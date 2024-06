Naționala României, doar o echipă de moral pentru Bulgaria: „Vrem victoria pentru a ne ridica moralul“

Vecinii bulgari sosesc pe Ghencea pentru . Selecționerul Bulgariei a făcut o serie de declarații înaintea meciului, care ar putea fi motorul ambiției „tricolorilor“.

Bulgaria vrea victoria cu România

Selecționerul Bulgariei a spus că naționala lui are nevoie de o victorie împotriva „tricolorilor“ pentru moral. Necalificați pentru turneul final, bulgarii conduși de Ilian Iliev vin doar pentru blazon pe Ghencea.

“Ne dorim să facem un meci foarte bun pentru că dorim să ne pregătim cât mai bine pentru Liga Naţiunilor. Acest meci cu România e un prilej bun de a ne ridica încrederea în forţele proprii. Cu cât sunt mai multe meciuri împotriva unor formaţii puternice, cu atât e mai bine pentru moralul nostru.

Fiecare dintre echipe are nevoie de victorie mâine pentru a-şi ridica moralul. Aşa că fiecare echipă va lupta pentru a câştiga. Nu putem vorbi despre frică de un adversar anume. Ştim că în fotbalul de azi contează foarte mult munca în echipă.

Nouă ne lipsesc 7 jucători importanţi. Aceste meciuri le vom folosi pentru a testa jucători şi a încerca să închegăm echipa în perspectiva partidelor oficiale“, a spus tehnicianul selecționatei Bulgariei, conform .

Laude pentru Edi Iordănescu

Iliev a avut un discurs laudativ la adresa selecționerului naționalei României. Tehnicianul bulgar a spus că Edward Iordănescu a creat un nucleu foarte bun, iar munca lui la cârma echipei este vizibilă.

“Naţionala României este condusă de mult timp de acelaşi antrenor, care a creat un nucleu foarte bun şi pot spune că se vede munca depusă la echipă. Consider că România va demonstra la Campionatul European eforturile depuse până acum”, a spus Iliev.

Iliev, prieten cu Basarab Panduru și Marius Șumudică

Selecționerul Bulgariei a profitat de ocazia de a fi în țara noastră și de a-și aduce aminte de prietenii români. Printre cei menționați de Iliev au fost , Marius Șumudică sau Gică Hagi.

“Am amintiri extraordinare legate de români, am jucat alături de Basarab Panduru şi de Marius Şumudică. Am avut de-a face şi cu Gică Hagi, aşa că toate amintirile mele legate de români, de fotbaliştii din România sunt extraordinare. Cu ambii m-am înţeles foarte bine, însă doar cu Panduru am legat o prietenie foarte bună şi ne vedem destul de des”, a precizat Ilian Iliev.