Nașul lui Nicolae Dobrin a sunat în direct și i-a transmis un mesaj lui Mitică Dragomir

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Un moment special a avut loc în timpul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, moderată de Horia Ivanovici. Constantin „Țil” Popescu, nașul familiei lui Nicolae Dobrin, a intervenit telefonic în direct și a ținut să-i transmită un mesaj lui Mitică Dragomir, rememorând totodată o întâmplare de neuitat din perioada în care Gloria Bistrița și Universitatea Craiova se întâlneau pe teren.

Constantin „Țil” Popescu l-a sunat pe Horia Ivanovici în timpul emisiunii

Constantin „Țil” Popescu a intervenit telefonic în direct la „Profețiile lui Mitică”, iar primul său mesaj a fost adresat lui Mitică Dragomir. Acesta a vorbit cu multă căldură despre relația pe care a avut-o cu familia lui Nicolae Dobrin și despre legătura sa cu fostul conducător al fotbalului românesc.

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„Salută-l pe șeful șefilor. Maestre, sunt nașul familiei Dobrin. Toată viața am stat lângă sufletul lui și el a stat lângă sufletul meu. Pe nea Mitică cine nu-l iubește?!“, a spus Constantin „Ţil” Popescu, nașul .

Constantin „Țil” Popescu a povestit și cum a ajuns să-l cunoască pe Mitică Dragomir, . Acesta și-a amintit o perioadă în care oamenii din fotbal se întâlneau și în afara stadionului, la masă, după meciuri: „Nea Jan Pădureanu mi l-a prezentat pe domnul Dragomir. Gloria a bătut cu 1-0 Craiova odată, iar nea Jean Pădureanu ne invita la nea Mitică la ciorbă“.

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Constantin „Țil” Popescu a rememorat o replică savuroasă a lui Mitică Dragomir

Povestea a continuat cu o fază pe care Constantin „Țil” Popescu spune că nu o va uita niciodată. În centrul anecdotei s-a aflat Ion Crăciunescu și o fază petrecută în timpul unui meci. „Iar domnul Dragomir i-a zis lui Crăciunescu atunci, voi ține minte toată viața, că a fost o minge care trebuia repusă repede și Crăciunescu fugea după ea, la care nea Mitică i-a zis: «De ce făceai, mă, tu, sprintul ăla ca să aduci mingea mai repede la tușă?»”, a relatat Constantin „Țil” Popescu.