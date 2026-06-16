Naționala Iranului a fost izgonită din SUA imediat după debutul la Campionatul Mondial! Selecționerul a răbufnit: „Suntem cea mai oprimată echipă!”

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Din cauza conflictului politic dintre Statele Unite ale Americii și Iran, naționala lui Amir Ghalenoei (62 de ani) este nevoită să stea în Mexic, deși toate cele trei meciuri pe care le va disputa în Grupa G vor avea loc pe teritoriul SUA. Imediat după 2-2 cu Noua Zeelandă, naționala Iranului a fost nevoită să plece imediat către Tijuana.

Naționala Iranului, izgonită din SUA imediat după remiza cu Noua Zeelandă

Naționala Iranului a întâmpinat mai multe probleme din cauza Iranul nu s-a putut deplasa în teritoriul american alături de președintele Federației, Mehdi Taj, nu și-a putut aduce propria presă și nici o bună parte din staff.

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Mai mult decât atât, selecționerul Amir Ghalenoei a explicat că ar fi trebuit să ajungă la Los Angeles cu două zile înainte și să poată rămâne peste noapte, după care să se întoarcă în Mexic, acolo unde au fost obligați să stea, deși toate meciurile se desfășoară pe teritoriul SUA. În realitate, lucrurile nu s-au întâmplat așa, iar jucătorii și stafful Iranului au fost obligați să plece către Mexic în toiul nopții.

Ce a declarat selecționerul Iranului după ce naționala sa a fost obligată să părăsească SUA imediat după debut

În urma acestor măsuri luate în defavoarea Iranului, naționalei lui Amir Ghalenoei îi va fi extrem de dificil să se refacă la un nivel optim pentru următoarele meciuri, care vor fi mult mai dificile decât primul, cel puțin pe hârtie. Distanța dintre Los Angeles și Tijuana este de 200 de kilometri, iar parcurgerea acestui zbor durează aproximativ 50 de minute. Nu zborul în sine, ci procedurile aferente lui sunt cele care îi solicită cel mai mult pe sportivi.

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„Nu știu de ce ne obligă să ne întoarcem. E foarte ciudat. Alții iau deciziile pentru noi. Noi trebuia să ajungem în Los Angeles cu două zile mai devreme, dar nu ne-au lăsat. Trebuia să dormim aici după meci și să plecăm după prânz, nu ne-au lăsat. Echipa noastră este cea mai oprimată de la Cupa Mondială.

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Președintele (n.r. al Federației, Mehdi Taj) este absent. Presa noastră este absentă. Nu avem conducerea Federației aici. Câțiva dintre componenții staff-ului tehnic nu sunt aici. Cei din staff-ul tehnic prezenți au fost nevoiți să facă și lucruri administrative. De asta suntem cea mai oprimată echipă. În ciuda tuturor celor întâmplate, jucătorii noștri au făcut un meci bun și am reușit să egalăm de două ori. Am avut câteva probleme. Au fost multe zboruri, escale. N-am avut timp să facem o refacere corectă.

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Ni s-a spus că trebuie să plecăm imediat, iar pentru noi recuperarea este esențială, însă ne-au spus că trebuie să ne urcăm în avion și să plecăm la Tijuana. Este un obstacol pentru noi. A fost un moment foarte important pentru fotbalul nostru. Iranienii ne-au susținut și e foarte bine pentru toată lumea. Ne-au susținut cu toată inima. Guvernul Mexicului, oamenii din Mexic, oamenii din Tijuana ne-au făcut să ne simțim ca acasă. Nu ne-a fost greu, pentru că ei chiar ne-au făcut să ne simțim ca acasă. Ne-au dat energia de care aveam nevoie. Sigur, aș fi preferat să ne întoarcem mâine în Mexic, dar abia așteptăm să fim din nou lângă oamenii minunați din Mexic. În mod normal, trebuia să fim lăsați să stăm aici și să plecăm mâine”, a explicat Amir Ghalenoei, selecționerul Iranului, conform