Nașul de botez al fiului lui George Simion a chemat în instanță o Primărie. Cum a fost înfrânt milionarul de autoritățile locale

La botezul fiului lui George Simion (39 de ani), care a avut loc pe 6 iulie 2024 la un complex turistic din Gura Humorului, județul Suceava, au fost două perechi de nași pentru micuțul Radu Simion, o pereche din Tulcea și cealaltă din Suceava. Prima a fost formată din afaceristul Dina Mergeani și soția sa. Mergeani este unul din cei mai importanți oameni de afaceri din Tulcea, controlând mai multe firme din domeniul cultivării și distribuției cerealelor, printre care se numără Cereale Colect Distribution SRL, care în 2024 a avut un profit net de 9,4 milioane lei.

Lângă imobilul lui Dina Mergeani se ridică un bloc de 6 etaje

Cei mai buni ai firmei, când s-au înregistrat profituri uriașe, au fost 2019 (28,1 milioane lei), 2020 (28,8 milioane lei), 2021 (32,3 milioane lei) și 2022 (22,9 milioane lei). Dina Mergeani a investit și în turism, astfel că deține un hotel luxos la Jurilovca, numit Razelm Luxury Resort. Numele lui Dina Mergeani apare ca reclamant, alături de fratele său, Tase Mergeani, de firma Cereale Colect Distribution SRL și de alte două societăți comerciale, într-un dosar în care au dat în judecată UAT Tulcea (Primăria) prin Consiliul local și primar.

Obiectul dosarului înregistrat pe 13 mai 2025 la Tribunalul Tulcea este „anulare act emis de autorităţi publice locale”. Reclamanţii au solicitat anularea Hotărârii Consiliului Local din 31.10.2023 privind aprobarea planului urbanistic zonal „construire imobil cu funcțiunea de locuire colectivă și birouri la parter cu regim de înălțime s/ds+p+6e, branșamente la utilități și organizare șantier”, intravilan, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent și suspendarea executării actului administrativ reprezentat de Hotărârea Consiliului Local din 31.10.2023.

În dosarul consultat de FANATIK se arată că, prin adresa din 3.11.20121 emisă de UAT Tulcea- Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, societatea reclamantă Cereale Colect Distribution SRL, în calitate de vecin, a fost informată că se desfășoară informarea publicului cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism PUZ „Construire imobil cu funcțiunea de locuire colectivă șl birouri la parter cu regim de înălțime sds+p+6e, branșamente la utilități și organizare șantier”, intravilan, beneficiar fiind o societate comercială.

S-a mai arătat că, prin adresa din 9.11.2021, societatea a semnalat instituției observațiile sale referitoare la nerespectarea distanței dintre cele două clădiri, a gradului de însorire, precum și a Coeficientului de Utilizare a Terenului. Între societate și instituția publică a urmat o corespondență prin care s-au comunicat minutele dezbaterilor publice, diverse solicitări, răspunsuri, adrese de informare cu privire la următoarele etape din cadrul procesului de elaborare și revizuire a documentației de urbanism și sesizări.

Autoritățile locale au arătat că cererea formulată de reclamanți este prematur introdusă

Ca urmare a aprobării documentației PUZ, Consiliul Local a eliberat Certificatul de urbanism privind Desființarea clădirilor existente pe teren în scopul eliberării amplasamentului, construire imobil cu funcțiunea de locuire colectivă și birouri la parter cu regim de înălțime S/D+P+6E, branșamente la utilități și organizare de execuție – conform puz aprobat prin HCL nr.295 din 31.10.2023.” în data de 23.10.2024. S-a arătat că frații Mergeani și Cereale Colect Distribution SRL, în calitate de investitori ai imobilului vecin — bloc de apartamente (condominiu), respectiv de proprietar al unor locuințe din acel complex, ceilalți în calitate de proprietari ai altor imobile din condominiu, au formulat plângere prealabilă prin care a solicitat emitentului actului administrativ revocarea acestuia, însă până în prezent autoritatea pârâtă nu a răspuns.

