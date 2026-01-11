Naționala României care i-a promis ”aurul” lui Nicolae Ceaușescu la Jocurile Olimpice. Cum a reacționat dictatorul după doar un loc 3 obținut

ADVERTISEMENT

Câștigătoare a patru titluri mondiale în decurs de doar 13 ani, între 1961 și 1974, Naționala României de handbal pleca favorită și la Jocurile Olimpice din 1972. Sportivii români i-au promis ”aurul” lui Nicolae Ceaușescu, dar au revenit acasă doar cu bronzul. Cum a reacționat dictatorul.

Naționala României de handbal a fost cvadruplă campioană mondială la handbal masculin între 1961 și 1974

Ceea ce în prezent pare un lucru de-a dreptul SF, în trecut era o normalitate. Naționala de handbal masculin a României, care astăzi practic nu mai există la nivelul de vârf din acest sport, a scris pagini uriașe de istorie. Această națională este una dintre cele mai titrate echipe din istoria handbalului mondial, mai ales în perioada de ”aur” din anii ’60 și ’70.

Între 1961 și 1974, . În la ora actuală, încă suntem la egalitate cu Suedia pe locul 2 în clasamentul all-time al celor mai multe titluri. Doar Franța, cu 6 trofee, are mai multe decât țara noastră.

În afară de cele 4 locuri 1, România a mai obținut două medalii de bronz la Mondiale: 1967 și 1990. Cea venită după Revoluție este ultima medalie importantă la nivel mondial. În ”democrație”, naționala noastră nu a mai existat la nivel înalt. Nu am mai câștigat nicio medalie la Campionatele Mondiale. Mai mult, în ultimele decenii, ”tricolorii” s-au luptat mai mult pentru calificări la turnee finale, ratând multe competiții majore.

Cum a reacționat Nicolae Ceaușescu după ce Naționala României de handbal i-a promis aurul la Jocurile Olimpice și a obținut doar un bronz

Fără îndoială, anii ’70 au reprezentat cea mai prolifică perioadă a handbalului masculin românesc. În acele vremuri, sportivii noștri au pus mâna pe medalia de aur la Campionatul Mondial din 1970, apoi pe medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 1972. În ciuda acestor performanțe unice, acest rezultat nu l-a mulțumit pe Nicolae Ceaușescu. De ce a reacționat dur dictatorul?

Înainte ca handbaliștii români să ajungă la JO din Germania, Nicolae Ceaușescu era convins că medalia de aur nu ne poate scăpa. Mai mult, liderului comunist i se promisese primul loc de către șefii sportului de la acea vreme.

Acest episod a fost dezvăluit recent, de Marin Dan (77 de ani), fost campion mondial la ediția din 1974. ”Sigur că eram favoriți, câștigasem ultimul campionat mondial de la Paris. Eu vorbesc de cum ne-am pregătit pentru Jocurile Olimpice. Veneam cu o firmă, cu niște rezultate, eram campionii mondiali de la Paris.

S-a făcut un program, bănuiesc, s-a băgat și politicul, asta aveam să o aflăm mai târziu, pentru că Ceaușescu i-a chemat pe șefii sportului de la vremea respectivă și le-a spus, când au fost întrebați ce medalii se așteaptă și unde, handbalul a fost pus la medalia de aur. Ceaușescu a înțeles că asta a fost o promisiune, că România va câștiga aurul. Pierdem finala pentru calificarea în finală, cu iugoslavii, care erau nașii noștri.

Când am venit de la Jocurile Olimpice, toată lumea era supărată. Eu vorbeam mai direct ce simțeam și am spus că o să vină vremea când, pentru o medalie de bronz, o să faceți cruci pe la toate bisericile și o să vă rugați să se mai repete performanța asta. Am pierdut un singur meci, la un gol, după un 7 metri dubios”, a povestit Marin Dan, la .

Ce evoluții a avut România la Jocurile Olimpice de vară din 1972, de la Munchen

Din postura de campioană mondială, de la Munchen, din anul 1972. În primă fază, ”tricolorii” conduși din teren de Gațu, Voina și Birtalan au câștigat grupa preliminară. Au înregistrat victorii clare împotriva Norvegiei (18-14), Spaniei (15-12) și Republicii Federale Germania (13-11).

A urmat un debut fulminant în grupa principală. România a învins Ungaria cu 20-14. Din păcate, pasul greșit a fost eșecul cu Iugoslavia (13-14). Din cauza lui, România s-a calificat în finala mică. ”Tricolorii” au câștigat aici fără mari emoții în fața Republicii Democrate Germane (19-16). Iugoslavia avea să devină campioană olimpică, iar Cehoslovacia a terminat pe locul secund.