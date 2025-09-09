Naționala României, decizie radicală după meciul cu Cipru. Ce vor face „tricolorii” după fluierul final

După ce a pierdut la scor de neprezentare în fața Canadei, într-o partidă amicală, România se pregătește să dea piept cu Cipru, în etapa 5 din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Ce au decis să facă „tricolorii” după acest duel extrem de important.
Echipa națională a României se află în aceste zile în Larnaca, acolo unde „tricolorii” sunt cazați și se pregătesc de meciul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor.
Cu mai puțin de 12 ore înainte de fluierul de start, pagina oficială de Facebook a echipei naționale a oferit un mesaj surprinzător, anume că „tricolorii” lui Mircea Lucescu se vor întoarce direct în țară după meciul disputat la Nicosia și nu vor mai reveni la hotelul din Larnaca.
Cel mai probabil această decizie a fost luată pentru a le oferi timp jucătorilor să se întoarcă mai repede la echipele de club la care activează. În acest weekend se vor disputa partide și deplasările externe depind în funcție de fiecare fotbalist convocat de Mircea Lucescu.
„Echipa națională a României va pleca în țară imediat după meciul pe care îl va disputa la Nicosia, în această seară, fără a se mai întoarce la hotelul din Larnaca, unde este cazată”, a fost mesajul transmis pe rețelele de socializare.
În vederea acestei acțiuni, Mircea Lucescu a mizat considerabil pe jucători din SuperLiga României de la FCSB și Universitatea Craiova, formații care au reușit calificarea în fazele principale ale competițiilor europene. Printre fotbaliștii selecționați de „Il Luce” s-a numărat și Daniel Bîrligea, însă acesta a fost nevoit să se retragă din lot din cauza unei accidentări suferite în partida de campionat contra CFR Cluj.
Problemele din zona ofensivă sunt chiar mai serioase decât păreau inițial. Deși era programat să înceapă ca titular împotriva Canadei, Louis Munteanu a suferit o accidentare în timpul încălzirii și a fost exclus din lotul național. Astfel, pentru meciul din preliminariile Cupei Mondiale, Mircea Lucescu are la dispoziție un singur atacant central, anume pe Denis Drăguș.
Lotul convocat de Mircea Lucescu arată în felul următor:
Portari:
Fundași:
Mijlocași:
Atacanți: