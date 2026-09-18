ADVERTISEMENT

după Cupa Mondială din vara acestui an. ”Zizou” a preluat echipa de la Didier Deschamps și și-a creionat un staff tehnic generos, pentru a ataca viitoarele turnee finale.

FFF a anunțat: 23 de colaboratori de top pentru Zinedine Zidane la naționala Franței

Forul de la Paris a anunțat membrii staff-ului tehnic al lui Zinedine Zidane. Legendarul mijlocaș va face echipă cu fostul său coleg de la națională, Fabien Barthez, portar al Franței la Cupa Mondială din 1998. Acesta va pregăti portarii care vor apăra buturile „cocoșilor galici”.

ADVERTISEMENT

Noutatea este preparatorul fizic al Franței, Arthur Hochede. În sezonul trecut, a colaborat cu divizionara secundă Red Star. Echipa din suburbiile Capitalei a luptat pentru promovarea în elita fotbalului francez până în ultima etapă, însă a ratat obiectivul. Hochede va lucra direct cu noul consultant de strategie și performanță, Gregory Dupont, potrivit .

Echipei medicale a naționalei i s-au alăturat Philippe Jamin și Serge Isidoro. Cei doi vor fi responsabili de recuperarea jucătorilor și vor lucra sub îndrumarea lui Herve Collardo. Isidoro are un CV interesant ca medic sportiv, după ce a colaborat cu Benfica și cu echipa de baschet Nanterre.

ADVERTISEMENT

Antrenorii secunzi ai lui Zinedine Zidane au un istoric alături de selecționer. David Bettoni a lucrat cu ”Zizou” în toată perioada petrecută la Real Madrid, în timp ce Hamidou Msaidie a fost oficial al madrilenilor în perioada 2014-2021.

ADVERTISEMENT

Zidane, aproape de debutul pe banca Franței

Noul selecționer al Franței are . Dubla campioană mondială va juca 6 meciuri în Liga Națiunilor, unde le va întâlni pe Belgia, Italia și Turcia. Din punct de vedere al valorii lotului, Franța este favorită la obținerea primului loc în grupă.

ADVERTISEMENT

Zinedine Zidane va debuta pe banca „cocoșilor galici” împotriva Turciei, pe 25 octombrie, de la ora 21:45, la Kocaeli. Trei zile mai târziu, Franța va da piept cu Belgia, la Bruxelles. Campania din această toamnă se va încheia pe 15 noiembrie, contra naționalei ”semilunii”.