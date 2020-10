Naţionala României, coşmar în 2020! Suntem sub Gibraltar, San Marino sau Andorra

Echipa naţională a României are un an 2020 de coşmar. Tricolorii au ratat calificarea în finala barajului pentru EURO 2021 şi au fost umiliţi de Norvegia la Oslo. Defensiva pare să fie punctul nevralgic al selecţionatei lui Mirel Rădoi, iar FANATIK a analizat situaţia în care se află naţionala.

Patru meciuri a jucat naţionala României în 2020, iar defensiva a clacat de fiecare dată. Apărarea tricolorilor a fost şvaiţer la fiecare partidă, iar cel mai urât a arătat la Oslo, unde Norvegia ne-a marcat patru goluri şi putea să mai înscrie.

În patru meciuri, echipa naţională a României a primit nouă goluri şi urmează partida cu Austria. Selecţionata lui Franco Foda vine la Ploieşti cu gândul revanşei pentru înfrângerea suferită la Klagenfurt. Tricolorii au ajuns să fie sub Gibraltar, San Marino sau Andorra la capitolul defensivă, situaţie care este de-a dreptul ruşinoasă.

Anul 2020 a adus-o pe naţionala României sub selecţionate care mai mereu au încasat goluri multe. Tricolorii au ajuns să aibă o defensivă mai slabă ca Gibraltar, San Marino, Andorra, Malta sau Liechtenstein, echipe care joacă în al patrulea eşalon din Liga Naţiunilor.

Gibraltar, o selecţionată acceptată recent de UEFA, a primit doar două goluri în cele trei partide jucate în 2020, iar în Liga Naţiunilor a reuşit să obţină şase puncte din două meciuri. În preliminariile pentru EURO 2021, micuţa selecţionată termina grupa pe ultimul loc, cu 31 de goluri primite.

O defensivă la fel de bună este cea a selecţionatei statului Liechtenstein, tot cu două goluri primite în trei meciuri din 2020. Andorra, Malta, Letonia, San Marino sau Insulele Feroe sunt şi ele peste România la capitolul defensivă în acest an.

Gibraltar – 2 goluri primite în 3 meciuri

Liechtenstein – 2 goluri primite în 3 meciuri

Andorra – 3 goluri primite în 4 meciuri

Letonia – 3 goluri primite în 4 meciuri

Malta – 4 goluri primite în 4 meciuri

Insulele Feroe – 7 goluri primite în 4 meciuri

San Marino – 7 goluri primite în 3 meciuri

Cornel Dinu compară naţionala României cu Andorra şi Luxemburg

La scurt timp după umilinţa de la Oslo, 0-4 cu Norvegia, Cornel Dinu a analizat jocul tricolorilor. Fostul internaţional şi selecţioner a susţinut că selecţionata lui Mirel Rădoi se apropie de Andorra şi Luxemburg, lucru confirmat şi de jocul penibil din defensivă.

“Noi suntem spre Luxemburg, Andorra, cam pe acolo suntem, puţin cu o lungime de crampon poate mai sus. Cred că am avea probleme la ora actuală, din ce mă uitam şi eu pe la televizor zilele trecute, şi dacă am juca cu Luxemburg, Andorra, Macedonia nu mai spun, că am avea probleme mari”, spunea Cornel Dinu.

Rezultatele României în 2020

România – Irlanda de Nord 1-1

Austria – România 2-3

Islanda – România 2-1

Norvegia – România 4-0

Ucraina are cea mai slabă defensivă din Europa în 2020

Să privim şi partea plină a paharului, dacă se mai poate. România nu are cea mai slabă defensivă din Europa în 2020. Ucraina ne-a depăşit net la acest capitol, cu 14 goluri primite în patru meciuri, însă situaţia vecinilor de la Nord este puţin diferită.

Echipa naţională a Ucrainei s-a confruntat cu un focar de coronavirus înainte de meciurile din luna octombrie, astfel că selecţionerul Andrei Șevcenko nu s-a putut baza pe mai mulţi titulari de bază. În aceste condiţii, ucrainenii au fost umiliţi de Franţa într-un meci amical, scor 1-7.

Nici Islanda, naţionala care ne-a eliminat în semifinala barajului pentru EURO 2021, nu stă mai bine. Nordicii au primit 10 goluri în cele patru meciuri disputate în acest an şi este selecţionata cu cel mai slab golaveraj din actuala ediţiei a Ligii Naţiunilor: 1 gol marcat şi 9 primite în trei etape.

Mirel Rădoi, patru formule diferite în defensivă

În cele patru meciuri la cârma echipei naţionale a României, Mirel Rădoi a folosit tot atâtea formule diferite în defensivă. Tricolorii au început aventura din Liga Naţiunilor, în remiza cu Irlanda de Nord, cu o linie formată din Hanca, Chiricheş, Toşca şi Bancu. La următorul meci, victoria cu Austria, selecţionerul a schimbat doi oameni, însă modificarea supremă a venit în barajul cu Islanda.

Fără Chiricheş, accidentat, şi Nedelcearu, care a plecat în Grecia să se transfere la AEK Atena, Mirel Rădoi s-a bazat pe cuplul Bălaşa-Burcă în centrul defensivei. Pe benzi, selecţionerul a ales variantele de la CFR Cluj, pe Manea şi Camora, aşa cum FANATIK anunţase în exclusivitate.

