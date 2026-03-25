Naționala României a ajuns în Turcia. Cum au fost primiți ”tricolorii” la sosirea la hotelul Le Meridien. Video

Reporterii FANATIK aflați la Istanbul au fost prezenți la hotel în momentul în care delegația echipei naționale a României a sosit. Fotbaliștii noștri au fost aduși de la aeroport cu un autocar de ultimă generație.

Sosirea naționalei României în Turcia

Echipa națională a a României a ajuns miercuri în jurul prânzului la hotelul Le Meridien din Istanbul, acolo unde vor fi cazați în perioada șederii pentru partida cu Turcia, din semifinalele barajului ce duce la Cupa Mondială.

Autocarul care i-a transportat pe ”tricolori” de la aeroport la hotel a avut o întârziere de aproximativ 20 de minute din cauza aglomerației din trafic. Jucătorii naționalei au părut destinși la sosire și au salutat jurnaliștii și suporterii prezenți în fața hotelului.

La rândul său, selecționerul Mircea Lucescu a fost zâmbitor și a fost chemat la autografe de fanii români veniți din Italia. În această după amiază este programată conferința de presă la stadionul Beșiktaș Park, urmată apoi de antrenamentul oficial.

Locație de lux pentru naționala României

Conducerea Federației Române de Fotbal a ales ca pe timpul șederii în Turcia, . Stabilimentul de 5 stele este situat la 30 de kilometri de Aeroportul Internațional Ataturk și foarte aproape de stadionul Beșiktaș Park.

Resortul este unul de top și oferă servicii de cel mai înalt nivel. Camere luxoase sunt izolate fonic și au baie proprie, iar în incinta hotelului există un restaurant renumit și mai multe baruri, dintre care unul aflat la piscina interioară.

Hotelul dispune de două piscine, una interioară și una în aer liber, și un centru spa și saună, iar oaspeții cazați la Le Meridien Istanbul Etiler beneficiază de acces gratuit la Muzeul de Artă Modernă din Istanbul. O cameră în această perioadă costă între 135 și 500 de euro.

Mircea Lucescu știe ce îi așteaptă pe ”tricolori” la Istanbul

Înaintea jocului cu Turcia, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, Mircea Lucescu a oferit un în care a explicat de ce a ales să continue pe banca naționalei României, în ciuda faptului că starea sa de sănătate nu este tocmai cea mai bună.

”Când doctorii mi-au spus că pot continua să antrenez, m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac pentru România. Am vorbit cu federația și mi-au spus că nu au putut găsi o soluție la situație. Nu sunt în cea mai bună formă, așa că m-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune. Dar insist: nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica.

Vom juca în fața unei atmosfere imposibile. O cunosc la perfecție: stadionul de acasă al lui Beșiktaș. Când am părăsit clubul, mai aveam doi ani de contract, dar am lăsat banii clubului cu angajamentul ferm că îi vor folosi pentru a reconstrui stadionul.

Este unul dintre cele mai bune stadioane pe care am fost vreodată. Când cealaltă echipă are mingea, pune presiune. Și este o presiune extraordinară. Nu știu dacă există vreun remediu pentru zgomotul pe care îl vor crea. Va trebui să le explic băieților mei, celor care nu au jucat în Turcia, ce îi așteaptă”, a declarat Lucescu.