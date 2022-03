Nasser Al Khelaifi îl pune la punct pe Florentino Perez: „Dacă ai de gând să faci lucruri pe la spatele meu, nu mă interesează”

, președintele lui PSG, a acordat un interviu în care a vorbit despre subiectele de actualitate ale fotbalului mondial. El s-a referit și la relația pe care o are cu președintele Realului, Florentino Perez.

Nasser Al Khelaifi l-a pus la punct pe Florentino Perez

Omul de afaceri din Qatar a dezvăluit ce relație are cu președintele Realului, Florentino Perez. Cei doi cu ocazia dublei din Champions League. „Am avut discuții înaintea meciurilor din Champions League.

M-a spus: ‘Trebuie să ajungem într-un punct în care să putem vorbi cu tine’. Am fost foarte dur cu el. I-am spus că-mi face plăcere să discut cu el, dar dacă are de gând să facă lucruri pe la spatele meu, nu mă interesează ce are de zis”, a spus Al Khelaifi, conform .

Președintele lui PSG nu a dezvăluit la ce anume a dorit să se refere Florentino Perez. Dar, în contextul în care atacantului francez al lui PSG, Kylian Mbappe, îi expiră contractul și , nu e greu de dedus subiectul discuției.

Nasser Al Khelaifi nu vrea să audă de Superliga Europei

Un alt subiect abordat de a fost proiectul Superligii Europei. „Cu sau fără ESL, pentru că urăsc să spun Superliga Europei, e vorba doar despre trei cluburi: Real Madrid, Barcelona și Juventus.

Cei de acolo știu că nu există posibilități pentru acest proiect. Oamenii mor în Ucraina și nu au unde să doarmă, iar ei luptă pentru această competiție?

Problema cu cluburile din ESL este că nu au stabilitate. Nu au o viziune financiară pe termen lung. Tot vorbesc despre contract, că este legal. Ceea ce uită este că fotbalul este bazat pe un contract social, nu unul legal, pe o coală de hârtie.

Am fost și eu invitat în ESL. Puteam să iau cecul de 400 de milioane de euro, dar nu am vrut. După ce am refuzat, au spus că nu m-au invitat. Despre asta este vorba. Dacă m-aș fi gândit doar la mine, poate că aș fi acceptat”, a detaliat președintele lui PSG.

„Vreau să joc meciuri împotriva cluburilor mari, pentru că știu ce vrea publicul. Dar nu putem spune ‘Ești un club mic, pleacă de aici’. Trebuie să fie un sistem deschis, în care să existe respect pentru toți”, a mai spus Nasser Al Khelaifi.