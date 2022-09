Naționala de gimnastică, în pielea lui Ion Țiriac! Au admirat bolizi de sute de milioane de euro! Foto

. Cele două sute de mașini de lux au fost admirate și de lotul național de gimnastică masculină.

Lotul național de gimnastică masculină a vizitat colecția impresionantă de mașini a lui Ion Țiriac: „O colecție unică și specială”

Gimnaștii noștri au avut parte de o experiență inedită între antrenamente și au vizitat locația de sute de milioane de euro a lui Ion Țiriac, care cuprinde modele inițial fabricate pentru familiile regale.

Fostul mare tenismen este de altfel singurul proprietar de pe glob care deține întreaga colecție de Rolls Royce Phantom clasice, inclusiv 2 unități din seria a IV-a, cea mai exclusivistă generație Rolls Royce fabricată vreodată. Doar 18 astfel de mașini au fost produse între 1950 și 1956 și au fost destinate, inițial, familiilor regale și șefilor de stat.

Marius Berbecar, antrenorul principal al lotului național de seniori de gimnastică al României a fost unul dintre cei mai impresionați de bolizii lui Țiriac: „M-au impresionat primele 7, de la Rolls, am înțeles că e o colecție unică și specială. Am mai fost la Mercedes și la BMW, dar aici am văzut atât de multe mașini din toată lumea, niște mașini extraordinare”.

Gimnaștii, fără cuvinte în fața colecției lui Ion Țiriac: „Nu am mai văzut așa ceva și nu cred că voi mai avea ocazia să văd vreodată!”

Răzvan Marc, unul dintre componenții lotului național a rămas surprins de amploarea colecției: „Nu am mai văzut așa ceva și nu cred că voi mai avea ocazia să văd vreodată”.

Răzvan a apreciat cel mai mult : „Are foarte mulți de cai putere, este sport și cât mai aproape de pământ”. În vârstă de 21 de ani, gimnastul a explicat că și-a cumpărat prima mașină cu ajutorul părinților: „Mi-am luat permisul la 18 ani. În anul acela cred ca a fost primul dacă nu al doilea cel mai important lucru pe lista mea de priorități”– Răzvan Marc, component al lotului național de seniori de gimnastică al României”.

Andrei Muntean a dezvăluit ce mașină i-ar plăcea să conducă din Colecția lui Țiriac: „Mi-ar plăcea să încerc modelele vechi. Cred că sunt foarte puțini oameni în lume care dețin atâtea mașini și ce mi se pare incredibil este că fiecare dintre ele este funcționabilă”.

Marius Berbecar și-a adus aminte amuzat de prima mașină pe care a condus-o: „A fost un Opel Ascona din 85, cumpărată cu banii mei, pe care i-am câștigat din gimnastică. Am muncit extraordinar de mult, am strâns ban cu ban”.

Toți componenții lotului masculin de gimnastică dețin permis de conducere încă de la vârsta de 18 ani, fiind una dintre principalele priorități după ce au devenit majori: „Sunt pasionat de mașini și la 18 ani mi-am luat permisul. Prima mea mașină a fost una micuță ca să pot să învăț să conduc. Acum sunt la a treia”, a mai spus Andrei Muntean.

Andrei Muntean este din Ardeal și s-a obișnuit greu cu traficul din București: „În Sibiu este mult mai relaxant”

Sibianului i-a fost foarte dificil să se adapteze la traficul din București: „Încerc să nu iau în considerare toate răutățile din trafic, încerc să rămân calm chiar dacă este greu pentru că este foarte aglomerat, dar încerc să mă bucur de plăcerea de a conduce. De multe ori când merg în Sibiu este mult mai relaxant acolo, chiar dacă ușor, ușor, lucrurile s-au mai aglomerat”.

Antrenorul principal al lotului național de seniori de gimnastică și-a adus aminte ce a făcut după ce și-a luat permisul de conducere: „Prima mea plimbare a fost cu tata. Primele două săptămâni nu m-a lăsat să conduc singur, a trebuit să fiu supravegheat, dar a fost un ajutor pentru mine și am avut multe lucruri de învățat de la el”.

Când era adolescent, Berbecaru aprecia mașinile sport, însă acum le adoră pe cele 4×4: „Acum îmi placă mașinile mari, SUV- urile spațioase, care îmi dau siguranță și încredere”.

București, capitala gimnasticii între 30 septembrie și 9 octombrie

Fanii gimnasticii artistice și aerobice vor putea participa în perioada 30 septembrie – 9 octombrie la cinci competiții importante care vor fi găzduite de Sala Polivalentă din București.

Între 30 septembrie și 2 octombrie vor avea loc campionatele naționale și două internaționale Romgym Trophy. Între 7 și 9 octombrie, gimnaștii de la aerobic vor intra în curs cu aceeași ocazie. Intrarea este liberă, așa că se așteaptă ca publicul să fie prezent în număr mare.

Lotul masculin de gimnastică s-a calificat și la Campionatele Mondiale de la Liverpool. după ce la Campionatele Europene de la Munchen echipa masculină de gimnastică a României a încheiat pe locul 10 în calificări.

Campionatul Mondial de Liverpool va avea loc în perioada 29 octombrie – 6 noiembrie, iar lotul va fi format din Andrei Muntean, Gabriel Burtănete, Robert Burtănete, Răzvan Marc și Roland Modoianu. România visează la una dintre cele trei medalii mondiale, performanță care ar aduce automat și calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.