Naționala de la Cupa Mondială ”campioană” la frizuri. Fanii l-au văzut din nou pe legendarul ”Carlos Valderrama”

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În mai puțin de o săptămână de la startul Campionatului Mondial de Fotbal din SUA, Canada și Mexic, s-au marcat deja aproape 40 de goluri. Majoritatea partidelor au fost deschise, iar echipele, cum se spune, au căutat doar poarta adversă. Au existat și surprize uriașe, precum remiza Qatarului cu Elveția și succesul ”Cangurilor” cu Turcia. A apărut la orizont și un scor fluviu. Cine îl putea realiza în afara Germaniei. În meciul Mannschaft-ului, fanii au mai văzut ceva interesant: cele mai tari frizuri. Pe teren a apărut ”sosia” lui Carlos Valderrama.

Naționala de la Cupa Mondială ”campioană” la frizuri

Cupa Mondială 2026, una cu 48 de echipe și 104 partide, abia a demarat. Sutele de milioane de fani din întreaga lume s-au delectat deja cu zeci de goluri și faze spectaculoase. Ziua de duminică, 14 iunie, a venit cu un regal alcătuit din 5 partide. În ultimele două: Germania – Curacao și Olanda – Japonia s-au marcat 12 goluri.

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. Echipa din Caraibe, cel mai mic stat calificat vreodată la turneul final ca suprafață, doar 444 kilometri pătrați, având o populație de doar 158.000 de locuitori, a reușit să marcheze împotriva campioanei mondiale din 2014. Doar 38 de minute au visat frumos elevii lui Dick Advocaat (78 de ani). A urmat apoi o avalanșă nemiloasă a nemților, care s-au impus în final cu 7-1.

Chiar dacă a pierdut la scor fluviu duelul cu Germania, Curacao rămâne cu câteva lucruri interesante după acest debut la Mondiale. În afară de statistici și de golul marcat la debut, micuța națională din Caraibe a atras atenția prin look-ul deosebit al jucătorilor. În mediul online, fanii au fost impresionați de stilul tuturor jucătorilor lui Advocaat.

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I can’t explain why but curacao players hair all looks so amazing — STOP THAT LAMINE!!!! 🇳🇬🇳🇬 (@bayern_MOB)

Fanii l-au văzut din nou pe legendarul ”Carlos Valderrama”, în persoana lui Tahith Chong

Din multitudinea de jucători ”exotici” de la Curacao s-a remarcat, de departe, Tahith Chong. Mijlocașul de 26 de ani, unicul din naționala sa născut în țara pe care o reprezintă, mai exact la Willemstad, joacă în prezent la Sheffield United. Acesta a atras atenția în meciul cu Germania prin frizura lui ”voluminoasă” și spectaculoasă, aproape similară cu cea a legendarului Carlos Valderrama, 64 de ani.

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Fanii și comentatorii din întreaga lumea au remarcat această asemănare izbitoare. Pe platformele de socializare au curs glumele, meme-urile și comparațiile între Chong și legenda din Columbia. ”Jucătorul din Curaçao, Chong, este o reîncarnare a fostului jucător columbian Valderrama”, a remarcat un internaut.

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O jogador de Curaçao Chong é uma encarnação do ex-jogador colombiano Valderrama.

🇩🇪 1 x 1🇨🇼 — Marcelo (@marcelocreator)

Tahith Chong 🇨🇼, el Valderrama del Caribe neerlandes — Lᴜᴄᴀs Nᴏᴇʟ (@ExperienciaNoel)

Glumele legate de aspectul lui Tahith Chong, jucător care a evoluat în trecut și la Manchester United, au continuat. Unii s-au dus mai departe și au spus că acesta seamănă și cu o altă legendă a fotbalului mondial. Este vorba de starul Olandei și al celor de la AC Milan, Ruud Gullit, 63 de ani.

Ciekawostka z meczu debiutanta na Mundialu. Mało kto wie o tym, że pomocnik reprezentacji Curacao Tahith Chong, to syn Ruuda Gullita i Carlosa Valderamy. — Wojtek PL (@hockeygoaliepl)

Cine a fost Carlos Valderrama. Două întâlniri, două eșecuri cu România la Mondiale

Pe numele său complet Carlos Alberto Valderrama Palacio, columbianul s-a născut pe 2 septembrie 1961, în Santa Marta, Columbia. Este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria Columbiei. A fost un ”playmaker” de excepție, fiind renumit pentru pasele precise, viziunea în joc, tehnica excelentă și stilul creativ.

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A jucat pentru naționala Columbiei între 1985 și 1998, bifând peste 100 meciuri și 11 goluri. A fost căpitanul echipei în perioada de aur a fotbalului columbian din anii ’90 și a participat la trei Campionate Mondiale (1990, 1994, 1998). A câștigat de două ori titlul de ”Cel mai bun fotbalist sud-american al anului” (1987 și 1993).

România are numai amintiri plăcute atunci când vine vorba de legendarul Valderrama. . La World Cup 1994 (SUA), România a învins Columbia cu scorul de 3-1, la Pasadena. Apoi, la Coupe du Monde 1998 (Franța), România a câștigat din nou, scor 1-0.