Consiliul local și primarul au arătat că cererea formulată de reclamanți este prematur introdusă întrucât nu există, la momentul înregistrării acțiunii, un act administrativ individual care să fi produs efecte directe asupra acestora. Hotărârea de Consiliu Local prin care a fost aprobat PUZ-ul reprezintă un act cu caracter normativ, iar pretinsa afectare a dreptului la însorire sau a drepturilor subiective ale reclamanților se raportează la un potențial proiect viitor de construire care nu este încă autorizat și nu produce efecte juridice individualizate.

În dosar se menționează că autoritatea publică locală a respectat integral procedura de informare și consultare a publicului, inclusiv prin organizarea a două dezbateri publice, accesibile oricărui cetățean. Se mai arată că niciunul dintre reclamanți nu a participat la aceste dezbateri, deși cadrul legal a fost respectat și anunțul public a fost făcut conform legii. Cu privire la presupusul prejudiciu legat de însorire, menționează că documentația PUZ conține un studiu de însorire care atestă respectarea prevederilor legale — respectiv minim 1 oră și 30 de minute de lumină naturală la solstițiul de iarnă, conform art. 3 din Normele de igienă din 2014. Prin urmare, pârâții au apreciat că cererea este neîntemeiată, neexistând vreo abatere de la lege sau vreun prejudiciu real.

Nașul de la botezul fiului lui George Simion a spus că se creează un disconfort prin adoptarea PUZ-ului

S-a specificat că nu există, așadar, indicii care să răstoarne prezumția de legalitate a actului administrativ, motivele invocate şi documentația ce a stat la baza emiterii actului putând fi analizate doar în cadrul acțiunii în anulare. Aceasta întrucât, pentru conturarea cazului temeinic justificat care să impună , instanța nu trebuie să procedeze la analizarea criticilor de nelegalitate pe care se întemeiază însăși cererea de anulare a actului administrativ, ci trebuie să îşi limiteze verificarea doar la acele împrejurări vădite de fapt şi/sau de drept care au capacitatea să producă o îndoială serioasă asupra prezumției de legalitate de care se bucură un act administrativ. Or, cercetarea aspectelor de nelegalitate substanțială invocate de reclamanți necesită un probatoriu complex şi o analiză aprofundată, ce poate fi efectuată numai în cadrul litigiului de fond.

Tribunalul a arătat că o documentaţie de tip PUZ, în sine, nu este susceptibilă să creeze o pagubă iminentă de natura celei invocate, ci doar eventualele acte administrative ulterioare, cum ar fi autorizaţia de construire. Trebuie menţionat că aceste autorizaţii de construire pot face, la rândul lor, obiectul unor acţiuni în contencios administrativ, inclusiv sub aspectul suspendării executării lor. Din dispoziţiile Legii nr. 350/2001 rezultă că PUZ-ul şi nici chiar certificatul de urbanism nu dau automat dreptul la construire, potrivit art. 47 din legea nr. 350/2001 planul urbanistic zonal nu este susceptibil prin el însuşi a prejudicia dreptul de proprietate al persoanelor asupra terenurilor ce fac parte din zona vizată de documentaţia de urbanism, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Chiar dacă s-ar accepta că prin adoptarea PUZ-ului în discuţie reclamanţilor li s-ar crea un anumit disconfort în comparaţie cu situaţia anterioară, nu se poate stabili, în acest moment, că acest disconfort este atât de evident încât le-ar fi afectate în mod ireversibili dreptul de proprietate şi dreptul la un mediu sănătos. Tribunalul a concluzionat că în cauză nu s-a făcut dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, pentru a se dispune măsura excepțională a suspendării efectelor actelor administrative contestate, astfel încât se va respinge cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Local al UAT Tulcea din 31.10.2023, promovată de reclamanţi. Această decizie a fost luată pe 13 mai 2025. Dina Mergeani și fratele său au făcut recurs, iar dosarul ajuns la Tribunalul Constanța, care l-a respins, ca nefondat, pe 11 august 2025.