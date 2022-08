Natalia Mateuț a ajuns la psiholog: “Totul s-a schimbat. Am învățat să nu fac și din relația asta una toxică”

Frumoasa Natalia Mateuț ne povestește despre evoluția majoră din viața ei și ce impact a avut momentul în care în care a decis să meargă la ședințe de terapie. Prezentatoarea de la Antena Stars vorbește și despre marea ei pasiune, televiziunea, și recunoaște că numele de Mateuț i-a deschis multe uși.

De ce a ajuns Natalia Mateuț la psiholog: “Terapia m-a ajutat foarte mult să mă cunosc și să mă iubesc”

Natalia Mateuț, cunoscuta prezentatoare de la Antena Stars, vorbește deschis despre schimbările din viața ei, despre relația cu Răzvan, alias DJ Mahony, totul într-un interviu exlusiv pentru FANATIK.RO. Natalia Mateuț descrie evoluția ei și recunoaște cât era de superficială acum 10 ani, dar și cât de mult s-a maturizat acum, la 31 de ani. De mică a știut că singura vedetă din familie este și va rămâne tatăl ei și acesta a fost unul din motivele pentru care a vrut să facă jurnalism. Recunoaște că frumusețea i-a deschis multe uși, că a plâns se nenumărate ori citind știri mai puțin adevărate despre ea și își aduce aminte de cel mai greu moment din viața ei. Cunoscuta prezentatoare dezvăluie detalii neștiute din relația ei cu Răzvan, un cunoscut DJ, și recunoaște greșelile pe care le-a făcut în poveștile de iubire precedente.

Cum a fost copilăria ta?

-Am avut o copilărie frumoasă, lipsită de griji, cu doi părinți care mi-au oferit tot, am avut lucruri la care alți copii nici nu visau. Nu am avut niciodată grija zilei de mâine, am fost plimbată în locuri minunate, am fragmente de imagini din vacanțele unde mă duceau părinții. Eu m-am născut în Spania și am stat până la 2 ani când am plecat în Italia, unde am stat încă 3. În România am ajuns când aveam aproape 6 ani.

“De mică mi-a plăcut să atrag atenția asupra mea” recunoaște Natalia Mateuț

Ce trăsnăi făceai?

-Nu am fost un copil cuminte, eram trăsnită și zăpăcită, nu mă lăsau părinții să mă joc pe stradă cu alți copii, mă ținea mama în casă cu copiii unor prieteni de familie. Când mă mai scotea în parc și mă ducea la nisip umpleam găletușa și le-o turnam în cap celorlalți copii. Eram atât de răsfățată că uneori țipam și urlam pe la restaurant, iar părinții plecau repede cu mine acasă, nu mai puteau de rușine. Recunosc că de mică mi-a plăcut să atrag atenția asupra mea.

Natalia Mateuț, despre părinții ei: “Tata este și va fi mereu vedeta în familie”

Cum a fost să te naști și să știi că ești fata unui mare fotbalist? Ai avut vreodată vreo problema cu tine, cu propria individualitate?

-Nu am avut niciodată o problemă în a-mi găsi individualitatea pentru că am înțeles din start că fac parte dintr-o familie în care tata este și va fi mereu vedetă. El era cel celebru, cel cu nume greu și mi-a plăcut ideea să fiu fata unui mega fotbalist, mi-a plăcut ce a făcut el pentru sportul romanesc și nu am putut decât să mă mândresc cu asta.

“Numele meu mi-a deschis multe uși”

De multe ori mi-a fost greu când am fost judecată pentru anumite lucruri pe care le-am făcut tocmai prin prisma faptului că am un nume greu, și atunci ochii au fost și mai tare ațintiți pe mine. Acum însă, dacă mă gândesc, îmi dau seama că numele a adus mai mult plusuri, mi-a deschis mai multe uși, m-a dus în anturajele potrivite. Asta nu înseamnă că eu nu am muncit și că nu am depus efort să ajung unde sunt acum, dar numele Mateuț a fost clar un imbold și un mare plus în ceea ce privește alegerile mele din această viață.

Ce înseamnă părinții tăi pentru tine? Ce ai învățat de la ei?

-Părinții mei înseamnă oamenii care m-au învățat tot în această viață, prietenii mei cei mai buni. ani, deci îmi este ca o soră mai mare, dar asta nu înseamnă că nu i-am respectat cum se cuvine. Și eu, și sora mea am avut o relație deschisă cu ei, am vorbit despre problemele și greutățile noastre, au fost permanent lângă noi în momentele neplăcute. O dată pe an petrecem o vacanță împreună, ii văd de 2,3 ori pe săptămâna și sunt primii care sar atunci când mi-e greu.

Îți dorești o familie?

-Mi-aș dori ca familia mea să fie ca a lor. Și ei au fost genul de cuplu cu suișuri și coborâșuri în relație, dar după atâția ani tot împreună sunt. Din toate punctele de vedere reprezintă un model pentru mine și mi-ar plăcea să am și eu familia și căsnicia pe care au avut-o și încă o au părinții mei.

