Sport

Nașul lui Nicolae Dobrin a sunat în direct și i-a transmis un mesaj lui Mitică Dragomir

Tibi Cocora
12.10.2026 | 08:54
Nasul lui Nicolae Dobrin a sunat in direct si ia transmis un mesaj lui Mitica Dragomir
EXCLUSIV FANATIK
Constantin „Țil” Popescu, nașul familiei lui Nicolae Dobrin, l-a sunat în direct pe Horia Ivanovici și i-a transmis un mesaj lui Mitică Dragomir. Foto: Colaj Fanatik.
Constantin „Țil” Popescu, nașul familiei lui Nicolae Dobrin, l-a sunat în direct pe Horia Ivanovici și i-a transmis un mesaj lui Mitică Dragomir. Acesta a rememorat și o întâmplare savuroasă din fotbalul românesc.
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Un moment special a avut loc în timpul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, moderată de Horia Ivanovici. Constantin „Țil” Popescu, nașul familiei lui Nicolae Dobrin, a intervenit telefonic în direct și a ținut să-i transmită un mesaj lui Mitică Dragomir, rememorând totodată o întâmplare de neuitat din perioada în care Gloria Bistrița și Universitatea Craiova se întâlneau pe teren.

Constantin „Țil” Popescu l-a sunat pe Horia Ivanovici în timpul emisiunii

Constantin „Țil” Popescu a intervenit telefonic în direct la „Profețiile lui Mitică”, iar primul său mesaj a fost adresat lui Mitică Dragomir. Acesta a vorbit cu multă căldură despre relația pe care a avut-o cu familia lui Nicolae Dobrin și despre legătura sa cu fostul conducător al fotbalului românesc.

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„Salută-l pe șeful șefilor. Maestre, sunt nașul familiei Dobrin. Toată viața am stat lângă sufletul lui și el a stat lângă sufletul meu. Pe nea Mitică cine nu-l iubește?!“, a spus Constantin „Ţil” Popescu, nașul familiei Dobrin.

Constantin „Țil” Popescu a povestit și cum a ajuns să-l cunoască pe Mitică Dragomir, legătura fiind făcută de Jean Pădureanu. Acesta și-a amintit o perioadă în care oamenii din fotbal se întâlneau și în afara stadionului, la masă, după meciuri: „Nea Jan Pădureanu mi l-a prezentat pe domnul Dragomir. Gloria a bătut cu 1-0 Craiova odată, iar nea Jean Pădureanu ne invita la nea Mitică la ciorbă“. 

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Constantin „Țil” Popescu a rememorat o replică savuroasă a lui Mitică Dragomir

Povestea a continuat cu o fază pe care Constantin „Țil” Popescu spune că nu o va uita niciodată. În centrul anecdotei s-a aflat Ion Crăciunescu și o fază petrecută în timpul unui meci. „Iar domnul Dragomir i-a zis lui Crăciunescu atunci, voi ține minte toată viața, că a fost o minge care trebuia repusă repede și Crăciunescu fugea după ea, la care nea Mitică i-a zis: «De ce făceai, mă, tu, sprintul ăla ca să aduci mingea mai repede la tușă?»”, a relatat Constantin „Țil” Popescu.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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