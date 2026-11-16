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Orașul Zenica este ultimul punct al aventurii naționalei României în actuala ediție a Ligii Națiunilor. Gică Hagi și elevii săi au ajuns în Bosnia cu gândul de a obține a doua victorie din această grupă, după succesul de pe Arena Națională cu Polonia.

Naționala României a ajuns la Zenica

Cu un moral ridicat, ”tricolorii” au plecat spre Bosnia cu gândul la un nou succes care ar putea să-i urce pe locul 3 în grupă. Deplasarea s-a făcut cu un charter și după un zbor de aproximativ o oră și 10 minute, delegația României, din care a făcut parte și Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, a ajuns la Sarajevo, unde a fost așteptată de militarii români care asigură protecția Bosniei în misiunea UE EUFOR Althea.

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Tricolorii au ajuns la hotelul la ora locală 20:05. Au parcurs un drum de aproximativ o oră și 5 minute cu autocarul din Sarajevo până la hotelul din Zenica. Delegația României a fost întâmpinată de personalul hotelului, dar și de vreo 20-30 persoane de la mall-ul din apropiere, Zenica City Center. Persoanele prezente au avut o reacție neutră, nu au huiduit, însă nici nu au aplaudat. La 25 de minute după sosirea la Zenica, Gică Hagi susține conferința de presă premergătoare meciului.

Naționala va fi cazată la hotelul Zenica, cel mai luxos stabiliment din oraș. Reporterii FANATIK prezenți la fața locului și au observat că Gică Hagi și staff-ului tehnic vor avea la dispoziție o sală de conferințe dotată cu videoproiector, tablă și un microfon.

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România a ajuns la hotelul din Zenica înaintea meciului cu Bosnia

Miză uriașă pentru România în meciul din Bosnia

Meciul Bosnia – România, care se va desfășura marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, are o importanță uriașă pentru ”tricolori”. Cu o victorie la Zenica, coroborată cu o remiză sau o victorie a Suediei în Polonia, naționala noastră va termina grupa pe locul 3 și va evita barajul pentru promovare-retrogradare în Liga C a Ligii Națiunilor.

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Vestea bună pentru Gică Hagi este că , fiind siguri de faptul că vor încheia pe poziția secundă și vor fi în urna a doua la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028. Partea mai proastă este că și Suedia și-a asigurat locul 1 și ar putea să nu forțeze în partida din Polonia.

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Pentru întâlnirea de la Zenica, UEFA a delegat o . La centru se va afla Jose Maria Sanchez, cavaler al fluierului care în trecut a fost acuzat de Real Madrid că a favorizat-o pe rivala FC Barcelona în jocurile din La Liga.