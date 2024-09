Naționala României a revenit în țară după victoria cu Kosovo. Mesaj special transmis de “tricolori”

Naționala României a bifat un debut răsunător în noua ediție de Liga Națiunilor, chiar la primul meci sub comanda lui Mircea Lucescu. , iar acum au revenit în țară pentru a se pregăti de meciul următor, contra Lituaniei.

„Tricolorii”, înapoi în țară

După ce au luat toate cele 3 puncte puse în joc cu Kosovo, elevii lui Mircea Lucescu se pregătesc acum pentru partida din etapa a doua, care va avea loc luni, 9 septembrie, în Ghencea.

Echipa națională a revenit sâmbătă dimineață în țară, cu avionul. Aceștia au transmis un mesaj pe rețelele sociale pentru suporteri, înainte de duelul contra lituanienilor.

„Ne-am întors la București, ne odihnim, ne refacem și pregătim meciul de luni cu Lituania. Ne vedem peste două zile, pe stadionul Steaua!”, a fost mesajul postat pe pagina de

Mircea Lucescu, încântat de ceea ce a văzut la elevii săi

Jocul prestat de elevii săi l-a încântat pe Mircea Lucescu. „Sunt foarte mulțumit de cum a evoluat echipa.

Am controlat jocul, lucrul pe care l-am cerut a fost să preluăm controlul jocului, să nu mai acceptăm să fim dominați categoric.

Avem jucători cu un nivel tehnic foarte bun în ceea ce privește pasele. În astea 3 zile am lucrat foarte mult pentru controlul jocului, pentru construcție, pentru o foarte bună posesie, și în același timp am reușit să punem în dificultate echipa gazdă, cu jucători foarte buni.

I-am provocat să facă ceea ce am vrut noi, nu ceea ce au vrut ei”, a spus Mircea Lucescu după victoria cu 3-0 din deplasarea cu Kosovo.

Dennis Man, prestație senzațională

Dennis Man a strălucit din nou. Jucătorul celor de la Parma a deschis scorul cu un gol superb, contribuind ulterior la alte faze de atac ale naționalei României. După meci, aripa dreaptă a spus că: „Ştiam ce avem de făcut.

Chiar dacă nu am avut foarte mult timp de pregătit, nea Mircea ne-a ajutat mult şi cred că astăzi am făcut o partidă bună. De schimbat nu cred că a apucat să schimbe prea mult, dar am mai spus, experienţa dânsului… doar atât, când este în vestiar trebuie să ai respect şi să fii atent.

Cred că fiecare dintre noi are un respect mare faţă de el şi suntem fericiţi”, a declarat Dennis Man, după meciul victorios împotriva celor din Kosovo.