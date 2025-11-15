Naționala lui Cosmin Olăroiu a intrat în dizgrația FIFA. Ce nu le convine șefilor forului mondial la arabi

ADVERTISEMENT

Efortul FIFA de a „păstra integritatea competițiilor care implică echipele naționale” este o prioritate. Mai ales după ceea ce s-a întâmplat în Qatar, care a ajuns în finala Cupei Mondiale de handbal, din 2015, cu aproximativ o duzină de „naturalizări exprese”.

Emiratele Arabe Unite au naturalizat fotbaliști în 2019

Reglementările FIFA a fost înăsprite încă din 2008, în ceea ce privește naturalizarea. Articolul 7 a extins timpul de ședere de la doi la cinci ani pentru jucătorii în alte țări, pentru ca ei să poată juca la o altă națională.

ADVERTISEMENT

„Să fi locuit continuu timp de cel puțin cinci ani după împlinirea vârstei de 18 ani pe teritoriul federației corespunzătoare”, se arată în articol. Doar că, Federația din Emiratele Arabe Unite a găsit o portiță legală, în speranța că va ajunge pentru a doua oară la Cupa Mondială.

În 2019, arabii au făcut planul pentru 2026. Adică au naturalizat jucători tineri promițători, din alte țări. Majoritatea luați d eprin academii. Fotbaliști care, în schimbul unei propuneri economice atractive, au ales să-și continue cariera la nivel profesionist în campionatul din EAU, pentru ca în 2024 să fie eligibili să se alăture echipei naționale.

ADVERTISEMENT

13 fotbaliști născuți și crescuți în alte țări joacă pentru EAU

Legal, dar deranjant pentru FIFA. EAU este naționala cu cei mai mulți fotbaliști născuți și crescuți în alte țări.

ADVERTISEMENT

​Fapt care nu a ajutat-o totuși prea mult în tentativa de a merge din nou la un turneu final, după 36 de ani. EAU a ratat calificarea directă, a ratat și play-offul în care a jucat alături de Qatar și Oman, iar acum joacă pentru a prinde play-offul continental. A făcut 1-1, pe teren propriu, cu Irak.

Bolivia, Noua Caledonie și alte trei echipe care urmează să fie stabilite – două din CONCACAF și una din Africa (Nigeria sau RD Congo) – vor juca pentru ultimele două locuri puse în joc pentru turneul final.

ADVERTISEMENT

De unde au venit internaționalii lui Olăroiu

Marcus Meloni (Brazilia, 25 de ani) – Palmeiras U20, în 2019

Lucas Pimenta (Brazilia, 25 de ani) – Botafogo U20, în 2020

Ala Zhir (Tunisia, 25 de ani) – US Monastir, în 2020

Rúben Amaral (Portugalia, 24 de ani) – Porto U19, în 2020

Luan Pereira (Brazilia, 25 ani) – Avaí, în 2020

Nicolás Giménez (Argentina, 29 de ani) – Talleres, în 2020

Caio Lucas (Brazilia, 31 de ani) – Benfica, în 2019

Bruno (Brazilia, 24 ani) – Novorizontino U20, în 2019

Mohammed Rabii (Maroc, 24 de ani) – Raja U19, în 2019

Kouame Kouadio (Coasta de Fildeș, 25 de ani) – ASEC Mimosas U19, în 2019

Gastón Álvarez Suarez (Argentina, 32 ani) – Arsenal, în 2020

Caio Canedo (Brazilia, 35 ani) – Internacional Porto Alegre, în 2015

Richard Akonnor (Ghana, 21 de ani) – Liberty Pro U19, în 2020

30 de echipe s-au calificat la Cupa Mondială

Croația este ultima echipă calificată la CM 2026. În acest moment se cunosc 30 de formații care vor fi la turneul final.

· SUA, Canada, Mexic (țări gazdă)

· Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia

· Japonia, Iran, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită

· Australia, Noua Zeelandă

· Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde(debut), Senegal, Coasta de Fildeș, Africa de Sud

· Anglia, Franța, Croația