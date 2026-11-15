Sport

Naționala României, baie de mulțime la Mogoșoaia după 2-1 cu Polonia. Fanii au invadat terenul. Galerie foto

Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
15.11.2026 | 18:17
Nationala Romaniei baie de multime la Mogosoaia dupa 21 cu Polonia Fanii au invadat terenul Galerie foto
SPECIAL FANATIK
Sesiune de autografe și fotografii cu naționala României. FOTO: FANATIK Sesiune de autografe și fotografii cu naționala României. FOTO: FANATIK Sesiune de autografe și fotografii cu naționala României. FOTO: FANATIK Sesiune de autografe și fotografii cu naționala României. FOTO: FANATIK +6 FOTO
Suporterii României au fost prezenți la Mogoșaoaia / Foto: Fanatik - Bogdan Ciutacu
Naționala României și-a dat întâlnire cu fanii la baza de la Mogoșoaia, după victoria de vis contra Poloniei, scor 2-1. Suporterii au invadat zona.
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România a învins cu 2-1 pe Polonia, iar în tribunele Arenei Naționale au luat loc 43.000 de oameni. Asta, chiar dacă România venea după o serie de rezultate foarte proaste. Mai mult, sute de fani, printre care mulți copii, au încercat să se pozeze cu jucătorii și să obțină autografe înainte sau după meci și nu au reușit.

Invazie de suporteri la baza naționalei de la Mogoșoaia. Fanii au invadat terenul

În aceste condiții, FRF și selecționerul Gheorghe Hagi au decis să-i invite pe fani la baza de la Mogoșoaia pentru a fi alături de fotbaliști. „Decizia a fost luată ca urmare a faptului că la finalul meciului mulți suporteri au dorit autografe de la tricolori și nu toți au reușit să le obțină. Astfel, duminică, 15 noiembrie, suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe înainte de antrenament.

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Accesul publicului se va face începând cu ora 17:15. La ora 17:30 e programată sesiunea de autografe, iar de la ora 18:00 va începe ședința de pregătire, la care copiii și însoțitorii lor vor avea acces pentru 15 minute”, au transmis reprezentanții FRF, cu mențiunea că aproximativ 1000 de fani au primit acceptul de a intra simultan în baza de pregătire.

Sute de copii au luat autografe și s-au pozat cu fotbaliștii preferați din naționala României

Și nu doar că au primit acceptul, dar au răspuns afirmativ invitației. În GALERIA FOTO realizată de FANATIK puteți vedea bucuria fanilor care au venit la Mogoșoaia pentru a-și încuraja favoriții. Între timp, „Regele” Hagi a dat mândru autografe pe un tricou al lui Real Madrid, după care și-a dat acceptul ca fanii să intre pe teren pentru o sesiune de poze și autografe cu „tricolorii”. Majoritatea celor are au „invadat” terenul sunt copii, semn că naționala e iubită încă de la o vârstă fragedă.

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Printre favoriții celor mici au fost Alex Cicâldău, Ianis Hagi și Radu Drăgușin. Marius Corbu, debutant la națională și-a așteptat cuminte rândul la dat autografe alături de Ianis Stoica. Apreciat de fani a fost și „tancul” din defensivă Andrei Coubiș.

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Atmosferă frumoasă la antrenamentul naționalei de la Mogoșoaia

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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