSG are și o echipă foarte bună. Urmăresc meciurile lor. Sunt o echipă care atacă și se apără împreună”, a declarat Dayot Upamecano

Stoperul lui Bayern Munchen i-a pus gând rău lui PSG

Dayot Upamecano nu are nicio emoție că va întâlni echipa campioană din țara sa și speră să reușească două victorii și să se califice fără probleme în actul final, acolo unde vor putea întâlni Arsenal sau Atletico Madrid: „E un meci diferit, e o semifinală de Liga Campionilor. Suntem total concentrați pe meciul de marți și încercăm să nu ne uităm la ce s-a întâmplat înainte.

„E un meci foarte important pentru noi. Suntem 100% concentrați, vom impune jocul nostru, vrem să câștigăm ambele meciuri, începând de aici, de la Parc des Princes”. Întrebat despre viitorul său la Munchen, puternicul fundaș central nu a lăsat niciun loc de interpretări: „Sunt la Bayern, este cel mai bun club din lume. Sunt absolut fericit că sunt la Bayern, atât”, a conchis el.