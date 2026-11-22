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România a pierdut în fața Mexicului, 0-1, în primul joc de la CM. Încrederea în propriile forțe rămâne aceeași, asigură jucătorii și antrenorul Mircea Diaconescu. România a pus presiune pe careul advers, dar s-a lovit de un semicerc imaginar la 20 de metri de gol. Au lipsit soluțiile pentru ca mexicanii să fie băgați cu adevărat în criză. FANATIK e singura publicație din România aflată la Mondialul din Qatar și îți transmite cele mai importante detalii de după România – Mexic.

Nimeni nu înjură la naționala U17: nici pe bancă, nici în teren!

Un aspect care iese rapid în evidență la meciurile generației de Mondial a României este raportul dintre bancă și echipă. La naționala U17 nu se înjură, o excepție pentru fotbalul românesc. Nici , nici colaboratorii săi, dar nici jucătorii în teren, în ciuda frustrărilor acumulate. „Insist pe respect. Sunt niște copii foarte disciplinați, care pot să facă performanță. Și care cred că o vor face, pentru că mă aștept să creștem de la meci la meci”, a spus Diaconescu pentru FANATIK la finalul întâlnirii. De altfel, jucătorii de la U17 sunt sfătuiți să-i salute pe jurnaliști și să le mulțumească pentru prezență, un alt detaliu văzut destul de rar în peisajul fotbalului românesc.

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Mingea lungă e interzisă. Jucătorii sunt încurajați permanent

Actuala generație încearcă un sistem de joc modern, bazat pe construcție progresivă. Mingea lungă ar trebui să fie doar un element de urgență în joc. Diaconescu și jucătorii insistă pentru respectarea acestui principiu. Este de menționat o fază din prima parte a meciului, în care portarul Tudor Coșa a degajat în jumătatea adversă. Atât Corduneanu, fundaș venit de la Fiorentina, cât și Diaconescu l-au atenționat. „Tudor, pune-o în circulație!”, i-a strigat antrenorul, în timp ce Corduneanu a cerut mingea: „N-o mai da lungă, ieșim de jos!”.

Banca nu intră în panică nici în situațiile extreme. Tonul de comunicare a rămas același chiar și în prelungirile jocului cu Mexic, atunci când România trebuia, în teorie, să atace disperat pentru egalare. „Hai că intră!”, a strigat Diaconescu de mai multe ori, pentru a-și stimula băieții pe finalul întâlnirii. Fotbaliștii se raportează la Diaconescu inclusiv în decizii care pare lipsite de importanță majoră. Dar nu o fac din lipsă de personalitate, ci pentru a nu ieși din planul tactic. „Mister, o bag în careu?”, s-a auzit la un aut din zona suprafeței de pedeapsă. Cel mai probabil, indicațiile inițiale erau altele, dar Diaconescu a aprobat pentru a forța un moment de presiune asupra adversarului.

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Glume și hohote de râs în tribuna ocupată de fanii români

Aproximativ 200 de suporteri români, majoritatea părinți și apropiați ai jucătorilor, au venit pe terenul 8 de la Aspire pentru În ciuda rezultatului, atmosfera a fost destinsă. Fanii i-au încurajat permanent pe fotbaliști și au glumit între ei. Poantele unuia dintre români au stârnit hohote de râs în toată tribuna, care a izbucnit de câteva ori în râs.

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