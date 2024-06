Naţionala României, aşteptată la magazinul “Transilvania” din Wurzburg: “Sper să câştige şi meciul cu Belgia!” Foto

, fiind a doua cea mai numeroasă comunitate de străini. Unii s-au mutat aici de ani buni, alţii au doar câteva luni de când şi-au încercat norocul pe plaiuri bavareze. Dorul de ţară mai este estompat cu o vizită la magazinul românesc “Transilvania” din Wurzburg, iar FANATIK a trecut pragul băcăniei înaintea meciului cu Belgia.

Naţionala României a mai câştigat un fan după victoria cu Ucraina: “Nu ştiu ce m-a făcut să mă uit acum la meci”

Camelia Florea i-a întâmpinat pe reporterii FANATIK în pragul magazinului “Transilvania” din Wurzburg, unde românii din zonă vin mereu pentru a-şi procura produse din ţară. Plecată de un an din ţară, din judeţul Giurgiu, tânăra nu este mare amatoare de fotbal, dar nu a ratat victoria naţionalei României cu Ucraina.

“A fost o senzaţie foarte mişto, n-am mai avut aşa emoţii. Nu mă uit de obicei la meciurile de fotbal, dar nu ştiu ce m-a făcut să mă uit acum şi chiar m-am bucurat foarte mult. Sper din tot sufletul să câştige şi cu Belgia. Îi aştept la magazinul nostru”, a povestit Camelia Florea pentru FANATIK.

“Mă mândresc că sunt româncă”

Peste 5.700.000 de români trăiesc în diaspora, iar fiecare a plecat pentru un trai şi un salariu mai bun. Camelia a vorbit despre viaţa în Germania, unde îşi doreşte să se stabilească, chiar dacă nemţii nu sunt deloc precum românii.

“E altfel aici. Salariul este mult mai bun. Nu îmi este foarte dor de ţară, dar mă mândresc că sunt româncă. Cu toate astea, aici îmi place mai mult. E altă viaţă. Îmi doresc să mă stabilesc aici. Nemţii sunt mai reci, unii chiar foarte trişti. Nu sunt ca noi, românii, mereu veseli”, a explicat Camelia.

Magazinul “Transilvania” din Wurzburg a fost deschis în 2022 şi a devenit deja preferatul românilor, însă şi localnicii îi trec pragul din curiozitate. “Toate produsele din magazin sunt aduse din România. Vin să cumpere şi nemţii, dar românii sunt clineţi fideli”, a conchis Camelia.

“Îmi doresc ca naţionala să ajungă în finală, poate chiar s-o şi câştige”

Andrei locuieşte de 4 ani în Wurzburg şi l-am întâlnit chiar în faţa magazinului “Transilvania”, când se pregătea să intre pentru cumpărături. Chiar dacă nu este foarte interesat de fotbal, clujeanul cu sânge româno-italian speră ca naţionala României să facă marea surpriză şi să câştige EURO 2024.

“Am fost destul de emoţionat când am aflat că naţionala României vine aici în oraş. Mi-am dorit să merg s-o văd, la antrenamente, dar, din păcate, nu am putut din cauza job-ului. Nu am văzut meciul cu Ucraina, dar o să mă uit la următoarele două. Îmi doresc ca naţionala să stea cât mai mult şi să ajungă în finală, poate chiar s-o şi câştige. Ar fi o sărbătoare şi aici”, a spus Andrei pentru FANATIK.

Cu 4 ani de experienţă germană, Andrei a vorbit despre adaptarea în Germania şi despre cum sunt localnicii: “M-am adaptat destul de uşor, sunt jumătate italian şi jumătate român. La început, în primele luni, nemţii au fost cam reci. Ei nu prea vorbesc engleza. Preferă să te vadă că te străduieşti puţin în limba germană”.

Meciul România – Belgia este programat să se dispute sâmbătă, de la ora 22:00, la Koln. Tricolorii vin cu un super moral, , în timp ce adversarii au pierdut surprinzător cu Slovacia, scor 0-1.

