Naționala României are mijlocași defensivi! Explicația lui Nicolae Dică după meciurile „tricolorilor”: „Au fost accidentați!”

Nicolae Dică a vorbit despre meciurile echipei naționale, mai ales despre înfrângerea cu Armenia, însă a recunoscut că nu nu se mai gândește nimeni la demisie, chiar dacă Mirel Rădoi lăsase impresia că își dorește acest lucru după meciul de la Erevan.

Antrenorul secund al României îi avertizează pe jucători că atunci când ajung la echipa națională trebuie să dea același randament precum o fac la echipele de club.

Nicolae Dică a spus că Mirel Rădoi avea deja variante de mijlocași defensivi pentru echipa națională, însă aceștia au fost accidentați.

Care sunt mijlocașii defensivi despre care Nicolae Dică spune că ar fi jucat pentru România

Nicolae Dică a vorbit despre mijlocașii defensivi pe care România îi are, aceștia fiind Dragoș Nedelcu (FCSB) și Tudor Băluță (Dinamo Kiev), careau fost accidentați pentru meciurile pe care „tricolorii” le-au avut în debutul campaniei de calificări pentru Campionatul Mondial din Qatar:

„După ce am discutat cu Mirel, eu și cu ceilalți colegi am spus că nu trebuie să plecăm. Am venit cu o nouă gândire, am pornit la un drum, vrem să jucăm fotbal ofensiv și să marcăm multe goluri, de aceea e și un risc.

Noi avem două idei de mijlocași defensivi. E vorba despre Nedelcu și de Tudor Băluță, dar în acest moment cei doi sunt accidentați”.

„Credem în acești jucători, dar trebuie să dea totul pentru România”

„Credem în acești jucători în continuare, vrem să găsim niște jucători la linia de fund. Noi avem încredere că putem să facem lucruri bune, chiar dacă a venit înfrângerea cu Armenia. Se vede o schimbare la echipa națională. Mulți oameni obișnuiți îmi spun că se uită de drag la meciurile echipei naționale. Nu putem să bătem din palme și să schimbăm lucrurile.

Sunt momente și mai tensionate, dar jucătorii trebuie să înțeleagă că trebuie să dai totul pentru echipa națională. Când am făcut ce am vorbit, au ieșit lucruri bune, chiar și în meciul cu Armenia au fost momente bune. Vom vedea ce schimbăm la următoarele meciuri”, a mai spus Nicolae Dică la TV TelekomSport.

„Nu spun că unii au fost sau nu au fost, dar trebuie să înțeleagă că dacă ai ajuns la echipa națională, trebuie să dai totul ca la echipa de club.

E foarte greu să te gândești că poate să ia Pușcaș un cartonaș roșu după două-trei minute de când făcusem schimbările. Nu m-am gândit că ia al doilea galben Pușcaș, vorbisem la pauză și îl avertizasem”, a mai spus antrenorul secund al României.