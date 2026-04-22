Sport

Naționala feminină a României a depășit echipa lui Gică Hagi! Situație șocantă

Naționala de fotbal feminin a României a înregistrat un progres semnificativ după primele 3 meciuri disputate în 2026 și a depășit prima reprezentativă masculină, preluată recent de Gică Hagi.
Bogdan Mariș
22.04.2026 | 08:30
SPECIAL FANATIK
Naționala de fotbal feminin a României ocupă o poziție mai bună în clasamentul FIFA decât prima reprezentativă masculină, preluată recent de Gică Hagi (61 de ani).
ADVERTISEMENT

Naționala de fotbal feminin a României are un parcurs perfect în 2026, cu 3 victorii în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. După 1-0 cu Moldova, „tricolorele” s-au impus în ambele meciuri cu Cipru, 4-0 în deplasare și 3-0 acasă. După aceste succese, echipa și-a îmbunătățit poziția în clasamentul FIFA și se află într-o situație mai bună decât naționala masculină, preluată recent de Gică Hagi (61 de ani).

FIFA a actualizat pe 21 aprilie clasamentul naționalelor de fotbal feminin, iar echipa României a înregistrat un progres important după cele 3 victorii obținute în acest an. După ce la finalul anului 2025 a atins minimul istoric, locul 52, naționala țării noastre a ajuns la 1488.99 puncte și a urcat 4 poziții în clasamentul FIFA, până pe locul 48.

ADVERTISEMENT

Așadar, echipa pregătită momentan de Massimo Pedrazzini, tehnician care s-a confruntat cu o problemă medicală recent, se află într-o situație mai bună din punct de vedere al clasamentului mondial decât prima reprezentativă masculină, care a fost preluată de Gică Hagi, prezentat oficial luni, 20 aprilie.

Învinși de Turcia și Slovacia în martie, „tricolorii” au înregistrat o cădere de 7 poziții, de pe locul 49 pe 56, foarte aproape de minimul istoric înregistrat în 2012, locul 57. Deasupra României în clasament se află formații precum Panama, Republica Democratică Congo, Uzbekistan, Venezuela, Costa Rica, Mali sau Peru.

ADVERTISEMENT
Care este cea mai bună poziție ocupată de naționala României în clasamenul FIFA

În primul deceniu după lansarea clasamentului FIFA (în decembrie 1992), România s-a aflat aproape în permanență în top 20, deoarece echipa națională era prezentă constant la turnee finale, condusă din teren de actualul selecționer, Gică Hagi. Cea mai înaltă poziție ocupată de „tricolori” în ierarhia mondială a fost locul 3.

ADVERTISEMENT
Acest lucru se întâmpla în septembrie 1997, așadar aproape de finalul preliminariilor pentru Cupa Mondială din 1998. Aflată într-o grupă cu Irlanda, Lituania, Macedonia, Islanda și Liechtenstein, echipa pregătită de Anghel Iordănescu a avut un parcurs aproape perfect, cu 9 succese și o singură remiză. Astfel, echipa națională a obținut fără emoții calificarea la turneul final din Franța, dar și o clasare extraordinară în ierarhia mondială, singurele echipe aflate deasupra „tricolorilor” în acel moment fiind Brazilia și Germania.

ADVERTISEMENT

De ce este important clasamentul FIFA

Clasamentul FIFA este folosit pentru a stabili urnele înainte de preliminariile Cupei Mondiale, dar și la turneele finale organizate de forul mondial. Ierarhia nu se aplică în cadrul competițiilor europene însă, deoarece UEFA folosește rezultatele obținute în Liga Națiunilor pentru a stabili urnele pentru preliminariile EURO.

  • 31 este cea mai bună poziție ocupată de naționala feminină a României în clasamentul FIFA
  • 2 iunie este data la care naționala României va disputa primul meci din cel de-al doilea mandat al lui Gică Hagi, un amical cu Georgia
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
