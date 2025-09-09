Sport

Naționala României, decizie radicală după meciul cu Cipru. Ce vor face „tricolorii” după fluierul final

Echipa națională a României o întâlnește pe Cipru în această seară, de la ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondială. Ce vor face „tricolorii” după fluierul final.
Iulian Stoica
09.09.2025 | 11:10
Nationala Romaniei decizie radicala dupa meciul cu Cipru Ce vor face tricolorii dupa fluierul final
ULTIMA ORĂ
Ce vor face elevii lui Mircea Lucescu după fluierul final din Cipru - România. Sursă foto: Facebook

După ce a pierdut la scor de neprezentare în fața Canadei, într-o partidă amicală, România se pregătește să dea piept cu Cipru, în etapa 5 din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Ce au decis să facă „tricolorii” după acest duel extrem de important.

ADVERTISEMENT

„Tricolorii” se întorc direct în România după partida cu Cipru

Echipa națională a României se află în aceste zile în Larnaca, acolo unde „tricolorii” sunt cazați și se pregătesc de meciul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor.

Cu mai puțin de 12 ore înainte de fluierul de start, pagina oficială de Facebook a echipei naționale a oferit un mesaj surprinzător, anume că „tricolorii” lui Mircea Lucescu se vor întoarce direct în țară după meciul disputat la Nicosia și nu vor mai reveni la hotelul din Larnaca.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil această decizie a fost luată pentru a le oferi timp jucătorilor să se întoarcă mai repede la echipele de club la care activează. În acest weekend se vor disputa partide și deplasările externe depind în funcție de fiecare fotbalist convocat de Mircea Lucescu.

„Echipa națională a României va pleca în țară imediat după meciul pe care îl va disputa la Nicosia, în această seară, fără a se mai întoarce la hotelul din Larnaca, unde este cazată”, a fost mesajul transmis pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

Cum arată lotul convocat de Mircea Lucescu

În vederea acestei acțiuni, Mircea Lucescu a mizat considerabil pe jucători din SuperLiga României de la FCSB și Universitatea Craiova, formații care au reușit calificarea în fazele principale ale competițiilor europene. Printre fotbaliștii selecționați de „Il Luce” s-a numărat și Daniel Bîrligea, însă acesta a fost nevoit să se retragă din lot din cauza unei accidentări suferite în partida de campionat contra CFR Cluj.

ADVERTISEMENT
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre...
Digisport.ro
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30

Problemele din zona ofensivă sunt chiar mai serioase decât păreau inițial. Deși era programat să înceapă ca titular împotriva Canadei, Louis Munteanu a suferit o accidentare în timpul încălzirii și a fost exclus din lotul național. Astfel, pentru meciul din preliminariile Cupei Mondiale, Mircea Lucescu are la dispoziție un singur atacant central, anume pe Denis Drăguș.

Lotul convocat de Mircea Lucescu arată în felul următor: 

Portari:

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
ADVERTISEMENT

Fundași:

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 48/6);

Mijlocași:

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți:

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).
Prima demitere de antrenor în Premier League! Tehnicianul-revelație a fost dat afară după...
Fanatik
Prima demitere de antrenor în Premier League! Tehnicianul-revelație a fost dat afară după doar 3 etape
Cum vede Marius Șumudică primul 11 al României pentru meciul din Cipru: „Îl...
Fanatik
Cum vede Marius Șumudică primul 11 al României pentru meciul din Cipru: „Îl vreau pe Baiaram”. Trei schimbări importante față de rușinea cu Canada
Povestea fabuloasă a titlului câștigat de Adrian Mazilu în tricoul Farului: „Gol chiar...
Fanatik
Povestea fabuloasă a titlului câștigat de Adrian Mazilu în tricoul Farului: „Gol chiar la debut! Ce bucurie…”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Detalii ciudate. Cum s-a blocat un transfer la Rapid: 'Cea mai scurtă negociere...
iamsport.ro
Detalii ciudate. Cum s-a blocat un transfer la Rapid: 'Cea mai scurtă negociere din carieră'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!