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„Armata” lui Zinedine Zidane la naționala Franței! 23 de oameni în staff-ul lui Zizou. Fabien Barthez, printre ei

Federația Franceză de Fotbal a anunțat staff-ul tehnic al lui Zinedine Zidane, noul selecționer al „cocoșilor galici”. Fostul campion mondial va avea nu mai puțin de 23 de colaboratori.
Gabriel Neagu
18.09.2026 | 13:16
Armata lui Zinedine Zidane la nationala Frantei 23 de oameni in stafful lui Zizou Fabien Barthez printre ei
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Doi noi colaboratori în staff-ul lui Zidane de la naționala Franței
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Zinedine Zidane a fost ales în funcția de selecționer al Franței după Cupa Mondială din vara acestui an. ”Zizou” a preluat echipa de la Didier Deschamps și și-a creionat un staff tehnic generos, pentru a ataca viitoarele turnee finale.

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Forul de la Paris a anunțat membrii staff-ului tehnic al lui Zinedine Zidane. Legendarul mijlocaș va face echipă cu fostul său coleg de la națională, Fabien Barthez, portar al Franței la Cupa Mondială din 1998. Acesta va pregăti portarii care vor apăra buturile „cocoșilor galici”.

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Noutatea este preparatorul fizic al Franței, Arthur Hochede. În sezonul trecut, a colaborat cu divizionara secundă Red Star. Echipa din suburbiile Capitalei a luptat pentru promovarea în elita fotbalului francez până în ultima etapă, însă a ratat obiectivul. Hochede va lucra direct cu noul consultant de strategie și performanță, Gregory Dupont, potrivit L’Equipe.

Echipei medicale a naționalei i s-au alăturat Philippe Jamin și Serge Isidoro. Cei doi vor fi responsabili de recuperarea jucătorilor și vor lucra sub îndrumarea lui Herve Collardo. Isidoro are un CV interesant ca medic sportiv,  după ce a colaborat cu Benfica și cu echipa de baschet Nanterre.

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Antrenorii secunzi ai lui Zinedine Zidane au un istoric alături de selecționer. David Bettoni a lucrat cu ”Zizou” în toată perioada petrecută la Real Madrid, în timp ce Hamidou Msaidie a fost oficial al madrilenilor în perioada 2014-2021.

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Zidane, aproape de debutul pe banca Franței

Noul selecționer al Franței are două luni încărcate. Dubla campioană mondială va juca 6 meciuri în Liga Națiunilor, unde le va întâlni pe Belgia, Italia și Turcia. Din punct de vedere al valorii lotului, Franța este favorită la obținerea primului loc în grupă.

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Zinedine Zidane va debuta pe banca „cocoșilor galici” împotriva Turciei, pe 25 octombrie, de la ora 21:45, la Kocaeli. Trei zile mai târziu, Franța va da piept cu Belgia, la Bruxelles. Campania din această toamnă se va încheia pe 15 noiembrie, contra naționalei ”semilunii”.

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