Sport

Naționala desființată de președintele țării după gestul comis în urma eliminării de la CM 2026: „Ce rușine!”

Una dintre naționalele care râvneau la trofeul CM 2026 a părăsit competiția devreme. Președintele țării a făcut praf echipa după gestul comis în urma părăsirii turneului final.
Mihai Dragomir
14.07.2026 | 22:20
Nationala desfiintata de presedintele tarii dupa gestul comis in urma eliminarii de la CM 2026 Ce rusine
ULTIMA ORĂ
Președintele țării nu a avut milă de echipa națională după ce a părăsit CM 2026. Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Brazilia a fost eliminată de la Campionatul Mondial 2026 de Norvegia. Sud-americanii au eșuat și la acest turneu final, fiind nevoiți să se întoarcă acasă încă din optimi. Lula da Silva, președintele țării, a criticat extrem de dur echipa lui Carlo Ancelotti. Care a fost motivul invocat de liderul de stat, de fapt.

Președintele Braziliei a dat de pământ cu echipa lui Carlo Ancelotti după eliminarea de la CM 2026

Brazilia a sperat să pună capăt pauzei de trofee la CM, având ambiții mari pentru ediția din acest an. Sud-americanii au fost eliminați însă în optimi cu 1-2 în fața Norvegiei. După ce au părăsit turneul final, jucătorii lui Carlo Ancelotti au mers pe drumuri diferite, Vinicius Junior, de exemplu, alegând să își petreacă vacanța în Italia. Lula da Silva, președintele Braziliei, a dat de pământ cu fotbaliștii care au reprezentat țara sa, după ce doar Danilo a coborât pe aeroportul din Rio de Janeiro din lotul care a mers la CM 2026.

ADVERTISEMENT

„I-am trimis un mesaj lui Ancelotti. Echipa care a plecat cu o mulțime de oameni și s-a întors aproape singură. Aproape că nu mai era nimeni care să se întoarcă cu avionul echipei naționale, ce rușine. Doar un singur jucător s-a întors cu avionul, ceilalți au rămas cu toții pe acolo. Dacă am fi câștigat Cupa Mondială, toată lumea ar fi dansat aici”, a spus Lula da Silva, conform AS.

Carlo Ancelotti a luat decizia după eliminarea de la Cupa Mondială. Ce urmează pentru legendarul antrenor italian

Carlo Ancelotti este tehnicianul care a dus Brazilia la CM 2026, unde a atins faza optimilor. Celebrul antrenor italian a transmis public că nu are de gând să renunțe la postul de selecționer și își va continua mandatul.

ADVERTISEMENT
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în...
Digi24.ro
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest

„Durerea este mare, dar încrederea în ceea ce construim rămâne neschimbată. Vom continua să muncim pentru echipa noastră națională. Mereu împreună. Mereu Brazilia!”, a fost mesajul postat de Carlo Ancelotti pe contul personal de Instagram, la scurt timp după eliminarea Braziliei de la CM 2026.

ADVERTISEMENT
S-a făcut cel mai scump transfer văzut în 119 ani:
Digisport.ro
S-a făcut cel mai scump transfer văzut în 119 ani: "Felicitări, ați distrus clubul / Anulez abonamentul"
UTA și-a prezentat lotul la concurență cu semifinala de la Cupa Mondială. Fanii...
Fanatik
UTA și-a prezentat lotul la concurență cu semifinala de la Cupa Mondială. Fanii au plecat de la ultimul eveniment să vadă Spania – Franța
Fostul fotbalist al lui Mircea Lucescu riscă ani grei de închisoare! A fost...
Fanatik
Fostul fotbalist al lui Mircea Lucescu riscă ani grei de închisoare! A fost arestat într-un dosar de corupție
Horațiu Moldovan, prezentat oficial la noua echipă! A semnat pe un salariu important
Fanatik
Horațiu Moldovan, prezentat oficial la noua echipă! A semnat pe un salariu important
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Mutu și Contra 'au picat ca niște fraieri' în capcana unei vedete din...
iamsport.ro
Mutu și Contra 'au picat ca niște fraieri' în capcana unei vedete din filme pentru adulți: 'De asta erau la geam!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!