Naționala decarilor prinde contur. Cifrele care îi dau încredere lui Gică Hagi înainte de Liga Națiunilor

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și mai limpede ce este clar că vrea să construiască la națională: o identitate de joc limpede și pozitivă, cu jucători inteligenți și tehnic pe cât mai multe poziții, care să știe să paseze și să creeze.

Formula din prima repriză și problemele ei

Hagi a început amicalul cu o națională mult mai bine clasată (galezii sunt pe 37 în clasamentul FIFA, noi doar pe 53) într-o așezare cuminte: un 4-3-3 clasic, cu Tudor Băluță folosit ca „half back” (ancoră, îi mai zic unii), post pe care spuneam că în meciul trecut a evoluat perfect colegul lui de la Craiova, Screciu. Băluță nu s-a ridicat însă la același nivel pe Ghencea, iar coechipierii lui dintre titularii trimiși în teren n-au ajutat nici ei prea mult.

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Cumințenia din abordare și primul 11 neconvingător aveau să ne coste, de altfel. A fost prima repriză a galezilor, iar cifrele o demonstrează clar: 66% la 34% posesie pentru ei, 86% la 82% pentru ei la acuratețea paselor, respectiv un număr semnificativ mai mare de dueluri câștigate și un procentaj aproape dublu de număr de atacuri, respectiv de atingeri în careul nostru. S-a intrat la cabine cu 0-0 doar pentru că britanicii au fost neinspirați la finalizare.

Interii noștri (Stanciu și Dragomir) au greșit în general surprinzător de puține pase, dar asta nu înseamnă că au jucat și bine. Pentru că au fost mai degrabă absenți din joc, iar în cazul lui Stanciu, mai ales, procentajul de „acțiuni reușite” în decursul minutelor jucate a fost de doar 51%, unul dintre cele mai slabe din echipă. Mai puține acțiuni reușite decât Stanciu au avut doar Eissat și Louis Munteanu (fiecare câte 48%), respectiv catastrofalii Cîrjan și Drăguș, care a avut fiecare sub 35% acțiuni reușite, deși amândoi au intrat în partea a doua, în care România avea să domine clar.

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Stanciu a punctat negativ și la procentul de dueluri directe câștigătoare: căpitanul României de sâmbătă seara a câștigat doar 2 dueluri directe cu adversarii dintr-un total de 9, adică 22%, fiind cel mai slab procentaj din întreaga noastră echipă (chiar și modeștii Drăguș și Eissat au avut câte 23%, respectiv 25%).

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Folosit pe un post nefamiliar lui, undeva în dreapta atacului, Darius Olaru a fost alt „absent de serviciu”. În ciuda celor 65 de minute jucate, fotbalistul FCSB a părăsit terenul fără să fi centrat, șutat sau driblat cu succes nici măcar o dată. E adevărat, Olaru a pasat pentru golul lui Coman, cu puțin timp înainte să părăsească terenul, dar nu a reușit să șteargă impresia proastă pe care a lăsat-o în afara acelei faze. Baiaram a fost și el cam la fel de neinspirat ca rivalul de la FCSB, extrema Craiovei terminând partida de asemenea fără driblinguri reușite și cu doar 4 pase corecte dintr-un total de doar 6 încercări.

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Singurul tricolor care chiar a jucat bine în prima repriză, conform WyScout, a fost fundașul CFR-ului Matei Ilie (89% pase corecte, 75% dueluri directe câștigătoare, 79% acțiuni de succes). A fost și motivul pentru care Ilie a fost singurul fundaș al nostru pe care Hagi nu l-a schimbat la pauză. Ceilalți (Burcă, Eissat și Sorescu) au dezamăgit in corpore și nu s-au mai întors de la vestiare. Ilie a fost, de asemenea, și unul dintre motivele pentru care am reușit să nu primim gol.

Partea a doua a aparținut României. Hagi a intervenit perfect

Abia în repriza secundă a prins curaj „Regele” să joace un sistem atât de drag lui și atât de caracteristic, având în vedere că practic se joacă cu patru mijlocași centrali, iar toți se implică activ în faza de creație: este vorba despre 4-3-1-2, un sistem fără benzi de atac, în care misiunea fundașilor laterali devine astfel esențială în ambele faze ale jocului.

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Deși începuse partida în formula: Hindrich – Sorescu, Burcă, Ilie, Eissat – Băluță – Stanciu, Dragomir – Olaru, Munteanu, Baiaram, în minutul 70 echipa României era așezată și arăta foarte diferit, adică: Târnovanu – Strata, Rus, Popescu, Borza – Dragomir, Coubiș, Matei – Cîrjan – Coman, Drăguș.

Este exact un sistem cu trei mijlocași la creație (patru, dacă-l socotim și pe Coubiș, și el folosit tot mijlocaș/ancoră) la care ne așteptam de la Hagi, care ne-a explicat toată viața și cariera că visează la acea celebră „echipă de decari”.

Și, , cu assist și o bară care putea foarte ușor să fie gol, la o acțiune plecată tot de la el, tot doi fundași aveau să fie cei care au impresionat și în partea a doua: magistralii Borza și Rus.

La primul gol (înscris de Coman după pasa lui Olaru) a fost de fapt faza creată de diagonala senzațională a lui Rus pentru sprintul fulminant al lui Borza, eliberat în bandă într-un fel care ne-a amintit de Bancu sau Mora la Craiova. Exact ce spuneam mai sus, despre sarcinile extinse ale fundașilor laterali în 4-3-1-2. Hagi s-a bazat pe Borza și pe tânărul Tony Strata (joacă la Guimaraes și e născut la Marseille) pentru cele două laterale ale apărării. Dintre aceștia, a confirmat doar fostul elev al lui Gică, Borza, care a terminat partida cu cele mai multe acțiuni reușite de departe (90%), cu cel mai bun procentaj de pase corecte (97%) și cu cele mai multe dueluri directe câștigătoare (80%).

David Matei și Adrian Rus, remarcații meciului România – Țara Galilor 2-1

Desigur, în ochii spectatorilor au sărit mai ales „oltenii” Rus și Matei, pentru cooperarea lor de la primul gol, dar și pentru alte două faze la care au fost în prim plan: bara lui Matei după probabil cea mai frumoasă acțiune a noastră de atac, respectiv intervenția salutară a lui Rus, care a salvat practic de pe linia porții o ocazie cu poarta goală a galezilor din final.

Matei și Rus au impresionat și în ceea ce privește cifrele, de altfel: Rus a terminat partida cu un cel mai bun xG din echipă (adică cele mai multe șanse de gol create, în ciuda faptului că e fundaș central) și a fost desemnat omul meciului, iar Matei a reușit singurul „100% curat” de pe foaie: puștiul Craiovei a reușit toate cele trei centrări în cross pe care le-a încercat, una dintre ele chiar pentru golul de 2-1 al lui Rus, după o schemă simplă la un corner executat de tot de el. Cu atât mai impresionantă statistica centrărilor laterale oferite de Matei cu cât acesta nu a mai fost folosit pe poziția de extremă, cum apare de obicei la Craiova, ci pe vechiul lui post de mijlocaș central.

În concluzie, naționala a arătat iarăși bine, după atâta și atâta vreme, abia când a avut curajul să improvizeze și să iasă din zona de confort. Rămâne de văzut cât îl va ține curajul pe Hagi, dar mai ales cât îi va ține pe jucătorii convocați ambiția și dorința de a arăta că pot fi o generație respectată, chiar iubită. Hai, România!