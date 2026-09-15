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Chiar dacă în ultimii ani naționala din Kosovo a crescut foarte mult ca valoare, în acest moment se află într-un moment critic. Nu pentru că nu ar mai avea jucători talentați, ci pentru că vedetele reprezentativei nu mai vor să onoreze convocările, cerând demisia președintelui federației, Agim Ademi.

Probleme mari pentru Kosovo înainte de UEFA Nations League. Șapte vedete și-au anunțat retragerea

Vedetele din naționala Kosovo au pornit un protest masiv la adresa conducătorilor Federației Kosovare de Fotbal. Fotbaliștii îl acuză pe președintele Agim Ademi de presiuni uriașe și chiar amenințări, împreună cu o grupare de suporteri radicali. Conform , șapte fotbaliști importanți refuză să mai vină la națională atâta vreme cât actuala conducere rămâne la putere.

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În fruntea grupului de fotbaliști protestatari se află chiar căpitanul naționalei, Amir Rrahmani, fundaș central ce evoluează în Serie A, la Napoli. De asemenea, Vedat Muriqi (Fenerbahce), golgheterul all-time al naționalei, Edon Zhegrova (Juventus), Florent Mislija (Freiburg), Arijanet Muric (Sassuolo) și Milot Rashica (Beșiktaș). Toți cei enumerați, în afara lui Rashica, au fost prezenți la meciul pe care după ce Conform sursei citate, indentitatea celui de-al șaptelea fotbalist nu a fost încă dezvăluită.

Mesaj dur postat de Amir Rrahmani pe rețelele de socializare

Printr-un mesaj dur postat pe Instagram, Amir Rrahmani și-a anunțat retragerea de la naționala kosovară după 10 ani. Stoperul lui Napoli a explicat motivele, sperând ca adevărul să iasă la iveală în cele din urmă: „Îți mulțumesc pentru tot, Kosovo. Întotdeauna cu tine, întotdeauna pentru tine”, a scris el în descrierea postării.

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„Adevărați suporteri ai Kosovo”, și-a început el mesajul. „După 10 ani la echipa națională, dintre care 7 ani ca și căpitan, vă anunț că nu voi mai face parte din naționala Kosovo atât timp cât Federația de Fotbal din Kosovo este condusă de persoanele aflate în prezent la conducere. Din cauza numeroșilor factori, o opoziție constante și a lipsei unor oameni competenți care să se ocupe de problemele și nemuțumirile noastre, situația a rămas neschimbată, fără îmbunătățiri, timp de mulți ani.

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Și ce am primit în schimb? Atacuri constante timp de doi ani din partea celor care ar fi trebuit să ne protejeze. Într-o zi, justiția va face lumină. Această decizie vine din nevoia de a-mi păstra integritatea ca și căpitan și fotbalist profesionist, dar, mai presus de toate, pentru a-mi păstra valorile mele ca om. Al vostru, Amir Rrahmani”, a explicat căpitanul kosovar.

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Următorul meci oficial al naționalei din Kosovo va avea loc peste zece zile, pe 24 septembrie, în UEFA Nations League, iar în doar zece zile vor disputa patru meciuri în Liga B, fără șapte dintre vedetele echipei. Kosovo va întâlni în seria sa Irlanda, Austria și Israel.