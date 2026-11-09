Naționala fotbaliștilor neconvocați de Gică Hagi! Primul „11”, cotat la 35 de milioane de euro

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Selecționerul României a acționat după ce a pierdut cu Suedia, de două ori, 1-2 și 0-1, Bosnia, 2-4, și Polonia, 0-6. A renunțat la mai mulți fotbaliști cu prezențe la prima reprezentativă și a apelat la nume noi pentru jocurile cu Polonia și Bosnia.

Gică Hagi a renunțat la 12 jucători față de acțiunea trecută

Gică Hagi a luat măsuri după ce a pierdut toate cele patru meciuri din luna octombrie în Liga Națiunilor. Pentru partidele cu Polonia, de acasă, de pe 14 noiembrie și Bosnia, din deplasare, de pe 17 noiembrie, ambele de la 21:45, „Regele” a renunțat la 12 jucători față de acțiunea trecută: Ionuț Radu (29 ani), care a acuzat probleme medicale, Valentin Cojocaru (31 ani), Andrei Borza (20 ani), Andrei Burcă (33 ani), Bogdan Racovițan (26 ani), Raul Opruț (28 ani), Marius Marin (28 ani), David Matei (20 ani), Darius Olaru (28 ani), Florin Tănase (31 ani), Denis Drăguș (27 ani) și Louis Munteanu (24 ani).

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Față de luna trecută, Gică Hagi a apelat la serviciile lui Marius Corbu (24 ani), care face spectacol în tricoul lui Ferencvaros, și Ianis Stoica (23 ani). de la FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

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MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

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ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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Primul „11” al fotbaliștilor neconvocați de Gică Hagi

Printre fotbaliștii neconvocați de Gică Hagi își fac loc nume importante, cum ar fi Louis Munteanu (24 ani), (Darius Olaru (28 ani) și Florin Tănase (31 ani). Dar și jucători cu prezențe multe la echipa națională, Andrei Burcă (33 ani) sau Marius Marin (28 ani), pe care Mircea Lucescu l-a considerat indispensabil în mandatul său la prima reprezentativă.

Primul „11” al fotbaliștilor neconvocați de Gică Hagi poate fi folosit oricând într-un meci oficial al „tricolorilor”. Cota lor, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, este de aproape 35 de milioane de euro, mai exact 34,6 milioane de euro.

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Ionuț Radu – 9 milioane de euro

Cristi Manea – 1.3 milioane de euro

Bogdan Racovițan – 2.5 milioane de euro

Andrei Burcă – 1.5 milioane de euro

Andrei Borza – 2.5 milioane de euro

Marius Marin – 2.8 milioane de euro

David Matei – 1.7 milioane de euro

Darius Olaru – 4.5 milioane de euro

Florin Tănase – 1.8 milioane de euro

Denis Drăguș – 2 milioane de euro

Louis Munteanu – 5 milioane de euro

Mișcarea lui Hagi, intuită la FANATIK SUPERLIGA

După eșecul dezastruos din octombrie, când România a pierdut toate cele 4 meciuri în Liga Națiunilor, . Fostul atacant al „Generației de Aur” a precizat că selecționerul trebuie să se bazeze pe forțe proaspete la următoarea acțiune și că fotbaliștii cu ștate vechi la naționale nu au livrat.

„Eu aș renunța la mulți jucători care au fost în această campanie. (n.r. Stanciu?) Nu. (n.r. Burcă?) Nu. (n.r. Răzvan Marin?) Da. Pentru că joacă meci de meci la echipa de club și ai nevoie de el. Dacă jucătorii nu joacă la club sau joci în China, e foarte greu să transmiți ceva în teren.

Hai să ne amintim cum jucau Mihăilă și Man acum trei ani de zile. Dar erau titulari meci de meci la Parma. (n.r. – Tănase?) Nu. (n.r. Bancu?) Da. (n.r. Eissat?) Da. Mi-a plăcut mult cum a intrat. Poate să fie o variantă bună. Și aș aduna câțiva jucători mai tineri. Marius Marin? Nu, nici pe el. Este un moment ca să aducem jucători la națională. Dar trebuie să îi găsim”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.