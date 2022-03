Naționala lui Bogdan Lobonț și-a făcut abonament la umilințe. România U20 a luat 22 de goluri în ultimele patru deplasări

Experimentul România U20 pare să nu dea deloc roade. Înființată în urmă cu doi ani, selecționata care i-a fost încredințată lui Bogdan Lobonț este campioană la umilințe, mai ales atunci când joacă în deplasare.

România U20, experiment eșuat. Naționala lui Bogdan Lobonț se face de râs în toate deplasările

Înfrângerea din Țara Cantoanelor nu este o surpriză și nici o noutate pentru reprezentativa sub 20 de ani a României, care, în ultimele patru meciuri disputate pe teren străin a încasat nu mai puțin de 22 de goluri.

„În ședința Comitetului Executiv al FRF, care a avut loc azi, 30 noiembrie, membrii CEx au votat pentru înființarea unei noi reprezentative, cea Under 20. Comisia Tehnică a FRF a propus azi în Comitetul Executiv crearea echipei naționale Under 20.

Propunerea a venit din dorința de a oferi în continuare meciuri internaționale generațiilor Under 19 care încheie ciclul, eliminând astfel ecartul dintre Under 19 și Under 21. Noua reprezentativă U20 a României va disputa meciuri amicale internaționale până când jucătorii vor face pasul spre România U21.

Astfel, la nivel de reprezentativă U20, România se alătură unor țări precum Franța, Anglia, Italia, Spania, Germania, Portugalia, Țările de Jos sau Danemarca, fiind în același timp singura țară din Europa de Est cu o selecționată la acest nivel de vârstă”, anunța cu surle și trâmbițe, în urmă cu doi ani, Federația Română de Fotbal, pe , nașterea selecționatei U20.

O selecționată care, în afara rezultatelor dezastruoase, își dovedește inutilitatea prin faptul că joacă doar meciuri amicale, la această categorie de vârstă neexistând vreo competiție oficială, deci șansele de progres al jucătorilor sunt extrem de mici.

În scurta ei istorie, naționala U20 a României nu a reușit să câștige decât trei meciuri, toate pe teren propriu și toate cu foarte mare dificultate, în fața reprezentativelor similare ale Portugaliei (2-1), Cehiei (2-1) și Poloniei (2-1).

Umilințele suferite de România U20 pe teren străin

Anglia U20 – România U20 6-1 (6 septembrie 2021)

Germania U20 – România U20 4-0 (11 octombrie 2021)

Italia U20 – România U20 7-0 (15 noiembrie 2021)

Elveția U20 – România U20 5-0 (28 martie 2022)

Selecție modestă

Dacă cei mai buni jucători ai României sub 20 de ani sunt convocați la naționalele U21 și U19, naționale care dispută meciuri cu miză, la reprezentativa condusă de Bogdan Lobonț nu ajunge tocmai crema fotbalului juvenil de la noi din țară. După cum se poate vedea și în lotul convocat pentru partidele cu Norvegia și Elveția, România U20 e compusă în mare parte din fotbaliști cvasinecunoscuți care evoluează în ligile inferioare din România sau Italia.

Lotul convocat de Bogdan Lobonț pentru meciurile cu Norvegia U20 și Elveția U20

Portari : Otto Hindrich (CFR Cluj), Antony Petre (Union Clodiense/Italia), Bogdan Eftimie (Viitorul Pandurii)

: Otto Hindrich (CFR Cluj), Antony Petre (Union Clodiense/Italia), Bogdan Eftimie (Viitorul Pandurii) Fundași : Darius Grosu (Metaloglobus), Cosmin Oprean (Cittadela/Italia), Ionuț Mitran (Universitatea Craiova), Daniel Bîrzu (Farul Constanța), Vlad Mocioacă (Viitorul Dăești), Gabriel Buta (Farul Constanța), Andrei Antonio Anton (Torino/Italia), Cosmin Gladun (Ripensia Timișoara), Enrichi Finica (FC Rapid 1923)

