Naționala României, decizie radicală după meciul cu Cipru. Ce vor face „tricolorii” după fluierul final

După ce a pierdut la scor de neprezentare în fața Canadei, într-o partidă amicală, România se pregătește să dea piept cu Cipru, în etapa 5 din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Ce au decis să facă „tricolorii” după acest duel extrem de important.

„Tricolorii” se întorc direct în România după partida cu Cipru

Echipa națională a României se află în aceste zile în Larnaca, acolo unde „tricolorii” sunt cazați și se pregătesc de meciul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor.

Cu mai puțin de 12 ore înainte de fluierul de start, pagina oficială de Facebook a echipei naționale a oferit un mesaj surprinzător, anume că „tricolorii” lui Mircea Lucescu se vor întoarce direct în țară după meciul disputat la Nicosia și nu vor mai reveni la hotelul din Larnaca.

Cel mai probabil această decizie a fost luată pentru a le oferi timp jucătorilor să se întoarcă mai repede la echipele de club la care activează. În acest weekend se vor disputa partide și deplasările externe depind în funcție de fiecare fotbalist convocat de Mircea Lucescu.

„Echipa națională a României va pleca în țară imediat după meciul pe care îl va disputa la Nicosia, în această seară, fără a se mai întoarce la hotelul din Larnaca, unde este cazată”, a fost mesajul transmis pe rețelele de socializare.

Cum arată lotul convocat de Mircea Lucescu

În vederea acestei acțiuni, Mircea Lucescu a mizat considerabil pe jucători din SuperLiga României de la FCSB și Universitatea Craiova, formații care au reușit calificarea în fazele principale ale competițiilor europene. , însă acesta a fost nevoit să se retragă din lot din cauza unei accidentări suferite în partida de campionat contra CFR Cluj.

Problemele din zona ofensivă sunt chiar mai serioase decât păreau inițial. l. Astfel, pentru meciul din preliminariile Cupei Mondiale, Mircea Lucescu are la dispoziție un singur atacant central, anume pe Denis Drăguș.

Lotul convocat de Mircea Lucescu arată în felul următor:

Portari:

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 48/6);

Mijlocași:

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți: