Naționala din Capul Verde s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026 cu Joao Paulo integralist. Nota primită + reacția fotbalistului de la FCSB. Update

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Capul Verde a mers mai departe la Cupa Mondială după o remiză cu Arabia Saudită (0-0) , beneficiind direct și de victoria Spaniei în fața Uruguayului (1-0). Naționala africană a terminat Grupa H pe locul al doilea, cu 3 puncte și s-a calificat în șaisprezecimi cu Joao Paulo pe teren, integralist. Ce notă a primit la final jucătorul FCSB-ului.

Joao Paulo a savurat din plin remiza cu Arabia Saudită care a adus Capului Verde accederea în faza șaisprezecimilor Campionatului Mondial. Fotbalistul a avut un mesaj și pentru colegii și susținătorii săi de la FCSB. „Sunt foarte, foarte fericit pentru calificare, pentru ziua de azi, pentru țara mea. Sunt extrem de fericit, dar acum trebuie să muncim pentru meciul cu Argentina.

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Sunt foarte multe emoții după meciul de azi, dar sunt foarte fericit. (n.r. Care este mesajul tău pentru colegii tăi de echipă? Toți colegii de la FCSB spuneau că Argentina va câștiga Cupa Mondială. Acum voi veți juca împotriva Argentinei. Trimite-le un mesaj) Acum vreau doar să le mulțumesc fanilor FCSB-ului și… sunt foarte, foarte fericit”, a declarat Joao Paulo, pentru

Joao Paulo, cea mai mare notă primită după calificarea naționalei Capului Verde în șaisprezecimile Cupei Mondiale

Sărbătoare mare în Capul Verde după ce echipa națională a supraviețuit cu brio unei grupe în care părea victimă sigură. și, coroborat cu succesul Spaniei în fața Uruguayului, a obținut o calificare istorică în șaisprezecimi. FCSB are motive de mândrie după prestația foarte bună a fotbalistului lor, Joao Paulo.

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Mai exact, jucătorul bucureștenilor a fost integralist și a primit nota 7,5 din partea platformei Sofascore, cea mai mare din echipa sa (la egalitate cu Diney). El a avut o prestație defensivă excelentă, câștigând 100% din duelurile aeriene și bifând 10 intervenții defensive. De asemenea, Joao Paulo a avut 87 de atingeri ale balonului.

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În faza următoare, Capul Verde va întâlni încă un adversar de calibru: Argentina. Partida este programată sâmbătă, 4 iulie 2026, la Miami, iar f va încerca să repete aceeași performanță cu marele Lionel Messi.

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Recordul istoric bifat de Capul Verde la Cupa Mondială 2026

Cu o populație de aproximativ 500.000 de locuitori, Capul Verde a devenit oficial cea mai mică țară care a reușit vreodată să se califice în fazele eliminatorii ale unui Campionat Mondial de fotbal masculin. Pentru a ajunge în acest punct, Joao Paulo și colegii săi au bifat 3 remize: 0-0 cu Spania, 2-2 cu Uruguay și 0-0 cu Arabia Saudită.