: Darius Grosu (Metaloglobus), Cosmin Oprean (Cittadela/Italia), Ionuț Mitran (Universitatea Craiova), Daniel Bîrzu (Farul Constanța), Vlad Mocioacă (Viitorul Dăești), Gabriel Buta (Farul Constanța), Andrei Antonio Anton (Torino/Italia), Cosmin Gladun (Ripensia Timișoara), Enrichi Finica (FC Rapid 1923) Mijlocași : Ovidiu Perianu (FCSB), Ștefan Pănoiu (FC Rapid 1923), Dragoș Iancu (Gaz Metan Mediaș), Botond Szondi (Csikszereda), Alexandru Mogoș (CS Hunedoara), Alin Văsălie (Minaur Baia Mare), Ramon Gașpar (Gaz Metan Mediaș), Mario Bratu (ACS Petrolul 52)

: Ovidiu Perianu (FCSB), Ștefan Pănoiu (FC Rapid 1923), Dragoș Iancu (Gaz Metan Mediaș), Botond Szondi (Csikszereda), Alexandru Mogoș (CS Hunedoara), Alin Văsălie (Minaur Baia Mare), Ramon Gașpar (Gaz Metan Mediaș), Mario Bratu (ACS Petrolul 52) Atacanți: Louis Munteanu (Fiorentina/Italia), Andrei Georgescu (Pandurii), Robert Mustacă (Unirea Slobozia), Alexi Pitu (Farul Constanța)

„Vedetele” fac figurație pe teren

Naționala lui Bogdan Lobonț nu este ridicată nici măcar de fotbaliștii care au o așa-zisă experiență în meciurile mai tari. Printre aceste exemple se numără Louis Munteanu și Alexi Pitu. În partidele cu Norvegia U20 și Elveția U20, atacantul Fiorentinei n-a marcat niciun gol și a avut o atitudine letargică, mergând în dese rânduri pe teren, atunci când mai degrabă ar fi trebuit să alerge.

Nici căpitanul Pitu nu a părut că are de gând să se pună în slujba echipei. Singura sa realizare de la această acțiune rămâne pasa de gol din confruntarea cu nordicii. În rest, mijlocașul Farului a dat dovadă de mult prea mult individualism, fără să dea de înțeles că vrea să își pună coechipierii în valoare. Titular în poarta campioanei CFR Cluj, Otto Hindrich s-a făcut și el de rușine, golul al doilea primit de la Elveția fiind unul de cascadorii râsului.

Discurs ciudat al selecționerului

Nu doar fotbaliștii par depășiți de situație, ci și selecționerul. Deși este la cârma reprezentativei U20 încă de la înființare, Bogdan Lobonț nu demonstrează că are capacitatea necesară pentru a pune pe picioare o astfel de națională, despre care federalii ne-au spus că are menirea să reprezinte viitorul naționalei de tineret și chiar pe cel al naționalei mari. Discursul pasiv al fostului mare portar de la finalul înfrângerii cu Norvegia U20, scor 1-2, .

„Au fost două reprize diferite. În partea secundă am făcut pasul în spate și nu am putut să ținem ritmul adversarului. Din păcate, astăzi am primit un gol mai mult decât am putut noi marca. Așa e la fotbal, cine dă mai multe, câștigă. Toți greșim. Nu l-am scos pe Anton pentru că am luat gol.

A ieșit pentru că fizic nu era în regulă, el vine după accidentare. Inclusiv eu puteam face mai mult. Nu există vina exclusivă a cuiva. Toată această campanie, chiar dacă reprezintă un turneu amical, o să o caracterizez imediat.

Noi am plecat cu o valoare medie a jucătorilor de aproximativ 300.000 de euro, cea mai mică dintre toate echipele. Ca să fac un rezumat, în aceste 7 jocuri toți fotbaliștii s-au autodepășit. Învățăm, muncim, capul jos și mergem mai departe, altă stradă nu există”, a declarat Bogdan Lobonț, după eșecul cu nordicii.