Naționala României, antrenament în dimineața meciului cu Georgia! Câte schimbări îi permite UEFA lui Gică Hagi să facă. Exclusiv

Gică Hagi va debuta în această seară pe banca echipei naționale de fotbal a României. „Tricolorii” vor disputa un meci amical împotriva Georgiei, la Tbilisi, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1. Selecționerul a programat o sesiune de antrenament cu întreg lotul deplasat în Georgia în dimineața partidei, iar la finalul ședinței de pregătire va decide formula de start.

Ultimele ore înainte de debutul lui Gică Hagi! Selecționerul decide echipa de start după antrenamentul de marți

Fotbalul din Georgia a crescut enorm în ultimii ani, iar rezultatele obținute de reprezentativa caucaziană confirmă acest lucru. De altfel, în urmă cu doar câteva zile, Khvicha Kvaratskhelia, vedeta georgienilor, a avut un rol important în câștigarea UEFA Champions League alături de PSG.

. De altfel, înainte de plecarea la Tbilisi, selecționerul declara în cadrul unei conferințe de presă că va folosi formule de start diferite în cele două partide pentru a-i vedea la lucru pe toți jucătorii chemați la lot.

Marți, 2 iunie, de la ora 10:45, ora României, Gică Hagi conduce ultimul antrenament oficial înaintea confruntării cu Georgia. La finalul sesiunii de pregătire, selecționerul va lua decizia finală în privința echipei de start pentru amicalul din această seară.

Gică Hagi vrea să vadă tot lotul la lucru! Câți jucători ar putea rămâne pe bancă

Mai mult ca sigur, antrenorul va efectua numeroase modificări pe parcursul jocului de la Tbilisi. Pentru această partidă, cele două federații au solicitat aprobarea UEFA pentru efectuarea a zece schimbări, iar cererea a fost acceptată. Astfel, România va putea utiliza aproape întreg lotul disponibil. În condițiile în care vor începe meciul 11 jucători și vor fi efectuate 10 schimbări, doar doi fotbaliști ar putea să nu evolueze deloc, cel mai probabil un portar și un jucător de câmp.