Ce relație are Natalia Mateuț cu sora ei: “Ne batem cap în cap mereu”

Cum a fost și este sora Natalia?

-Eu cu sora mea suntem două caractere diferite, ne batem cap în cap mereu, acum la figurat. Dar, în copilărie, ne băteam la propriu. Au trecut însă vremurile în care ne certam pe haine. Și eu, și ea ne-am mutat fiecare cu iubitul ei acum, iar distanța ne-a făcut să ne apropiem mult și să apreciem timpul petrecut împreună. Când eram mici ne certam destul de tare, pentru că îmi lua hainele, fără să-mi spună. Atunci mă enerva îngrozitor, acum mi se par funny momentele alea.

Ai avut responsablități legate de Alexandra?

-Toată copilăria a trebuit să joc rolul surorii mai mari și am auzit de atâtea ori “las-o și pe ea, că e mai mică” încât mă săturasem. Acum îmi dau seama că a fi soră mai mare este bine, am încercat să-i dau sfaturi de viață, să-i fiu model în sensul bun și acum suntem cele mai bune prietene. Orice facem, facem împreună, vacanțele la fel.

Visul Nataliei Mateuț: “Mi-a fost greu, m-am îndoit că aș fi bună pentru așa ceva”

Ce visai să te faci când erai mică? Sau ai știut că vrei din start televiziune?

-Am știut de la început că vreau să lucrez în lumea asta, ziceam că vreau să fiu jurnalistă. Mi se părea o lume fascinantă și cred că a fost și un ‘microb’ pe care l-am luat de la tatăl meu. Mi-am dorit mereu la tv. Am întâmpinat momente grele, dificultăți, m-am îndoit că aș fi bună pentru așa ceva. Încercam diverse lucruri și nu se întâmpla nimic, dar mie când îmi intră ceva în cap nu mă las. Am făcut jurnalism, am terminat facultatea și lucrurile au mers frumos după.

Îți mai amintești când ai câștigat primii tăi bani?

-Primii bani i-am câștigat când am început să lucrez ca model, căci până la televiziune era drum lung. Aveam o gașcă de fete cu care apăream la tv, promovam produse, prezentam pentru casele de modă, asta se întâmpla acum 10 ani. La un moment dat mi-am dat seama că nu vreau să fac asta, că merg într-o zonă greșită și m-am oprit. Deci primii bani din modelling i-am făcut, erau foarte puțini dar au contat pentru mine.

În ce a investit Natalia Mateuț primii bani: “Colecționam tot ce apărea nou pe piață, îmi luam toate prostiile”

Mai ții minte ce-ai făcut cu ei?

-Sigur mi-am luat haine sau pantofi pentru că am fost obsedată de aspectul meu și de haine, colecționam tot ce apărea nou pe piață, îmi luam toate prostiile. Am avut norocul să am și susținerea părinților, în paralel, până să reușesc să câștig cât să mă întrețin. Toți banii îi cheltuiam pe sală și pe haine.

“Am plâns, m-am simțit prost, mi-a fost rușine” își aduce aminte cunoscuta prezentatoare

Ai plâns vreodată citind vreo știre neadevărată despre tine?

-Am plâns destul de mult legat de știrile apărute în presă dar lacrimile s-au uscat și am mers mai departe. Mi-am dat seama că oamenii nu sunt interesați de ce citesc, acum văd și peste 2 secunde se întorc la viața lor, deci nu are rost să mă consum pentru lucruri adevărate, neadevărate sau scrise prost. Am plâns, m-am simțit prost, mi-a fost rușine, dar m-am maturizat și am realizat că trebuie să fiu asumată, să nu mai pun suflet.

Cât de mult s-a schimbat Natalia Mateuț: “Acela a fost momentul de cotitură în viața mea”

Cum este Natalia de acum în comparație cu cea de acum 10 ani? Ce s-a schimbat în primul rând la tine?

-S-au schimbat multe, acum 10 ani eram o fată super muncitoare pentru că nu mi-a fost frică de muncă și nici rușine să recunosc. Au fost zile când lucram și 10 ore legat, dar aveam un vis și trebuia să-l realizez. Acum sunt mult mai sigură pe mine, mă iubesc și sunt fericită cu mine. Totul s-a schimbat în momentul în care am început să fac terapie, acela a fost momentul de cotitură din viața mea. Terapia m-a ajutat foarte mult să mă cunosc pe mine și să mă iubesc. Terapia m-a ajutat să mă schimb de la fata de acum 10 ani, nebunatică, superficială și grăbită în luarea deciziilor, la femeia de 31 de ani de acum.

Ai vreun secret de arăți atât de bine? Ții vreo dietă?

-Nu am niciun secret, am fost mereu o mâncăcioasă și o pofticioasă. Când am decis eu să nu mă mai frustrez și să mănânc tot ce vreau nu a fost bine, a început să se vadă la kilograme. Și atunci am hotărât să mă duc de 3 ori pe săptămâna la sala ca să fie bine și să pot să mănânc o dată pe săptămâna pizza, paste sau hamburger.

