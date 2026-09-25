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Naționala Braziliei va juca două amicale în Australia, contra naționalei țării gazdă. Înaintea acestora fotbaliștii brazilieni și-au atras oprobiul public, pentru un gest făcut vizavi de modul în care au fost primiți în Australia.

Brazilienii au râs la ceremonia de primire în Australia

Primul meci al Selecao este azi la Townsville, iar cel de-al doilea pe 29 septembrie, la Brisbane. Brazilia a fost primită cu interesul cuvenit unei naționale care a cucerit de cinci ori Cupa Mondială. Doar că ospitalitatea gazdelor nu s-a potrivit cu interesul fotbaliștilor lui Ancelotti. Concret, aproximativ o sută de persoane au așteptat echipa la hotel, unde a avut loc o „ceremonie a fumului”, un ritual tradițional realizat de grupul de dansatori Wulgurukaba Walkabouts, reprezentanți ai popoarelor native din teritoriul Wulgurukaba, care acoperă zonele cunoscute sub numele lor native, precum Gurambilbarra și Yunbenun.

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Doar că, în timpul ritualului, care a cuprins și arderea unor plante, mai mulți fotbaliști brazilieni au fost surprinși în ipostaze lipsite de respect față de gazde.Samuel Lino a apărut râzând, în timp ce , după care au început să zâmbească. Alți jucători au ales să-și acopere gura cu mâinile încercând să-și ascundă râsul, mai ales în momentul în care fumul de la arderea plantelor era eliberat.

Vinicius, Endrick și Samuel Lino, prinși în ipostaze nepotrivite

Ritualul aborigenilor urmărește purificarea, protecția și conexiunea cu pământul și cultura popoarelor native. Iar ceremonia a fost concepută pentru a oferi binecuvântare oaspeților și o ședere plăcută în regiune, pe lângă experiența culturală de respect pentru locuitorii nativi ai teritoriului australian și ai insulelor învecinate.

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Gestul brazilienilor a fost criticat dur pe rețelele sociale. „O lipsă absurdă de respect față de cultura celorlalți, care este jenantă„, a scris un utilizator, pe contul oficial al Federației Braziliene. Oficialii Selecao nu au oferit nicio reacție vizavi de atitudinea fotbaliștilor din naționala lui Ancelotti.

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Ancelotti a renunțat la jumătate din echipa de la World Cup

El a renunțat la Alisson Becker, Ederson, Wewerton, Leo Pereira, Danilo, Bremer, Ibanez, Alex Sandro, Paqueta, Casemiro, Cuhna, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique și Fabinho, care au fost la Cupa Mondială. Plus Neymar, cel mai bun marcator al tuturor timpurilor al naționalei, care și-a anunțat retragerea din cariera internațională după Cupa Mondială.

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Lotul Braziliei pentru meciurile cu Australia și India