Naționala României cere susținere la meciul cu Suedia, fanii reacționează extrem de dur: „Îmi cereți să vă iubesc în timp ce sunt abuzat!?”

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După trei înfrângeri consecutive, a venit momentul ca România să joace primul meci pe teren propriu cu fani în tribune, după ce meciul cu Bosnia s-a disputat cu porțile închise. Tocmai de aceea, prin intermediul rețelelor de socializare, echipa națională a îndemnat suporterii să-i susțină pe „tricolori”, însă s-au lovit de reacții dure.

Echipa națională a României a cerut sprijinul suporterilor pentru meciul cu Suedia

„Regele” a pierdut primele trei meciuri oficiale, iar „tricolorii” se află în impas. Echipa națională a cerut, prin intermediul social media, aportul fanilor, întrucât Arena Națională va fi plină și tocmai de aceea i-au rugat pe suporteri să-și susțină țara și să cânte din toată puterea imnul național, care va fi intonat din teren de Teodor Ilincăi.

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„Mâine seară, după aproape un an, tricolorii revin pe Arena Națională, în fața suporterilor! Știm că nu sunt momente ușoare. Dar adevărata susținere nu se vede la victorii. Iubirea oferită în cele mai grele clipe este cea care impulsionează, motivează și ridică.

Înainte de meciul cu Suedia, imnul național al României va fi cântat de o arenă întreagă! Tonul va fi dat de tenorul Teodor Ilincăi, iar versurile vor fi afișate pe cubul central și pe sistemul LED. E nevoie să răsune stadionul și să arătăm de la început ce înseamnă 50.000 de români care vom spune: Suntem aici și #LuptamImpreună! Pentru România!”, se arată în postarea echipei naționale de fotbal a României de pe Facebook.

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Reacții dure ale suporterilor în comentariile postării naționalei

În secțiunea de comentarii, suporterii s-au divizat în două categorii: cei care au acceptat îndemnul naționalei și cei care au criticat jucătorii și conducerea. În doar o oră de la postare, mesajul naționalei a adunat peste 100 de comentarii, dintre care foarte multe au fost negative.

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„Nu e vorba că pierdem. Se mai poate pierde și toată lumea înțelege asta. Aici e vorba că nu joacă bine deloc, par niște copii de 5 ani care se joacă într-un parc. Asta se vede urât rău!”; „Dacă cineva ar cere iubire unui partener în timp ce ar abuza de acesta, cum ar fi? Exact așa mă simt eu. Îmi cereți să vă iubesc în timp ce sunt abuzat. Mi-ar fi rușine!”; „După fiecare meci slab sau pierdut cereți susținerea suporterilor. Ăștia nu știu de rușine și bun-simt… nici n-au de la cine învăța”; „Cum ar fi să luăm din 2 în 2 și să urmeze 8. Măcar să fim buni la muzică și gălăgie”; „2-4-6-8… cozonacul este copt”; „Mi-ar fi rușine să invoc ajutorul suporterilor, ar trebui să fie stadionul gol-goluț; Cumpăr 3 bilete la Tribuna 1. Ofer maximum 3 lei pe acestea. Rog seriozitate”, au fost doar câteva dintre comentariile dure și ironice ale fanilor.

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Mai multă lume a lansat ideea în comentarii de a veni la stadion cu batiste albe și „În loc să venim toți cu batiste albe și să cerem demisia mafiei din fotbal, în primul rând lui Burleanu, noi venim ca și cum nimic nu s-a întâmplat! Băi, țara asta e pierdută definitiv! Nu mai avem pic de onoare și unitate între noi! Niște lași care se complac în situația asta!”, a scris un alt suporter.