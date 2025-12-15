Naționala care a surprins pe toată lumea ar putea să fie exclusă de la Cupa Mondială!

ADVERTISEMENT

Cu cât se apropie startul Cupei Mondiale, cu atât mai mult apar noutăți care pot destabiliza competiția ce va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic în vara anului 2026.

Pericol pentru Surinam, națională care se luptă pentru calificarea la Cupa Mondială 2026

Naționala de fotbal a Surinamului se confruntă cu riscul de a fi exclusă din barajul intercontinental pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026, programat în SUA, Mexic și Canada. Echipa urmează să întâlnească Bolivia în semifinala barajului, iar câștigătoarea duelului ar urma să joace cu Irak pentru un loc în turneul final. Cu toate acestea, meciul este acum în pericol după ce justiția din Surinam a dispus înghețarea conturilor Federației de Fotbal, ca urmare a unor dispute privind alegerile pentru conducerea federației, notează presa internațională.

Problema a ajuns pe masa FIFA, care analizează posibilitatea de a exclude Surinamul din competiția de baraj. Forul mondial consideră că orice intervenție externă în administrarea unei federații naționale contravine statutelor sale și poate conduce la suspendarea sau excluderea unei echipe din competițiile internaționale. Această situație creată de blocarea conturilor afectează funcționarea curentă a federației și pune sub semnul întrebării participarea Surinamului la meciurile decisive din martie 2026.

Ce scenariu ia FIFA în calcul

În cazul în care Surinam va fi exclus, FIFA are în discuție două scenarii alternative: fie Bolivia va avansa direct în finala barajului intercontinental pentru a juca cu Irak, fie o altă echipă din zona CONCACAF, precum Honduras, i-ar lua locul în confruntarea cu Bolivia. Această decizie va influența direct structura traseului de calificare, în care echipele din toate confederațiile luptă pentru ultimele locuri la turneul final.

Situația din Surinam vine într-un moment crucial, după ce naționala și-a asigurat locul la baraj terminând pe locul al doilea în grupa A din a treia rundă a preliminariilor CONCACAF. Dacă va pierde dreptul de a juca, șansele pentru prima prezență la un Campionat Mondial din istorie ale Surinamului vor fi compromise, iar fotbalul din această țară va suferi un impact important.

Argentina se află și ea în mijlocul unui scandal

De altfel, și trece printr-o amenințare asemănătoare. , care în 2022 triumfa în Qatar, după o finală de excepție cu naționala Franței, câștigată de sud-americani la loviturile de departajare. Un scandal major de corupție a zguduit Asociația de Fotbal Argentiniană (AFA).

Conform presei argentiniene, autoritățile judiciare investighează acuzații de spălare de bani și alte practici financiare controversate ce implică membri importanți ai conducerii AFA, inclusiv președintele Claudio Tapia și colaboratorii săi, ceea ce a dus la percheziții și anchete ample în sediile cluburilor și ale federației. Dacă aceste investigații ar duce la o interferență nepermisă a justiției statale în gestionarea federației, FIFA ar putea fi forțată să ia în considerare sancțiuni severe, inclusiv excluderea Argentinei din turneul final din 2026.