Tricolorii, asaltaţi pentru autografe la sosirea în Georgia! Naționala României a ajuns la Tbilisi cu întârziere. Video

ADVERTISEMENT

Reporterii FANATIK aflați la Tbilisi au fost prezenți în momentul ajungerii delegației echipei naționale a României în capitala Georgiei. „Tricolorii” sunt gata pentru primul joc sub conducerea lui Gică Hagi. Rămâi pe site pentru a fi la curent cu toate detaliile legate de reprezentativa țării noastre înaintea partidei contra gruzinilor.

Sosirea naționalei României la Tbilisi

Echipa națională a a României a ajuns luni în jurul prânzului la hotelul Radisson Blu Iveria, unde vor fi cazați în perioada șederii pentru partida cu Georgia. Autocarul care i-a transportat pe „tricolori” de la aeroport la hotelul de 5 stele a avut o întârziere de aproximativ 15 minute. Jucătorii naționalei au coborât pe rând și au părut destinși la sosire, având o atitudine relaxată și salutându-se cu jurnaliștii și suporterii prezenți în fața hotelului. Și selecționerul Gică Hagi a fost zâmbitor și s-a salutat cu jurnaliștii prezenți. Cel mai solicitat „tricolor” la autografe a fost tânărul David Matei, campion al României în acest sezon cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Un aspect important legat de această deplasare a fost faptul că , în lipsa lui Răzvan Burleanu. FANATIK a aflat că președintele Federației Române de Fotbal nu a făcut deplasarea la Tbilisi, rămânând la București, unde soția acestuia este pe cale să nască un băiețel.

Naționala României a plecat spre Tbilisi de pe Otopeni

România a ratat calificarea și la ediția din acest an a Campionatului Mondial, iar în perioada imediat următoare va disputa două partide cu caracter amical: deplasare cu Georgia (2 iunie), și acasă cu Țara Galilor (6 iunie). Primul meci este cel de marți, 2 iunie, ora 20:00, în deplasare contra Georgiei pe stadionul „Mikheil Meskhi”.

ADVERTISEMENT

„Tricolorii” au plecat din țară luni dimineața de pe aeroportul Otopeni, după ce . Meciul amical contra Georgiei va putea fi vizionat de către microbiști grație postului TV Antena 1.

ADVERTISEMENT

Lotul naționalei României pentru amicalul cu Georgia

Din cauza programului de la echipele de club, care să se pregătească în continuare temeinic la Mogoșoaia, printre aceștia fiind: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş. Iată lotul pe care selecționerul va miza la amicalul contra Georgiei:

ADVERTISEMENT

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0)

FUNDAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAŞI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0)

ATACANŢI: Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2)