“M-am folosit de frumusețea mea și continui să o fac” recunoaște cunoscuta prezentatoare tv

Spune-mi sincer, te-ai folosit vreodată de frumusețea ta să-ți atingi scopurile?

-Da, de multe ori, și continui să o fac. Este un atu, un avantaj cu care am fost înzestrată, nu mi-e jenă s-o spun, dar într-un mod respectabil și decent. În lumea în care muncesc este clar că frumusețea este un avantaj și este normal să mă folosesc de asta. Dacă ești conștientă că ești frumoasă reușești și mai mult să te faci plăcută de oameni.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Pentru mine toate lucrurile rele nu au făcut decât să le preceadă pe cele foarte bune deci nu pot să spun că am avut ceva îngrozitor în viața mea. M-am învățat că, după foarte rău, o să vină foarte bine și mereu gândesc așa.

Regretul Nataliei Mateuț: “Mi-ar fi plăcut să-mi întemeiez o familie mai devreme”

Ai vreun regret, pe plan personal?

-Nu am vreun regret mare, doar că uneori am făcut niște alegeri proaste, dar cred că trebuia să trec prin ele ca să cresc. Dacă nu le făceam cine știe, poate aș fi ales alt drum și n-ar fi fost bine. Am însă un regret, că nu mi-am întemeiat o familie mai devreme, și asta tot din cauza alegerilor proaste pe care le-am făcut. Dar acum știu că sunt pe drumul cel bun.

Natalia Mateuț, despre cel mai greu moment: “Când am fost judecată și criticată”

Ai simțit vreodată că NU mai poți?

-Am avut multe momente în care am simțit că nu mai pot, mai ales când am fost judecată și criticată, cu toți ochii ațintiți asupra mea. După un timp, mi-am dat seama că totul era în mintea și-n capul meu, nimic nu era adevărat. Și am simțit că nu mai pot atunci când munceam foarte mult și nu mai aveam deloc timp pentru mine.

Cum este viața alături de Andrei Ștefănescu?

-Este o viață foarte palpitantă și amuzantă la noi la “Showbizz report”. Andrei este partenerul de care aveam nevoie, colegul minunat cu care fac echipa bună și ne înțelegem din priviri, ne completăm și ne amuzăm tot timpul. Este omul de la care am avut multe de învățat și o fac în continuare, m-a ambiționat și m-a lăsat să mă dezvolt în ritmul meu. Lucru pentru care îi mulțumesc mult de tot.

Natalia Mateuț locuiește împreună cu iubitul, DJ Mahony: “Am învățat să nu fac și din relația asta una toxică”

Cum merge relația ta cu Răzvan? Ce lucruri ai învățat din fostele relații?

– treaba merge foarte bine, ne-am mutat împreună, avem o relație relaxată care merge de la sine. Sigur că mai avem momente în care ne certăm, momente de gelozie, dar cred că așa este normal. După 1 an jumate pot să spun că este ok, am învățat să nu fac și din relația asta una toxică. Am învățat că nimeni nu se schimbă și că trebuie să-l accept pe Răzvan așa cum e, știu ce am luat, știu cum e.

“M-a făcut să mă întreb ce o să se întâmple în viitor”

Încercăm să nu ne schimbăm unul pe altul, asta înseamnă să iubești cu adevărat o persoană. Ne dăm multă libertate, el pleacă în weekend pentru că este DJ și eu stau singură dacă nu pot să merg cu el. Asta a reprezentat o greutate în relația noastră, timpul puțin petrecut împreună, și m-a făcut să mă întreb ce o să se întâmple în viitor. Dar orice relație are și compromisuri și dacă-l iubesc, trebuie să-i accept și meseria.

Care este destinația ta favorită de vacanță? Îți mai aduci aminte o întâmplare dintr-o vacanță?

-Mykonos, acolo unde am multe întâmplări frumoase. De 8 ani mă duc acolo și stau aproape 3 săptămâni. Anul acesta însă nu mă duc, plec cu Răzvan la Ibiza unde pune el muzică. Acum sunt cu ai mei în Santorini, în vacanța noastră de familie. Și da, țin minte o fază de acum 8,9 ani. Eram cu un fost iubit pe Coasta de Azur, la Monaco. Ne-am certat, i-am zis că nu-l iubesc și să mă lase în pace. Omul s-a enervat, a luat avionul și m-a lăsat acolo. Dar eu imediat m-am organizat și am rămas cu o prietenă de-a mea. Și acum mă văd cu el și ne aducem aminte.

Ce proiecte și planuri ai pentru anul acesta?

-În continuare o să prezint cu Andrei Ștefănescu “Showbizz report” și mai am niște proiecte, lucruri pe care le voi anunța și de care sunt foarte mândră. Mai am un proiect care mă leagă de sora mea, vom lansa o linie vestimentară, dar nu vă spun despre ce produs vestimentar vorbim, încă. Ne facem propria afacere și de luni de zile muncim la acest proiect.