Naționala Argentinei, primită cu mult fast la Buenos Aires. Leo Messi și alți 10 jucători au lipsit de la sărbătoare. Video

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Învinsă de Spania în finala Cupei Mondiale din 2026, naționala Argentinei s-a întors acasă și a avut parte de o primire călduroasă. Sărbătoarea a fost umbrită de absența lui Leo Messi și a altor zece fotbaliști.

Leo Messi a lipsit de la sărbătoarea pregătită naționalei Argentinei

În ciuda înfrângerii din finala de la New York/New Jersey, jucătorii Argentinei au fost întâmpinați ca niște eroi la întoarcerea la Buenos Aires. Băieții lui Lionel Scaloni au fost primiți cu covor roșu, fanfară militară, artificii și muzică live.

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Apoi, conform , fotbaliștii s-au urcat într-un autocar decapotabil și au defilat pe străzile principale ale Capitalei, în uralele fanilor, înainte de a se îndrepta spre baza de pregătire.

De la petrecere a lipsit superstarul Leo Messi, care a ales să meargă direct la Rosario, orașul său natal. El va avea o scurtă vacanță înainte de a reveni în SUA pentru a se alătura echipei sale, Inter Miami, pentru continuarea sezonului din MLS.

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Pe lângă Messi, alți zece jucători din lotul prezent la Cupa Mondială nu s-au mai întors în țară, preferând să rămână în SUA. Este vorba de Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julian Alvarez, Geronimo Rulli, Juan Musso, Nico Paz, Giuliano Simeone, Lautaro Martinez , Nahuel Molina și Enzo Fernandez.

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🇦🇷 Seleção argentina, vice-campeã do mundo, passeia em ônibus aberto pelas ruas de Buenos Aires e é recebida por apoiadores. — Eixo Político (@eixopolitico)

Președintele Argentinei i-a luat apărarea lui Messi

Alegerea lui Leo Messi de a nu fi alături de coechipierii săi la întoarcerea în țară i-a nemulțumit pe fani, dar , i-a luat apărarea și a explicat de ce a organizat această sărbătoare.

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”Confruntați cu dezamăgirea de a nu fi câștigat, jucătorii au decis să nu sărbătorească, dar cineva trebuia să facă ceva pe măsura acestei echipe minunate, cea mai mare din istorie. La ultimele patru Cupe Mondiale au ajuns în trei finale și au câștigat una. Având în vedere performanța lor și valorile pe care le-au afișat pe teren, trebuia făcut.

Uneori este foarte dificil să înțelegi semnificația istorică a ceea ce au realizat. Suntem ființe umane și putem lua decizii în funcție de ceea ce simțim. Acesta nu este un moment în care să te simți bine.

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Nu există cuvinte să-l descrii (n.r. – pe Messi). Este un maestru al jocului, a făcut lucruri de neimaginat. Fanii fotbalului îi sunt foarte recunoscători. Să-i respectăm decizia, e greu de știind că erau la doar un pas distanță”, a declarat Milei.

Leo Messi și-a anunțat retragerea de la națională

Jurnalistul argentinian Hernan Castillo a dezvăluit faptul că imediat după încheierea Cupei Mondiale 2026, Leo Messi .

”Momentul de ieri (n.r. – duminică, 19 iulie) din vestiar a fost foarte emoționant, deoarece a vorbit despre faptul că ar putea fi ultimul lui meci”, a scris jurnalistul, pe rețelele de socializare.