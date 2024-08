Natalia Intotero, despre cazurile de hărțuire sexuală: ”Vă garantez că statul intervine rapid”

Natalia Intotero a încurajat persoanele hărțuite sexual să sune la numărul dedicat lor pentru că statul le oferă sprijin, dar și să facă ulterior și plângere penală.

Natalia Intotero, despre cazurile de hărțuire sexuală

În contextul dezbaterii publice lansate după , ministrul Familiei a explicat în ce fel sprijină statul victimele, dar a precizat că numărul de plângeri penale depuse este infim față de cel al cazurilor semnalate la numărul dedicat de urgență.

„Condamn orice atitudine de acest gen și încurajez toate persoanele care trec prin astfel de momente să sune la numărul de urgență 0800.500.333, având în vedere că statul intervine rapid și acordă sprijin acestor victime, începând de la consiliere psihologică, mergând până la sprijin pentru o locuință pentru o perioadă determinată pentru acestea.

În egală măsură, e foarte important ca ulterior să depună plângere penală. Din păcate, la un număr de peste 5.000 de apeluri câte au fost înregistrate în acest an, puțin peste 15 plângeri penale au fost în acest sens (…)”, a declarat Natalia Intotero la .

educația este cheia pentru ca victimele să capete curaj să vorbească despre ceea ce li s-a întâmplat și a amintit de campaniile de informare derulate de minister.

„Prin educație. Și faptul că în cazul pe care l-ați expus și dumneavoastră, tinerele au trecut peste anumite bariere emoționale și au avut acest curaj demonstrează încă o dată că încet-încet, mentalitatea se schimbă și tinerii au curajul să lupte pentru viața lor, pentru drepturi, ceea ce este extraordinar.

În toate campaniile de informare pe care noi le-am desfășurat, de la preluarea mandatului ca ministru, am făcut publicitate acestui număr de telefon, 0800.500.333 și în egală măsură, am făcut publicitate și numărului de urgență 119, numărul dedicat copiilor care se află în astfel de situații de vulnerabilitate, supuși unor incidente de violență, sub toate formele ei și vreau să vă spun că față de anul 2023, a crescut foarte mult numărul celor care au îndrăznit să sune, să solicite ajutor.

Rămâne mai departe acea problemă pe care am enunțat-o, că sunt foarte puține victime care au curajul ulterior să facă și plângere penală, multe dintre acestea încearcă să ierte. Îndemn încă o dată să meargă până la capăt”, a mai declarat ministrul.

”Vă garantez că statul intervine rapid”

Natalia Intotero a mai declarat că instituțiile statului nu țin seama de speculațiile care circulă în special cu scopul de a intimida (referitor la faptul că profesorii SNSPA acuzați de agresiune sexuală ar avea sprijin politic n.r.) și că statul intervine rapid în astfel de cazuri

„Dintotdeauna au existat și vor exista anumite speculații, anumite vorbe care nu întotdeauna par a fi adevărate, pentru a intimida.

Cert este că instituțiile statului abilitate, în momentul în care există astfel de sesizări, intervin și ele au rolul de a face lumină, dacă aceste sesizări se confirmă ulterior.

Este foarte important ca atunci când există astfel de suspiciuni, tinerii (…) să aibă curajul să solicite sprijinul statului și vă garantez că statul intervine rapid. Cele două linii telefonice au activitate 24 din 24 de ore”, a subliniat ministrul Familiei.