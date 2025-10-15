Naționala jucătorului de la FCSB, suspectată de blat după calificarea la Cupa Mondială: „FIFA să intervină!”

Fără Siyabonga Ngezana în teren, acesta fiind absent din cauza unei accidentări, naționala pe care trebuia să-l câștige pentru a-și asigura primul loc în grupă și calificarea la turneul final.

ADVERTISEMENT

Meci aranjat în preliminariile Cupei Mondiale? Naționala Africii de Sud, pentru care joacă Ngezana, de la FCSB, e acuzată de blat

Duelul s-a terminat cu victoria gazdelor, 3-0, după reușitele semnate de Mbatha, Appollis și Makgopa, însă acum în mediul online există suspiciuni cu privire la prestația pe care a avut-o portarul advers. Concret, Fiacre Ntwari, titular pentru Rwanda, ar fi luat golurile prea ușor, după niște intervenții care nu au fost deloc convingătoare. De altfel, rezumatul partidei arată că goalkeeperul nu a fost tocmai la cel mai înalt nivel și ar fi putut să intervină mai hotărât la goluri.

„FIFA trebuie să intervină și să-l investigheze pe portarul celor din Rwanda. El joacă pentru echipa din Africa de Sud, Kaizer Chiefs”, a fost mesajul postat pe rețeaua de , de către un fan, care a adăugat și imaginile cu golurile înscrise în meci. Ntwari joacă, într-adevăr, în Africa de Sud, din 2023, când a ajuns la Galaxy FC, iar din vara anului 2024, a fost luat de Kaizer Chiefs, unde este legitimat și în prezent.

ADVERTISEMENT

FIFA should investigate this Rwanda goalkeeper. He also plays in South Africa for Kaizer Chiefs. — TobyWrites (@tobyasky)

Ceilalți fani nu au întârziat cu reacțiile la postare și au făcut mai multe glume: „Chiar și când joacă pentru Kaizer Chiefs este la fel de slab” / „E al treilea portar la Kaizer Chiefs. Nu am câștigat vreun meci în care el a apărat”. În acest sezon, Ntwari nu a fost folosit deloc de către cei de la Kaizer Chiefs, în campionat, având o singură apariție, în Cupă, acolo unde, totuși, nu a primit gol și a ținut poarta intactă.

Datorită acestui succes, Africa de Sud a făcut 18 puncte și a terminat cu 1 punct peste Nigeria, care merge la baraj, și Benin, care a ratat calificarea.

ADVERTISEMENT

Ngezana îi aduce bani buni lui Gigi Becali dacă merge la Cupa Mondială. Ce sumă primește FCSB

Fiecare jucător din SuperLiga, care se califică la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic și face parte din lotul naționalei sale, va aduce, din partea FIFA, o sumă destul de importantă. Concret, forul internațional dă cluburilor aproximativ 600.000 de euro pentru fiecare jucător care va merge la turneul final, iar Siyabonga Ngezana, dacă scapă de problemele medicale,

ADVERTISEMENT

De altfel, cei de la FCSB sperau ca și naționala Beninului să se califice, acolo unde David Kiki a fost titular în ultimul meci, cel decisiv, cu Nigeria, pierdut însă fără drept de apel, 0-4. Astfel Gigi Becali a ratat șansa să pună mâna peste minim 1,2 milioane de euro, însă mai rămâne speranța că naționala României o să ajungă la turneul final, iar mai mulți jucători ai FCSB ar putea să facă parte din lotul ales de selecționer pentru competiția din SUA, Canada și Mexic.