Naționala desființată de președintele țării după gestul comis în urma eliminării de la CM 2026: „Ce rușine!”

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Brazilia a fost eliminată de la Campionatul Mondial 2026 de Norvegia. Sud-americanii au eșuat și la acest turneu final, fiind nevoiți să se întoarcă acasă încă din optimi. Lula da Silva, președintele țării, a criticat extrem de dur echipa lui Carlo Ancelotti. Care a fost motivul invocat de liderul de stat, de fapt.

Președintele Braziliei a dat de pământ cu echipa lui Carlo Ancelotti după eliminarea de la CM 2026

Brazilia a sperat să pună capăt pauzei de trofee la CM, având ambiții mari pentru ediția din acest an. După ce au părăsit turneul final, jucătorii lui Carlo Ancelotti au mers pe drumuri diferite, Lula da Silva, președintele Braziliei, a dat de pământ cu fotbaliștii care au reprezentat țara sa, după ce doar Danilo a coborât pe aeroportul din Rio de Janeiro din lotul care a mers la CM 2026.

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„I-am trimis un mesaj lui Ancelotti. Echipa care a plecat cu o mulțime de oameni și s-a întors aproape singură. Aproape că nu mai era nimeni care să se întoarcă cu avionul echipei naționale, ce rușine. Doar un singur jucător s-a întors cu avionul, ceilalți au rămas cu toții pe acolo. Dacă am fi câștigat Cupa Mondială, toată lumea ar fi dansat aici”, a spus Lula da Silva, conform

🚨AGORA – Lula diz que é uma vergonha nenhum jogador do Brasil ter voltado no avião da seleção "Aquela seleção que foi com um monte de gente e voltou sozinha. Quase que não tinha ninguém para voltar no avião da seleção. Gente, que vergonha!" — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade)

Carlo Ancelotti a luat decizia după eliminarea de la Cupa Mondială. Ce urmează pentru legendarul antrenor italian

Carlo Ancelotti este tehnicianul care a dus Brazilia la CM 2026, unde a atins faza optimilor. Celebrul antrenor italian a transmis public că nu are de gând să renunțe la postul de selecționer și își va continua mandatul.

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„Durerea este mare, dar încrederea în ceea ce construim rămâne neschimbată. Vom continua să muncim pentru echipa noastră națională. Mereu împreună. Mereu Brazilia!”, a fost mesajul postat de Carlo Ancelotti pe contul personal de Instagram, la scurt timp după eliminarea Braziliei de la CM 2026.